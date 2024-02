Cantù passa a Nardò

HDL Nardò Basket – Acqua S.Bernardo Cantù 75-80 (12-21, 20-20, 23-26, 20-13)

HDL Nardò Basket: Russ Smith 19 (3/3, 3/9), Lorenzo Baldasso 14 (1/3, 4/5), Lazar Nikolic 11 (2/2, 2/2), Lorenzo Maspero 11 (4/6, 1/6), Antonio Iannuzzi 8 (3/5, 0/0), Wayne Stewart jr 6 (0/4, 2/3), Matteo Ferrara 4 (1/2, 0/0), Matteo Parravicini 2 (1/2, 0/2), Andrea La torre 0 (0/1, 0/1), Andrea Donda 0 (0/0, 0/0), Gabriele Barbone 0 (0/0, 0/0), Mattia Sportillo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 19 – Rimbalzi: 30 6 + 24 (Wayne Stewart jr 7) – Assist: 17 (Lorenzo Maspero 7)

Acqua S.Bernardo Cantù: Filippo Baldi rossi 18 (4/4, 2/4), Solomon Young 16 (5/7, 1/4), Lorenzo Bucarelli 13 (4/6, 1/8), Stefan Nikolic 12 (3/4, 2/6), Anthony Hickey 10 (4/11, 0/2), Nicola Berdini 6 (0/1, 1/3), Christian Burns 5 (0/1, 1/3), Curtis Nwohuocha 0 (0/1, 0/0), Filippo Clerici 0 (0/0, 0/0), Gabriele Tarallo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 18 – Rimbalzi: 35 10 + 25 (Solomon Young 10) – Assist: 15 (Lorenzo Bucarelli 7)

L’Acqua S.Bernardo centra la prima vittoria in trasferta nella fase a orologio contro una Nardò mai doma, ma che ha sempre inseguito i biancoblù per tutti i 40 minuti.

LA CRONACA

Coach Cagnardi sceglie un quintetto con 3 lunghi per ovviare alle assenze. L’inizio dell’Acqua S.Bernardo è targato Young, che segna i primi 5 punti degli ospiti. Nardò fatica a trovare il canestro e Cantù allunga subito a due possessi pieni di vantaggio grazie ai canestri di Baldi Rossi e Bucarelli. Il numero 21 segna altri 5 punti consecutivi e per Cantù è doppia cifra di vantaggio. Nel finale tripla di Lazar Nikolic da una parte e appoggio vincente di Baldi Rossi dall’altra, e il primo quarto termina così sul 12-21.

Tripla di Stewart, ma Berdini risponde con la stessa moneta. Le seconde linee di Nardò mettono insieme un parziale che permette ai padroni di casa di tornare sotto di un solo possesso. Berdini e Nikolic ridanno ossigeno a Cantù. I salentini provano a insistere, ma gli americani dell’Acqua S.Bernardo si scatenano e ristabiliscono il distacco di inizio quarto. Hickey in penetrazione ritocca il massimo vantaggio a +11. L’ultimo canestro del primo tempo lo trova Maspero, che manda le squadre al riposo con il punteggio sul 32-41 per Cantù.

Smith e Young si rispondono a vicenda nelle due metà campo in avvio. Poi però l’Acqua S.Bernardo grazie anche a una solida difesa trova un nuovo massimo vantaggio al +16, raggiunto con un canestro di Baldi Rossi. Baldasso e Nikolic costruiscono un contro-break di 6-0 e Cagnardi sceglie di fermare subito il gioco. Stefan Nikolic segna 4 punti e ridà lo slancio che consente all’Acqua S.Bernardo di chiudere il terzo periodo avanti 55-67.

Stewart inaugura l’ultimo quarto con una tripla, a cui replica Nikolic. I padroni di casa sono però decisi a non mollare e rientrano fino a -7. Baldi Rossi chiude il parziale dei salentini, ma i due canestri di Maspero consentono a Nardò di ridurre ancora le lunghezze a -5. Hickey prova a spezzare il ritmo dei granata, ma la tripla di Smith a 90 secondi dalla fine riporta le due squadre a un solo possesso di distanza. Baldi Rossi infila una bomba pesantissima, ma di nuovo Smith con un canestro in equilibrio precario regala un finale al cardiopalma. Nel giro di liberi conclusivi l’Acqua S.Bernardo è freddissima e vince 75-80.

Il commento di coach Devis Cagnardi dopo la vittoria dell’Acqua S.Bernardo Cantù sul campo di Nardò.

“È stata una partita difficile, su un campo altrettanto difficile. Eravamo in condizioni non ottimali e l’abbiamo vinta con la forza del gruppo. Abbiamo cercato di indirizzarla subito, togliendo i punti di forza agli avversari e sfruttando quelli che erano i nostri vantaggi di stazza vicino a canestro. Il secondo tempo sapevamo che si sarebbe acceso Smith, abbiamo continuato a giocare insieme anche nelle difficoltà ma sicuramente negli ultimi due quarti siamo stati meno lucidi. Abbiamo concesso qualcosa di troppo e abbiamo perso ritmo nell’ultimo quarto, segnando solo 13 punti. Ma le nostre guardie erano veramente a corto di energie. Siamo stati bravi a tenere i nervi a posto ed è stata una partita che premia il lavoro della squadra, non solo in settimana, ma in tutta la stagione. Abbiamo dovuto fare cose diverse rispetto a quelle che ci stavano dando sicurezza nell’ultimo mese, con una squadra più assestata a livello di rotazioni. Per questo siamo molto contenti della vittoria, arrivata con la volontà del nostro gruppo. Sono soddisfatto e ringrazio i miei giocatori e Nikolic, che aveva dei problemi a un piede che si strascina da qualche settimana. Ha voluto stringere i denti e ci ha dato un grande apporto. Devo dire che tutti i ragazzi, anche chi ha giocato poco o magari non ha giocato bene, sono rimasti emotivamente dentro alla partita e questa per noi è la nota più lieta”.

Uff.stampa Pall.Cantù