Buona la prima per Trapani, il derby con Agrigento è suo

Il derby siciliano alza il sipario sulla nuova stagione in A2 per la Pallacanestro Trapani e la Fortitudo Agrigento. Decimo anno consecutivo nella serie cadetta per i padroni di casa, mentre Agrigento arriva al PalAuriga da neo promossa. Match equilibrato fino al termine dove Trapani alla fine trova lo spunto finale per portarla a casa.

Pallacanestro Trapani – Moncada Agrigento 78-74 (18-17, 42-41, 60-60 )

Pallacanestro Trapani: Massone 17, Tsetserukou 13, Dieng 10, Jenkins 10, Romeo 10, Carter 7, Guaiana 7, Mollura 4,

Moncada Agrigento: Ambrosin 26, Francis 17, Costi 4, Grande 14, Mafro 10, Negri 2, Peterson 1

I primi canestri della sagione granata sono di Carter, che mostra subito i muscoli sotto canestro. Agrigento però è subito in partita, sopratutto dalla distanza, dove con con Grande e Ambrosin punisce dal perimtro la difesa granata per il 10-12 dopo i primi 5 minuti di un match subito intenso. L’intensità è alta ma lo sono anche gli errori in attacco, con poche idee e buone trame difensive tra entrambi i fronti. 14-15 il punteggio a 2 minuti dal primo riposo e rotazioni che aumntano dalle due panchine. Massone dalla lunetta riporta Trapani avanti 18-17 proprio nei secondi finali per mettere il muso avanti dopo i primi 10 minuti.

Sempre dalla lunetta Costi la pareggia a quota 18 dopo appena 10 secondi del secondo quarto, per un match che resta intenso ma ancorato ad un basso punteggio. Tanta energia e qualche colpo basso alimentano falli e un po di nervosismo, per un match decisamente poco fluido e tutt’altro che spettacolare. Altri due liberi di Ambrosin portano gli ospiti sul 20-23, ma la prima tripla granata della serata di Massone impatta il match sul 23-23. A metà tempo a scuotere il Palauriga, arrivano in serie le triple di Dieng e Jenkins per il il primo allungo locale sul 32-27 a 4 minuti dal riposo lungo. Con Trapani presto in bonus Agrigento rintuzza molto dalla lunetta con un 17 su 20 nei primi 20 minuti, compreso un gioco da tre punti di Grande che riporta Agrigento sul 36-34 a 2 minuti dal termine. Il finale di tempo è decisamente piu pirotecnico con più basket e meno caos, che regalano al match intensità ed equilibrio. Nell’ultimo minuto ancora Grande infila la tripla del nuovo vantaggio ospite sul 40-41, prima del sottomano di Massone per il definitivo 42-41 che chiude il primo tempo.

Tocca ad Ambrosin riaprire le danze in avvio di match, seguito dalla tripla di Francis per un 5-0 in 1 minuto firmato Moncada. Ospiti decisamente piu pimpanti al rietro in campo e capaci di mettere il muso avanti. La tripla di Guaiana non basta a svegliare i granata, che perdono contatto davanti ad un super Francis e ai suoi compagni, bravi a sfondare le linee nemich e scappare 51-58 al 25′ minuto. Trapani perde un po il filo lasciando alla Moncada fin troppo spazio, ma sa reagire al meglio nel finale mdi tempo. Dieng trova la tripla del 56-60 a 2 minuti della terza sirena e ridà ossigeno ai granata, che rialzano la testa con il piazzato di Romeo e il sottomano di Tsetserukou , per la nuova parità sul 60-60 che di fatto sigilla la terza frazione.

Si riparte e Romeo rimette i suoi avanti ma Ambrosin ne mette 4 in serie e firma il controsorpasso. L’ antisportivo a Chiarastella infiamma la mano di Tsetserukou che ne mette anche lui 4 accorciano l’elastico sul 66 pari a 5 minuti dalla fine. Le due squadre non si risparmiano con tanta voglia di vincerla giocando a viso aperto, anche a costo di qualche errore di troppo. Massone inventa due magate, rubando due volte palla al play ospite e infilando un 4-0 comodissimo che infiamma il pubblico locale e porta coach Cardelli all’immediato timeout. Francis risponde colpo su colpo e tiene i suoi a galla sul 72-70 a meno di 3 minuti dal termine, quando tocca a Parente stavolta chiamare il suo minuto di sospensione. Massone dalla lunetta fa 2/2 peril nuovo +4 locale ma è ancora Francis a rispondere, per un duello a distanza tra i due elettrizzante. L’equilibrio è elevato e la sfera inizia a pesare parecchio quando si entra negli ultimi 2 minuti di gara sul 76-74. Un paio di attacchi falliti da entrambi i fronti portano il match verso un ultimo di fuoco, dove la giocata della partita arriva da Dieng che si tuffa su una palla vagante e lancia a campo aperto Massone per l’allungo decisivo. Agrigento accusa il colpo e per Trapani si spalancano le porte del successo sul definitivo 78-74.