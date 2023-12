Cantù banchetta contro un’incerottata Latina

By

S.Bernardo-Cinelandia Cantù – Benacquista Assicurazioni Latina 90-72 (18-16, 29-21, 25-18, 18-17)

S.Bernardo-Cinelandia Cantù: Anthony Hickey 22 (5/7, 4/6), Solomon Young 16 (2/4, 4/6), Lorenzo Bucarelli 15 (3/8, 3/5), Riccardo Moraschini 13 (0/4, 3/5), Christian Burns 9 (0/1, 3/3), Stefan Nikolic 8 (2/4, 1/3), Curtis Nwohuocha 4 (2/2, 0/0), Nicola Berdini 3 (0/0, 1/3), Gabriele Tarallo 0 (0/0, 0/0), Filippo Clerici 0 (0/0, 0/0), Gregorio Meroni 0 (0/1, 0/0)

Tiri liberi: 5 / 6 – Rimbalzi: 30 5 + 25 (Curtis Nwohuocha 6) – Assist: 24 (Anthony Hickey 9)

Benacquista Assicurazioni Latina: Ivan Alipiev 18 (3/6, 2/4), Salvatore Parrillo 14 (0/6, 3/4), Demario Mayfield 13 (3/7, 2/5), Samuele Moretti 10 (5/8, 0/1), Alexander Cicchetti 9 (2/13, 0/0), Borislav georgiev Mladenov 7 (2/3, 1/3), Kenneth Viglianisi 1 (0/0, 0/1), Ziggy Collazo 0 (0/0, 0/0), Felix Amo 0 (0/0, 0/0), Jacopo Rapetti 0 (0/0, 0/0), Matteo Tarozzi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 18 / 24 – Rimbalzi: 32 10 + 22 (Samuele Moretti 12) – Assist: 19 (Demario Mayfield 10)

Non fa sconti la S.Bernardo-Cinelandia Cantù. Il posticipo serale del PalaFitLine rimane in equilibrio per un solo quarto, poi i biancoblu allungano e Latina deve arrendersi 90-72.

LA CRONACA

Cantù prova subito a scappare con i primi due canestri di Young e Bucarelli, ma le basse percentuali nel tiro da 3 complicano l’avvio dei biancoblu. Latina sfrutta l’occasione e riesce a guadagnarsi anche due possessi di vantaggio. Negli ultimi minuti Berdini e Hickey sbloccano Cantù, che riesce a piazzare il colpo del sorpasso: la tripla sulla sirena di Moraschini chiude infatti il primo quarto 18-16, in favore della S.Bernardo-Cinelandia.

È ancora Hickey a guidare l’avvio di quarto dei canturini. Mladenov tiene a contatto la Benacquista, ma la prima spallata della partita è firmata da Young e Bucarelli, che lanciano la fuga di una S.Bernardo-Cinelandia capace di superare la doppia cifra di vantaggio allo scoccare della metà del quarto. La reazione di Latina è contenuta dai canestri di Moraschini e Nikolic, che restituiscono a Cantù i dieci di vantaggio con cui la squadra di coach Cagnardi va al riposo.

Dopo l’intervallo lungo è ancora la S.Bernardo-Cinelandia a spingere sull’acceleratore, grazie alle triple di Young, Hickey e Burns. La Benacquista cerca di rimanere in partita, ma quattro punti consecutivi di Nwohuocha spingono Cantù sul +16. La tripla di Nikolic ritocca ulteriormente un massimo vantaggio che tocca le venti lunghezze. Nel finale Latina riduce parzialmente il divario fino al 72-55 del 30’.

Parrillo e Alipiev cercano di riavvicinare la Benacquista e riaprire la partita, ma Cantù non abbassa la guardia mia la guardia e si può concedere un ultimo quarto di tranquillità. Con Bucarelli e Young che chiudono definitivamente i giochi. La sirena finale sancisce la vittoria dei padroni di casa 90 a 72.

UFF.STAMPA PALL.CANTU’