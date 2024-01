Cantù sbanca Rieti e blinda il secondo posto

Cantù si prende la vittoria al PalaSojourner con una super prova che vale il 74-96 finale. Prestazione monstre di Baldi Rossi e Bucarelli che creano il vuoto nel primo tempo. I secondi 20 sono di sostanziale amministrazione per Cantù. Prossima partita per la Sebastiani in casa di Vigevano, domenica 28 gennaio alle ore 18:00.

LA GARA

PRIMO TEMPO

La sblocca Poom con due punti, 2-0. Bucarelli ne mette 5 di fila, 2-5. Baldi Rossi da fuori, replica Sanguinetti, 5-8. Gran giocata di NIkolic che ne appoggia due, 5-10. 2/2 di Italiano ai liberi, 7-10. Baldi Rossi in step back, 7-12. Poom si crea lo spazio e ne mette altri due, 9-12. Bucarelli brucia la retina da fuori, 9-15. Nikolic inchioda, 9-17. Johnson spara da fuori, 12-17. Baldi Rossi segna mani in faccia da fuori, 12-20. Burns da tre, time-out per Rieti sul 12-23. Palleggio, arresto e tiro di Spanghero dalla media, 14-23. Bucarelli e Johnson con due punti a testa, 16-25. Bucarelli ne mette un’altra, 16-28. Gioco da tre per Ancellotti, 19-28. Termina così il primo quarto.

Baldi Rossi con tre punti, Burns in contropiede, 19-33. Preciso Hogue dalla lunetta, 21-33. Hickey in contropiede, 21-35. Baldi Rossi con il piazzato, 21-37. Bucarelli ancora da fuori, 21-40. Due super punti di Johnson, 23-40. Baldi Rossi ancora da fuori, 23-43. Due punti di Hogue dai 5.8, 25-43. Bucarelli da tre, Nikolic con il two & one, 25-49. Gioco da tre per Sarto, 28-49. Impreciso Bucarelli che fa 1/2 ai liberi e mette il 20esimo punto, 28-50. Altro 2/2 per Hogue ai liberi, 30-50. 2/2 anche per Baldi Rossi che va a 18 punti, 30-52. Si chiude così il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Burns con due punti apre il secondo tempo, 30-54. Spanghero colpisce da tre, 33-54. 1/2 di Hogue ai liberi, 34-54. 1/2 anche per Bucarelli, 34-55. Johnson con due in penetrazione, 36-55. Altra bomba di Baldi Rossi, 33-58. Sarto risponde, 39-58. Hickey appoggia, 39-60. Baldi Rossi con altri due, 39-62. Appoggio di Petrovic su assist di Hogue, 41-62. Moraschini tutto solo dall’angolo non perdona, 41-65. Hickey penetra e segna, 41-67. Hogue ancora dalla lunetta, questa volta con un 1/2, 42-67. Young da fuori, 42-70. Preciso Johnson dai 5.8, 44-70. Hickey aiutato anche dalla fortuna ne mette due, 44-72. 3/3 di Italiano ai liberi, 47-72. 2/2 invece per Petrovic, 49-72. Bomba di Johnson, 52-72. 2/2 di Moraschini ai liberi, 52-74. Italiano segna da lontanissimo e prova a svegliare Rieti, terzo quarto chiuso 55-74.

Two & one di Hickey, 55-77. Palla persa da Rieti e Hickey ne mette altri due, 55-79. Sarto dall’angolo ne mette tre, 58-79. Moraschini se lo inventa da fuori, 58-82. Nikolic spacca il canestro, 58-84. Bucarelli due punti in scioltezza, 58-86. Spanghero da tre, 61-86, Hickey da due, 61-88. Hogue ne mette due da sotto, 63-88. Sarto da fuori per il 66-88. Hogue lotta e ne segna due, 68-88. Baldi Rossi ancora da fuori, 68-91. 2/2 per Johnson, 70-91. Nikolic segna da sotto, 70-93. Tecnico alla panchina di Cantù, Johnson segna il libero, dopo Hogue fa 1/2, 72-93. Berdini da fuori, Hogue da sotto, 74-96.

Il tabellino del match:

REAL SEBASTIANI RIETI vs PALLACANESTRO CANTU’ 74-96 (parziali: 19-28; 11-24; 25-22; 19-22).

REAL SEBASTIANI RIETI: Sarto 14, Sanguinetti 3, Frattoni, Petrovic 4, Piccin, Hogue 15, Ancellotti 1, Johnson 17, Raucci, Poom 4, Italiano 8, Spanghero 8.

Coach: Alessandro Rossi.

PALLACANESTRO CANTU’: Baldi Rossi 26, Berdini 3, Nikolic 11, Nwohuocha, Hickey 15, Burns 7, Moraschini 8, Young 3, Cesana.

Coach: Devis Cagnardi

NOTE: al 39′ Italiano uscito per 5 falli, al 40′ Moraschini uscito per 5 falli

Area Comunicazione RSR