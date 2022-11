Cantù ingrana la quinta e passa a Casale

Novipiù Monferrato Basket – Acqua S.Bernardo Cantù 65-77

Novipiù Monferrato: Ellis 5, Ghirlanda 8, Redivo 25, Martinoni 4, Carver 9; Castellino 2, Valentini, Formenti 12, Leggio, Poom. N.e.: Luparia, Mele. All.: Valentini

Acqua S.Bernardo Cantù: Rogic, Bucarelli 9, Nikolic 21, Da Ros 5, Hunt 10; Berdini, Severini 6, Pini 9, Baldi Rossi 2, Meroni. All.: Sacchetti

Parziali: 20-20, 16-20, 18-16, 11-21.

Arbitri: Nuara, Martellosio, De Biase.

Un’Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù cinica e concreta vince per 65-77 sul parquet della Novipiù Casale Monferrato. Per i biancoblù si tratta del settimo successo stagionale su otto gare, quinto consecutivo, che vale la vetta del Girone Verde a quota 14 punti.

La cronaca

Mostra subito i muscoli Ellis da fuori, ma è pronta la risposta di Hunt su assist di Bucarelli (3-2). Ellis e Redivo spingono sul +5, poi ecco la bomba di un ispirato Da Ros (9-7). Botta e riposta senza sosta: Nikolic impatta, ma Redivo timbra dall’arco (12-9). Casale va sul +5 con Carver e Castellino (16-11), ma Cantù si affida alla vena da tre di Severini che mette due bombe di fila. Sono Formenti e Nikolic a chiudere alla prima sirena in parità (20-20).

Il secondo quarto si apre con le due triple di Berdini e il canestro di Baldi Rossi, che mandano i biancoblù sul +8 (20-28). Per Cantù 5/8 dalla lunga distanza dopo 12 minuti. La Novipiù ricuce fino al -3 con Martinoni e Formenti, ma Nikolic e Hunt dicono di no (29-34). Redivo c’è e vola in doppia cifra a quota 12 (32-34). Si apre un break con continui ribaltamenti di fronte, ma è Hunt ad allungare con una serie di viaggi dalla lunetta (32-38). Doppia cifra anche per Nikolic che manda le squadre all’intervallo sul 36-40.

Terzo periodo: pronti via, sfida tra centri con Hunt che replica a Carver. I canturini non trovano spazio nella zona casalese, così i locali colpiscono in ripartenza. Ellis prima e Redivo poi scaricano a sinistra per Ghirlanda, che dalla stessa mattonella mette due triple che valgono il sorpasso (44-42). Carver, già a 11 rimbalzi, firma la schiacciata del 46-42, ma Nikolic e Pini impattano. Berdini per il +2, però la Novipiù fa un nuovo break di 0-8 con due bombe (Formenti e Redivo) più Carver da sotto (54-48). Cantù non ci sta e torna avanti con Pini più i liberi di Bucarelli e Berdini (54-56 al 30’).

Berdini battezza la quarta frazione con la sua terza tripla (54-59). Convincono Berdini e Rogic contemporaneamente, con Pini e Nikolic terminali offensivi (54-63). Il serbo è in gas e sigilla il parziale di 0-11 con il canestro che vale il 54-67 al 35’. L’Acqua S.Bernardo amministra nel finale e vince per 65-77.

UFF. STAMPA PALL. CANTU’