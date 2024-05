QF G3 – La Fortitudo Bologna espugna Treviglio e chiude la serie 3-0

Si chiude ai supplementari gara 3 di questa sfida che vede la Fortitudo Bologna avere la meglio della Gruppo Mascio in volata con il punteggio finale di 63-64 che vale il passaggio del turno per la formazione emiliana. Una partita che la compagine trevigliese doveva vincere a tutti i costi per mantenere aperta la serie e per riscattare le brutte prove offerte nei primi due scontri e i ragazzi allenati da coach Valli ci erano quasi riusciti conducendo le danze per 3 quarti grazie a una difesa molto solida davanti a una Fortitudo opaca e molto imprecisa al tiro. Avanti di 10 lunghezze dopo 30’ di gioco, la Gruppo Mascio si è vista rimontare dai ragazzi allenati da Attilio Caja nell’ultimo periodo fino al pareggio di Ogden nel corso dell’ultimo minuto. Ai supplementari le triple di Conti e Bolpin hanno assestato un bel colpo alle ambizioni dei padroni di casa che ci hanno provato fino alla fine con le triple di Harris e un indomito Cerella che sulla sirena finale firma il -1 che chiude la sua carriera ma non regala la gara 4 a Treviglio che chiude la sua stagione tra molti rimpianti mentre la Fortitudo vola al turno successivo.

I quintetti in campo

Coach Valli schiera il quintetto formato da Miaschi in regia, Pollone e Harris sugli esterni, Pacher e Barbante sotto canestro; dall’altra parte coach Caja risponde con Fantinelli in regia, Aradori e Bolpin sugli esterni, Ogden e Freeman sotto canestro.

Primo quarto

Inizio zoppicante da entrambe le parti, è la tripla dall’angolo di Miaschi dopo quasi 3’ di gioco a sbloccare il punteggio con la Fortitudo che risponde subito con il piazzato dalla media distanza di Ogden. È ancora l’esterno trevigliese ad andare a segno con un 2/2 ai liberi per una Gruppo Mascio che difende bene e allunga a +6 con la tripla dall’angolo di Barbante che spinge coach Caja a chiamare il primo time out della partita. Pollone appoggia al tabellone il tiro del +8, si scuote Bologna con i canestri in penetrazione dei neo entrati Giuri e Morgillo mentre i padroni di casa mantengono il doppio possesso di vantaggio con i 2 punti di Barbante. Nel finale 2/2 dalla lunetta di Harris e il terzo fallo personale di Giuri, dopo 10’ la Blu Basket è avanti 14-6.

Secondo quarto

Bologna prova ad alzare il ritmo rispetto al primo periodo e muove il proprio punteggio con la tripla di Conti e il 2/2 ai liberi di Freeman, risponde Treviglio con il 2/2 di Pacher e l’appoggio al ferro di Guariglia in una prima parte di quarto molto fisica e con diversi errori al tiro. Fallo antisportivo fischiato contro Cerella che la Fortitudo non sfrutta appieno con il solo 2/2 dalla lunetta di Bolpin, la Gruppo Mascio sfrutta i tanti errori al tiro degli emiliani per ampliare il divario con 7 punti di uno scatenato Pacher portandosi sul +12 a metà periodo. Una Fortitudo in evidente difficoltà che non riesce ad andare a segno dal campo interrompe il trend dei padroni di casa con l’1/2 ai liberi di Freeman e il 2/2 di Ogden, dall’altra parte Treviglio spreca un paio di conclusioni e gli emiliani ne approfittano per tornare a -7 con il 2/2 dalla lunetta di Bolpin. Nel finale Bologna si sblocca dal campo con il canestro da sotto di Ogden, risponde Guariglia per i padroni di casa e manda le formazioni negli spogliatoi sul 27-20 a favore della Blu Basket.

Terzo quarto

Treviglio riparte alla grande con la schiacciata di Harris e il canestro da sotto di Guariglia, Bologna continua a litigare con il ferro e si sblocca dopo più di 2’ con il piazzato di Fantinelli e i primi 3 punti di Aradori, realizzazioni intervallate dall’appoggio al tabellone di Pacher. Slalom in mezzo all’area di Harris che trova 2 comodi punti, Bologna risponde con Bolpin e Morgillo ma il pallino è sempre in mano alla Gruppo Mascio che torna a +9 con la tripla dall’angolo di Cerella. È ancora l’ex Milano e Venezia ad andare a segno in penetrazione rispondendo al piazzato di Bolpin, fase equilibrata del match che vede Treviglio segnare un 2/2 dalla lunetta con Harris l’ennesima tripla di uno scatenato Cerella mentre la Fortitudo cerca di rimanere in partita con i canestri dall’area di Ogden e Fantinelli, chiudendo il terzo quarto sotto 45-35.

Ultimo quarto

Fantinelli apre il quarto periodo con un canestro da rimbalzo offensivo per una Bologna che cerca di costruire azioni ragionate in attacco ma che continua a sbagliare troppi tiri, dall’altra parte Treviglio controlla la situazione ma non riesce a scavare il solco decisivo sommando 3 errori consecutivi dalla lunga distanza. Il piazzato di Conti riporta il divario a 6 lunghezze, risponde Pacher con un 2/2 ai liberi ma la Fortitudo ci crede e torna a -5 con la tripla di Sergio. Gli ospiti alzano l’intensità in difesa costringendo i trevigliesi a prendere tiri affrettati, situazione che le da fiducia in attacco dove lotta con ferocia a rimbalzo offensivo senza però riuscire ad affondare il colpo. Fase centrale del quarto dove sono le difese a farla da padrone con i 24’’ che scadono da entrambe le parti a ogni ribaltamento di campo, gli emiliani tornano pericolosamente a -2 con l’1/2 dalla lunetta di Freeman e la penetrazione vincente di Conti mentre dall’altra parte coach Valli prova nuovi inserimenti dalla panchina ma i suoi giocatori sembrano bloccati e tentano quasi solo conclusioni dalla lunga distanza. Il 2/2 ai liberi di Pacher è una boccata d’aria per i trevigliesi, Bologna risponde con il tap in vincente di Freeman ma la Blu Basket insiste e torna sul +4 a 1’30’’ dal termine con la schiacciata di Barbante. Ogden fa 2/2 dalla lunetta ristabilendo il -2, errore di Harris dalla media e altro giro ai liberi degli emiliani che con 56’’ da giocare impattano il punteggio a quota 51 con il 2/2 di Bolpin. La Gruppo Mascio fa scorrere tutti i 24’’ ma sbaglia il colpo del KO con Miaschi, errore anche per gli emiliani con Ogden che danno la possibilità a Harris di tentare il canestro in contropiede ma la parabola viene respinta dalla stoppata del lungo ospite con la canotta numero 35; time out Valli per organizzare il secondo che rimane sul cronometro ma il tiro di Pacher si spegne sul ferro e si va ai supplementari.

Primo tempo supplementare

L’1/2 ai liberi di Pacher inaugura il primo tempo supplementare che vede Bologna mettere il naso avanti per la prima volta nel match con la tripla di Conti, la Gruppo Mascio pare aver subito il colpo sprecando i successivi 4 possessi mentre gli emiliani vanno a +4 con il contropiede finalizzato da Bolpin. Treviglio non riesce più a segnare, da parte sua però Bologna manca il colpo del KO con Fantinelli e Ogden dando modo a Pacher di ridurre il divario a 2 lunghezze con un 2/2 dalla lunetta con 1’30’’ sul cronometro. La Fortitudo sbaglia da lontano ma il rimbalzo offensivo di Ogden le da una nuova chance che Bolpin non fallisce mandando a segno la tripla del +5 che fa esplodere la curva bolognese che vedono la linea del traguardo con 1’11’’ da giocare. Time out Valli che prova a caricare i suoi ma Harris sbaglia ancora da lontano, Bologna gestisce i 24’’ e trova il +7 con l’appoggio al tabellone di Freeman che vale il potenziale game-set-match per gli ospiti. Cerella (alla sua ultima apparizione da professionista) non vuole mollare e firma la tripla del +4, fallo sistematico dei trevigliesi a mandare in lunetta Ogden che fa 1/2, con 21’’ la Blu Basket corre e infila il -1 con la bomba di Harris. 10’’ sul cronometro e altro fallo dei padroni di casa e altro 1/2 di Fantinelli che firma il +3, ora è Bologna a fermare il gioco trevigliese con Harris che sbaglia il primo libero e intenzionalmente il secondo ma i suoi compagnoni non raccolgono il rimbalzo offensivo e il successivo 1/2 dalla lunetta di Freeman chiude definitivamente i giochi. L’ultimo pallone è in mano a Bruno Cerella che chiude la sua straordinaria carriera con una tripla da centrocampo che fissa il punteggio finale di 63-64 con cui la Fortitudo Bologna conquista gara 3 e il conseguente passaggio del turno.

I migliori in campo

Decisive ai fini del risultato finale le prestazioni di Ogden (11 punti e 9 rimbalzi), Freeman (9 punti e 13 rimbalzi), Bolpin (top scorer dei suoi con 15 punti) e Fantinelli (7 punti e 8 rimbalzi).

Dall’altra parte non bastano le buone prove di Pacher (18 punti e 7 rimbalzi) e Cerella (all’ultimo ballo della sua straordinaria carriera, chiude con 14 punti e 9 rimbalzi, 4/5 dalla lunga distanza), in doppia cifra anche Harris (11 punti ma anche 1/9 da 3 punti e 2/6 da 2).

Il tabellino

Gruppo Mascio Treviglio 63-64 Flats Serv. Fortitudo Bologna d.t.s. (parziali: 14-6, 27-20, 45-35, 51-51)

Gruppo Mascio Treviglio: Pacher 18, Giordano, Vitali, Harris 11, Cerella 14, Falappi n.e., Sacchetti, Guerci n.e., Barbante 7, Guariglia 6, Pollone 2, Miaschi 5. All. Valli

Flats Serv. Fortitudo Bologna: Sergio 3, Aradori 3, Conti 10, Bolpin 15, Panni, Kuznetsov n.e., Fantinelli 7, Giuri 2, Freeman 9, Ogden 11, Morgillo 4. All. Caja

Statistiche – Treviglio: 12/29 da 2, 8/36 da 3, 15/20 ai liberi; Bologna: 16/39 da 2, 5/27 da 3, 17/22 ai liberi.

Arbitri dell’incontro: Enrico Bartoli di Trieste, Daniele Alfio Foti di Bareggio (MI), Daniele Yang Yao di Vigasio (VR).