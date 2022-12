Cantù non brilla ma batte la Stella Azzurra dopo un overtime

Cantù non brilla ma supera la Stella Azzurra al termine di una partita combattuta. I capitolini, pur privi del neo arrivato Givens, sfoggiano una prestazione sontuosa mettendo in difficoltà la più quotata formazione canturini. I lombardi pagano una brutta serata offensiva, faticando troppo a trovare la via del canestro. Lazar Nikolic e Chiumenti si prendono la fomrazione ospite sulle spalle, portandola a un passo dall’impresa, ma Cantù nel finale di quarto quarto viene spinta da un devastante Baldi Rossi prima di sciupare il vantaggio accumulato e farsi acciuffare da una tripla clamorosa di Giachetti valsa l’overtime. Nell’extra time inerzia iniziale tutta romana, con la Stella Azzurra che tocca il più sei: Sacchetti chiama saggiamente timeout e al rientro l’Acqua San Bernardo cambia marcia, piazzando un break letale trascinata dalla precisione in lunetta del croato Rogic.

Cantù: Rogic, Bucarelli, Nikolic, Baldi Rossi, Hunt

Stella Azzurra: Pugliatti, Ferrara, Wilson, Nikolic, Salvioni

CRONACA – E’ Baldi Rossi il primo giocatore a trovare la via de canestro. Pugliatti e Nikolic sbloccano Roma (4-7), ma Cantù risponde prontamente e con Baldi Rossi e Rogic riprende il comando sul punteggio di 11-7. Giachetti e Pugliatti rimettono a contatto gli ospiti (15-14), ma Berdini replica con il canestro del 18-16. Equilibrio che continua a regnare con il primo quarto in archivio sul 21-21. Nella seconda frazione cinque punti di Lazar Nikolic valgono il nuovo vantaggio esterno, sul 23-28. Il 2+1 di Hunt rimette in scia i padroni di casa, ma Rullo dalla lunetta riallontana i capitolini sul 28-33. Cantù continua a litigare con il tiro dalla distanza, al contrario Rullo e Wilson colpiscono a ripetizione per il 32-38 esterno. Nikolic rompe il digiuno canturino dall’arco, mentre è Baldi Rossi a rimettere in scia i compagni timbrando il 37-40. L’ultimo sussulto è di Giachetti, che in lunetta fissa il 37-42. Dopo l’intervallo Cantù rientra forte e con due triple di Stefan Nikolic si riporta sul meno uno, sul 43-44. Wilson sale in cattedra dall’arco (43-47), ma ancora Stefan Nikolic inchioda il canestro che tiene incollate le due squadre, sul 45-47. La rimonta si completa ancora con grazie a Stefan Nikolic, che dall’arco trova il canestro del 50-50. Il 2/2 di Hunt riporta al comando l’Acqua S.Bernardo, ma Lazar Nikolic impatta nuovamente, finalizzando un bel contropiede con una poderosa schiacciata. La formazione di Bechi ritrova però subito il vantaggio, con Innocenti e Chiumenti che firmano il 53-58 esterno. Botta e risposta Pini-Chiumenti, ma è Roma a condurre con la squadra di Bechi avanti 57-62 dopo trenta minuti. I liberi di Chiumenti aprono gli ultimi dieci minuti, salendo a quota dodici punti sul bottino personale. Baldi Rossi da tre punti prova a svegliare un’opaca Cantù, con i punti del 60-64 mentre Bechi chiama subito timeout. Al rientro Pugliatti buca la difesa canturina da tre punti, rimandando la formazione di Sacchetti a meno sette. Hunt da sotto accorcia il passivo (62-67) mentre è la tripla di Rogic a infiammare gli spalti del PalaDesio per il 65-67 a tabellone. La compagine lombarda preme e con tre liberi in fila di un glaciale Baldi Rossi si rimette avanti, sul 68-67 a 5’50’’dal termine. Baldi Rossi dall’arco spariglia l’equilibrio, mandando a referto il 73-69 che alza i decibel di tifo del PalaDesio. La Stella Azzurra però non molla e con la tripla di Rullo torna in scia, sul 75-72. Cantù scherza col fuoco e i capitolini impattano, con Giachetti che da otto metri spara la tripla del 75-75 a quarantasette secondi dal termine. Le due compagini sprecano i due possessi a disposizione, sancendo così il tempo supplementare. L’extra time si apre con Rullo e Innocenti a trascinare i capitolini, con la Stella Azzurra che scappa sul 75-81 dopo un minuto, obbligando al timeout Sacchetti. Baldi Rossi sblocca i brianzoli, poi Nikolic va a segno in lunetta riaprendo i giochi sul 79-81. Botta e risposta tra Rogic e Giachetti, ma è ancora il play croato a firmare la parità con un cinico 2/2 in lunetta a 1’30’’ dalla fine. Rogic si ripete poco dopo, con il 2/2 che porta al comando Cantù. La formazione di Bechi non ne ha più e l’ennesimo giro in lunetta di un glaciale Rogic mette due possessi di scarto, con l’87-83 che chiude l’incontro.

MVP BASKETINSIDE.COM: Rogic

Pallacanestro Cantù – Stella Azzurra Roma 87-83 dts

Pallacanestro Cantù: Stefanelli 1, Hunt 10, Baldi Rossi 25, Berdini 5, Nikolic S. 19, Borsani n.e., Da Ros 1, Bucarelli 3, Pini 4, Severini 2, Rogic 17, Brembilla n.e. All. Sacchetti

Stella Azzurra Roma: Innocenti 8, Wilson 9, Mabor n.e., Nikolic 19, Giachetti 14, Chiumenti 12, Pugliatti 6, Visintin 2, Rullo 13, Rapini n.e., Ferrara, Salvioni. All. Bechi