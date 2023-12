Canestro decisivo di Johnson, Rieti batte la Novipiù Monferrato

La Sebastiani vince 72-71 una partita incredibile, che l’ha vista sotto per quasi tutto il tempo. Una buona partenza degli amarantocelesti ma nei minuti successivi Casale viene fuori e mette il muso avanti, sembra la fotocopia della gara dell’andata ma poi rosicchiando punti su punti la Sebastiani la porta a casa con il canestro decisivo di Johnson da due punti. Prossima gara con Cremona il 29 dicembre alle ore 20:45 in diretta Rai Sport.

LA GARA

PRIMO TEMPO

Jazz segna due liberi che sbloccano subito la gara, Kelly colpisce da fuori. Johnson non ci sta e risponde con la stessa medicina, 5-3. Altri due liberi di Johnson e Casale risponde con i tre punti di Pepper, 7-6. Martinoni firma il vantaggio piemontese, 7-8. Palleggio, arresto e tiro di Frattoni e due punti per lui, 9-8. Gazzavara per il controsorpasso, 9-10. Johnson brucia la retina da fuori, 12-10. A Martinoni risponde Ancellotti, 14-12. Castellino ne fa 4 consecutivi, 14-16. Fabi con due liberi, per il +4 piemontese. 1/2 per Poom ai liberi, 15-18. Kelly penetra e realizza due punti che accompagnano il primo quarto al termine sul 15-20.

Romano ne mette due, 15-22. Hogue sblocca Rieti, a secco da un po’, lottando sotto canestro, 17-22. Castellino in palleggio, arresto e tiro dalla media, 17-24. Hogue e Martinoni, due punti a testa, 19-26. Ancora Dustin a segnare, 21-26. Bomba di Petrovic per il -2, 24-26. Kelly riallontana Rieti a -5 con una tripla, 24-29. Pepper spara ancora da tre, 24-32. Tecnico a Pepper, Johnson segna il libero e poco dopo Italiano mette gli occhiali della tripla, 28-32. Due liberi di Calzavara e Tap-in di Fall, Casale a +8. Piccin segna due liberi e Rieti raggiunge quota 30. Martinoni e Petrovic con due punti a testa, Ancellotti con una gran giocata per l’appoggio finale, 34-38. Pepper segna da dentro e il secondo quarto termina 34-40.

SECONDO TEMPO

Jazz Johnson! Si rientra in campo e spara da tre, 37-40. Calzavara da due, Sanguinetti da fuori, 40-42. Pepper con due punti per il +4 rossoblu, 40-44. Jack Sanguinetti ancora da fuori, 43-44. Raucci si sblocca, rimbalzone e due punti, 45-44. Calzavara per il controsorpasso, 45-46. Johnson con il jumper, 47-46. Pepper allo scadere dei 24” segna da tre, 47-49. Ancellotti spacca il canestro con il solito giro dorsale ed una bimane poderosa! 49-49. Kelly fa 2/2 ai liberi, Romano appoggia da rimbalzo, 49-53. 1/2 di Piccin ai liberi, 50-53. Pareggio Real con la bomba di Johnson, 53-53. Il libero di Ancellotti chiude il terzo quarto sul 54-53.

Cinque punti per parte e dopo due minuti nel quarto periodo siamo 59-58. Fall con due punti, 59-60. Pareggio Hogue con l’1/2 ai liberi, 60-60. Gancio di Fall per un nuovo vantaggio degli ospiti, 60-62. Altro 1/2 ai liberi per Hogue, 61-62. Fall fa il canestro fotocopia di quello segnato poco fa, 61-64. Pareggio agguantato da Italiano, 64-64. Antisportivo fischiato ad Hogue, Pepper realizza i due liberi e Martinoni spara da tre nel possesso successivo, 64-69. 1/2 per Hogue dalla linea della carità, 65-69. Anche Fall fa 12, 65-70. Johnson riavvicina Rieti a -2, 68-70. Due liberi segnati da Johnson che portano la Sebastiani alla parità, 70-70. 1/2 di Pepper con 29seondi da giocare, siamo 70-71. Step-back di Johnson da dentro l’area per il nuovo +1 Real a 14 secondi dalla fine. Finisce 72-71.

Il tabellino del match:

REAL SEBASTIANI RIETI vs NOVIPIU’ CASALE MONFERRATO 72-71 (parziali: 15-20; 19-20; 20-13; 18-18).

REAL SEBASTIANI RIETI: Sanguinetti 9, Frattoni 2, Petrovic 5, Mandrelli, Piccin 3, Hogue 11, Ancellotti 7, Johnson 26, Raucci 2, Poom 1, Italiano 6.

Coach: Alessandro Rossi.

NOVIPIU’ CASALE MONFERRATO: Romano 4, Kelly 10, Castellino 6, Fabi 2, Martinoni 16, Fantoma, Pepper 16, Kadjividi, Fall 9, Calzavara 8.

Coach: Fabio Di Bella

NOTE: al quarto periodo Kelly (M) uscito per 5 falli

Area Comunicazione RSR