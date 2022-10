Cantù non brilla ma supera una Trapani mai doma

Dieci minuti a illudere, poi Trapani reagisce e mette davvero in difficoltà una Cantù che deve sudare le proverbiali sette camicie per aver ragione degli avversari. La formazione di Sacchetti strappa due punti che le permettono di rimanere nei piani alti della classifica, sfruttando una prestazione magistrale del duo Rogic-Hunt: il play croato stampa una doppia doppia da 17 punti e 13 assist, non da meno il pivot americano protagonista della sua miglior prova stagionale da 23 punti e 6 rimbalzi. Nei siciliani brillano le prove di Kiryl Tsetserukou e Federico Massone.

Cantù: Rogic, Bucarelli, Nikolic, Baldi Rossi, Hunt

Trapani: Massone, Jenkins, Dieng, Mollura, Carter

CRONACA – E’ Hunt il primo a trovare la via del canestro. Mollura sblocca Trapani, Baldi Rossi dalla distanza scrive il 7-3. Dieng rimette in scia i compagni, ma Hunt continua a banchettare sul fronte offensivo spingendo i canturini sul 14-6. I lombardi continuano a spingere: Baldi Rossi e Rogic insaccano dall’arco, con Trapani che insegue 20-11. Tsetserukou sblocca i granata, mentre coach Sacchetti ruota i propri giocatori con un triplo cambio. Trama che non cambia con i brianzoli in pieno controllo e al comando dopo un quarto sul 25-15. Nella seconda frazione Guaiana prova a ridurre lo scarto, mentre coach Parente deve fare i conti con i problemi di falli di Carter. Cantù amministra comunque il ritmo di gioco, controllando l’andamento sul 32-21 a metà frazione. Tsetserukou e Dieng riavvicinano gli ospiti, obbligando al timeout l’allenatore canturino sul 34-26. Guaiana e Massone allungano il parziale trapanese, rimettendo a un singolo punto di distanza gli ospiti, sul 34-33. Hunt spezza il digiuno canturino, ma l’inerzia è tutta di Trapani che finalizza la rimonta trovando con Dieng il sorpasso sul 38-39. L’ultimo sussulto è di Bucarelli, che firma il 40-39 a metà partita. Botta e risposta Jenkins –Baldi Rossi a inizio ripresa, con Cantù che con Nikolic prova a riallungare sul 45-41. Trapani però continua a mostrare ottime cose e con Jenkins e Massone risponde colpo su colpo, impattando prima a quota 49 poi 51. Nikolic colpisce da sotto, Rogic timbra dall’arco riallontanando i canturini sul 56-51. La doppia cifra di Nikolic vale il più sette interno, ma la tripla di Mollura riavvicina la compagine siciliana sul 58-54. Il gioco a due Massone- Tsetserukou vale l’ennesima parità, con l’equilibrio che continua a regnare. La tripla di Jenkins vale il vantaggio esterno (62-63), con Carter che allunga ulteriormente sul 62-65. Pini dalla lunetta fa meno uno, Rogic lo imita poco dopo siglando il 66-65 a sei dal termine. Hunt torna a farsi vedere e da sotto, timbra il più tre interno. Trapani inizia a mostrare segnali di stanchezza e Baldi Rossi prima e Hunt poi provano a dare la scossa definitiva, allungando sul 73-65. Jenkins prova a tenere vive le speranze di Trapani (75-69), ma Bucarelli risponde dall’arco con la stessa moneta per il più nove a tre minuti dalla fine. Massone s’iscrive al festival del tiro da tre, prima di finalizzare il contropiede che riapre completamente ogni discorso sul 78-74. A dare ossigeno ai padroni di casa serve una magia di Rogic, che fa tutto da solo e insacca l’80-74 a tabellone. L’errore di Jenkins e l’ennesimo canestro di Hunt lanciano i titoli di coda sull’incontro: Cantù vince 88-80

MVP BASKETINSIDE.COM: Rogic

Acqua S.Bernardo Cantù – 2B Control Trapani 88-80 (25-15, 15-24, 20-19, 28-22)

Acqua S.Bernardo Cantù: dario Hunt 23 (10/14, 0/0), Roko Rogic 17 (2/3, 3/4), Lorenzo Bucarelli 16 (2/3, 2/9), Filippo Baldi rossi 14 (1/3, 4/5), Stefan Nikolic 10 (4/7, 0/2), Giovanni Pini 6 (1/3, 0/0), Nicola Berdini 2 (0/1, 0/1), Giovanni Severini 0 (0/1, 0/0), Matteo Da ros 0 (0/1, 0/0), Gregorio Meroni 0 (0/0, 0/0), Guglielmo Borsani 0 (0/0, 0/0), Davide Brembilla 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 21 / 25 – Rimbalzi: 31 6 + 25 (Filippo Baldi rossi 9) – Assist: 21 (Roko Rogic 13)

2B Control Trapani: Federico Massone 17 (5/10, 2/6), De’riante Jenkins 16 (1/5, 4/8), Kiryl Tsetserukou 13 (6/9, 0/0), Omar Dieng 8 (1/2, 2/6), Vincenzo Guaiana 8 (4/6, 0/0), Myles Carter 7 (2/3, 1/1), Marco Mollura 6 (0/0, 2/5), Gabriele Romeo 3 (0/1, 1/2), Giovanni Minore 2 (1/1, 0/0), Salvatore Basciano 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 4 / 5 – Rimbalzi: 24 3 + 21 (Federico Massone 7) – Assist: 21 (Federico Massone 11)