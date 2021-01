Capo d’Orlando brucia Treviglio in volata, Gay decisivo all’ultimo secondo

L’Orlandina scende in campo con Laganà, Floyd, Taflaj, Johnson e Fall e Treviglio risponde con Frazier jr, Pepe, Nikolic, Sarto e D’Almeida.

Sin da subito regna l’equilibrio tra le due squadre, con Treviglio che resta avanti per gran parte del primo quarto, e con un’Orlandina che, trascinata dal solito Floyd, resta aggrappata, e sorpassa all’ultimo secondo con l’alley oop sull’asse Floyd-Moretti, chiudendo i primi 10’ sul 29-28.

Treviglio nel secondo parziale prova a scappare, approfittando dell’espulsione di Johnson per somma di antisportivo e tecnico, ma l’Orlandina, con Moretti e Gay che fanno la voce grossa nei minuti finali, prova a restare aggrappata al match, chiudendo i primi 20’ sul 49-55.

Il terzo quarto si apre con Treviglio che piazza un parziale di 11-5 trascinata dalle triple di Sarto e Pepe, provando di nuovo a scappare sul punteggio di 54-66. L’Orlandina prova a restare in vita, e trascinata da un grandissimo Moretti, che sopperisce ottimamente all’assenza di Johnson, piazza un contro parziale di 17-9, tornando sotto nel punteggio, e chiudendo il terzo quarto sul 71-75.

I ragazzi di coach Sodini partono subito forte nel quarto quarto, e con Moretti e Floyd sugli scudi piazzano un parziale di 12-3, costringendo coach Cagnardi al time-out sul 83-78. Treviglio resta però sempre in partita, e riesce a sorpassare con Frazier sul 88-89 con 2’ da giocare. Moretti e Floyd tengono ancora l’Orlandina a galla riuscendo a tornare avanti nel punteggio sul 93-92, prima che Frazier Jr. riporti avanti Treviglio sul 93-97 con 46’’ da giocare. Nei secondi finali è Gay a salire in cattedra, e prima dalla lunetta accorcia le distanze sul 96-97, poi ruba palla sulla rimessa ospite e in contropiede segna il canestro della vittoria, mettendo la firma sul 98-97 finale.

Orlandina Basket Capo d´Orlando – BCC Treviglio 98-97

ORLANDINA BASKET: Ravì, Taflaj 10, Gay 14, Floyd 29, Laganà, Johnson 8, Del Debbio 3, Triassi, Lo Iacono, Fall 8, Dore, Moretti 26, Coach: Marco Sodini

BLU BASKET TREVIGLIO: D’Almeida 10, Sarto 18, Nikolic 13, Reati 13, Amboni, Corini, Bogliardi 3, Manenti, Frazier jr. 19, Pepe 21, Taddeo. Coach: Devis Cagnardi