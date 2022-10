Cantù, il riscatto è servito: Treviglio cade a Desio

Cantù, pur priva di Stefanelli e Severini, regola Treviglio e torna alla vittoria. Partita che sicuramente non entrerà negli annali per il gioco espresso, ma che premia una Cantù gagliarda capace di costruire il break decisivo nella seconda frazione di gioco grazie al miglior Bucarelli della stagione (17 punti e tanta energia). Treviglio ha sofferto fin dalle prime battute, inseguendo praticamente per tutto l’arco dell’incontro. Tra i canturini di rilievo è la prestazione di Nikolic, sempre più fondamentale negli equilibri di coach Sacchetti. Agli ospiti non basta un sontuoso Marini da 16 punti.

Cantù: Rogic, Bucarelli, Nikolic, Baldi Rossi, Hunt

Treviglio: Giuri, Clark, Cerella, Lombardi, Bruttini

CRONACA – E’ la schiacciata di Hunt ad aprire la contesa di gioco. Treviglio ha però tutte le intenzioni di farsi rispettare e si mette subito avanti, con sei punti in fila di Bruttini. Gioco che stenta a decollare su entrambi i lati del campo, con Cantù che spinta da Hunt torna avanti sul 10-7 a metà frazione. Nikolic fa più sei dall’arco (15-9), ma la formazione di Carrea ricuce e sorpassa con la tripla di Marini che vale il 16-17 che chiude il primo periodo. Porta il nome di Nikolic il nuovo vantaggio interno, con Cantù che si mette al comando sul 20-19. Borsani dall’arco fa salire i decibel di tifo (25-21), ma Lombardi da sotto tiene in scia i compagni. Bucarelli fa nuovamente più cinque, poi è Hunt a salire in cattedra salendo in doppia cifra e scrivendo il 30-23. Treviglio arranca, Bucarelli si prende la scena volando a tredici punti personali per il 38-25 a tabellone. Gli ospiti con Cerella limitano i danni, andando alla pausa sotto 38-28. Al rientro in campo Rogic e Bucarelli allungano immediatamente, sul 44-31. Cerella trova una tripla che vale il meno dieci, poi colpisce Bruttini da sotto con il Gruppo Mascio che prova a ricucire, sul 44-36. Marini fa meno sei, con Sacchetti obbligato a chiamare minuto di sospensione. E’ il solito Nikolic a ridare ossigeno ai padroni di casa (49-40), ma Treviglio è più viva che mai e con Clark rimane incollata sul 50-44 dopo trenta minuti. L’ultimo periodo di gioco si apre con un break ospite che porta Treviglio a sole due lunghezze di scarto. Nikolic sblocca il tabellino locale (53-48), mentre è Berdini a firmare il nuovo più nove Acqua San Bernardo sul 57-48. Lombardi in lunetta fa meno sette, ma Baldi Rossi prima e Hunt poi ricacciano indietro la compagine ospite sul 62-50. Treviglio non ne ha più e Cantù deve solo amministrare: a Desio festeggia la formazione di coach Sacchetti imponendosi 68-58.

MVP BASKETINSIDE.COM: NIKOLIC

Acqua S.Bernardo Cantù – Gruppo Mascio Treviglio 68-58 (16-17, 22-11, 12-16, 18-14)

Acqua S.Bernardo Cantù: Stefan Nikolic 17 (5/7, 2/3), Lorenzo Bucarelli 17 (1/3, 4/7), dario Hunt 14 (6/11, 0/0), Nicola Berdini 9 (0/2, 1/1), Roko Rogic 5 (2/3, 0/2), Guglielmo Borsani 3 (0/0, 1/1), Matteo Da ros 2 (1/2, 0/2), Giovanni Pini 1 (0/2, 0/0), Filippo Baldi rossi 0 (0/3, 0/3), Gregorio Meroni 0 (0/0, 0/0), Davide Brembilla 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 20 – Rimbalzi: 33 10 + 23 (Stefan Nikolic 9) – Assist: 17 (Lorenzo Bucarelli 4)

Gruppo Mascio Treviglio: Pierpaolo Marini 16 (5/10, 1/5), Jason Clark 12 (3/4, 0/5), Davide Bruttini 10 (3/3, 0/0), Eric Lombardi 6 (2/7, 0/0), Bruno Cerella 6 (0/1, 2/4), Brian Sacchetti 3 (0/0, 1/1), Aleksandar Marcius 3 (1/1, 0/0), Lorenzo Maspero 2 (1/3, 0/2), Marco Giuri 0 (0/0, 0/1), Soma Abati toure 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 22 – Rimbalzi: 26 7 + 19 (Davide Bruttini, Eric Lombardi 6) – Assist: 10 (Lorenzo Maspero 4)