Cantù non fa sconti alla Stella Azzurra

STELLA AZZURRA 71 CANTU’ 85

E-Gap Stella Azzurra Roma: Wilson 19, Innocenti 4, L.Nikolic 11, Salvioni 2, Givens 14; Giachetti 12, Campani, Rullo 9, Visintin. N.e.: Pugliatti, Fresno, Rapini. All.: Bechi

Acqua S.Bernardo Cantù: Rogic 8, Stefanelli 6, S.Nikolic 18, Baldi Rossi 17, Hunt 15; Bucarelli 8, Morgillo 8, Meroni, Brembilla, Severini 5. All.: Sacchetti

Arbitri: Tirozzi, Ferretti, Mottola

Parziali: 19-19, 12-27, 28-19, 12-20.

Successo numero 18 per l’Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù che passa sul parquet di una coriacea E-Gap Stella Azzurra Roma (71-85). Gli uomini di coach Sacchetti salgono a quota 36 punti nella classifica del Girone Verde di Serie A2.

La cronaca

Avvio prepotente di Cantù che si spinge fino al 2-8 con Stefan Nikolic, Rogic e Hunt. La Stella Azzurra inizia a pressare a tutto campo, ma Baldi Rossi timbra da fuori (4-11). Sale in cattedra Lazar Nikolic che, coadiuvato da Salvioni, fa suo un break di 6-0 per il -1 locale (10-11). Si apre il walzer delle bombe con due centri di Baldi Rossi e uno di Lazar Nikolic (13-17). Wilson e Givens impattano sul 17-17, ma il neoacquisto canturino Morgillo dice di no (17-19). Giachetti per il 19-19 del primo quarto. Spicca il 3/4 dall’arco di Baldi Rossi. Per Cantù il 61,5% al tiro.

Subito parziale di 2-9 per gli uomini di coach Sacchetti con Hunt, Bucarelli e Severini a segno (21-28). È il solito Lazar Nikolic a ridare ossigeno ai suoi con la tripla del 24-28. Una disattenzione difensiva dei locali permette a Baldi Rossi di andare in doppia cifra con la schiacciata del 24-30. È il momento del numero 8 canturino che firma anche il suo poker personale di triple (24-33). Anche Stefan Nikolic entra nel club delle bombe, mandando l’Acqua S.Bernardo sul +10 (26-36). La Stella Azzurra non molla e, approfittando di qualche palla persa di troppo dei biancoblù, torna a -5 con Giachetti e Wilson dalla lunga distanza (31-36). È un fuoco di paglia, perché Stefan Nikolic e Stefanelli da fuori riportano gli ospiti sul +10 (31-41). All’intervallo è 31-46 per l’Acqua S.Bernardo, che domina anche sotto le plance con 24 rimbalzi (11 di Hunt) contro i 12 dei laziali.

Terzo quarto: Hunt già in “doppia-doppia” dopo due minuti (11 punti e 11 rimbalzi). Cantù però va in confusione e la Stella Azzurra accelera con un parziale di 13-4 firmato Lazar Nikolic e Wilson (44-50). Botta e risposta tra Morgillo, Rullo da fuori e Rogic (49-56); ma il play croato sbaglia il libero supplementare e sul ribaltamento di fronte Rullo timbra ancora da tre (52-56). Ottimo impatto di Morgillo che fa a sportellate sotto canestro con Campani e spinge Cantù sul 55-61. Alla mezz’ora è 59-65 per i brianzoli, ma i romani vantano un 7-3 nelle palle recuperate.

Quarta frazione: 5-1 dei padroni di casa con la terza tripla di Rullo (64-66). Bucarelli non ci sta e torna sul +5 (64-69). La Stella Azzurra va a un solo possesso, ma Hunt mantiene la distanza di sicurezza (67-73). Ecco una nuova fiammata di Cantù con il break di 0-10 impreziosito dalla tripla di Stefan Nikolic e dalla schiacciata di Hunt (67-83). L’Acqua S.Bernardo amministra e vince per 71-85.

