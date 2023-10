Casale Monferrato fa bis, battuta anche Real Sebastiani Rieti dopo Agrigento

La RSR cade a Casale Monferrato per 97-92. Una gara equilibrata che gli amarantocelesti non sono riusciti a portare a casa per merito di una Casale precisa e brava a sfruttare i passaggi a vuoto di Spanghero e compagni. Sarto chiude con 25 punti contro la sua ex squadra, Johnson a 23. Prossima gara in casa contro Cremona, domenica 29 ottobre alle ore 18:00.

LA GARA

PRIMO TEMPO

All’ex Sarto risponde Calzavara, 3-3. Martinoni con il tap-in, Calzavara ancora da fuori, 8-3. Palleggio, arresto e tiro di Nobile da dentro l’area, 8-5. Tripla di Pepper, 2/3 di Sarto ai liberi, 11-7. Ancora il #3 dall’angolo, solo retina, 11-10. Due punti per squadra e siamo sul 13-12. Preciso Martinoni dai 5.8, 15-12. Kelly e Italiano da fuori, 18-15. Zucca e Johnson fanno 2/2 ai liberi, 20-17. Rimbalzo offensivo di Zucca che appoggia, 22-17.

Dalton Pepper dall’angolo non sbaglia, 25-17. Italiano servito dal perimetro brucia la retina, Martinoni ne mette altri due, Ancellotti inchioda con una mano, 27-22. Penetrazione di Spanghero, 27-24. Sarto segna un long two e porta Rieti a -1. Quattro punti per squadra, 31-30. Pianegonda colpisce dai 6.75, 34-30. Gioco da quattro di Johnson che impatta la gara sul 34-34. Kelly ne mette due, 36-34. Fallo tecnico fischiato ad Hogue, Kelly segna il libero, 37-34. Kelly segna ancora dalla linea della carità, Petrovic spara da tre, Sarto lo segue, primo vantaggio RSR, 39-40. Pepper con due punti ma poi prende tecnico, Johnson non sbaglia il libero, 41-41. I due liberi di Petrovic chiudono il secondo quarto, 41-43.

SECONDO TEMPO

Pepper al rientro ne mette due, Sarto continua a sparare, 43-46. Pepper prova a rispondere ma Sarto è on fire e segna ancora, 46-49. Kelly e Petrovic, due punti a testa, 48-51. Appoggio di Pepper, 50-51. Petrovic entra e dal palleggio realizza due punti, Pepper impatta a 53. 2/2 di Johnson ai liberi, 53-55. Martinoni con altri due punti, 55-55. Kelly con lo step-back da fuori, 58-55. Il 2/2 di Petrovic ai liberi riporta Rieti ad una lunghezza di distanza, 58-57. Fantoma e Ancellotti con 2 punti a testa, 60-59. Kelly mette due liberi, 62-59. Ancora Kelly preciso dai 5.8, 64-59. La bomba di Johnson sulla sirena accompagna la gara all’ultima frazione sul 64-62.

1/2 di Italiano ai liberi, 64-63. Martinoni con due punti fortunosi, 66-63. Gran canestro di Sarto da due, 66-65. Calzavara da due, Italiano da tre, 68-68. Calzavara inventa da tre e Castellino ne mette due, 73-68. Due punti segnati ai liberi da Calzavara, 75-68. Bomba di Johnson, 75-71. Ancora Calzavara che ne mette due, 77-71. Sarto, altro gran canestro, 77-73. Kelly con la penetrazione, 79-73. 1/2 di Hogue ai liberi, 79-74. Two & one di Johnson, 79-77. Due liberi di Martinoni, 81-77. 1/2 di Castellino, 2/2 di Pepper, 84-77. Tripla di Petrovic, 84-80. Martinoni con il sedicesimo della gara, Hogue in tap-in, 86-82. Kelly in contropiede fa 21, 88-82. Kelly e Petrovic, entrambi da due, 90-84. Martinoni col piazzato, two & one di Spanghero, 92-87. Kelly fa 1/2, Spanghero 2/2, 93-89. Pepper è preciso dalla linea della carità e a 24.7 secondi dalla fine Monferrato è avanti di 6.

Il tabellino del match:

NOVIPIU’ CASALE MONFERRATO vs REAL SEBASTIANI RIETI – (parziali: 22-17; 19-26; 23-19; 33-30).

NOVIPIU CASALE MONFERRATO: Kelly 26, Bertaina, Castellino 3, Fabi, Martinoni 18, Fantoma 2, Baj, Pepper 21, Pianegonda 4, Poom, Calzavara 19, Zucca 4.

Coach: Fabio Di Bella

REAL SEBASTIANI RIETI: Sarto 25, Frattoni, Petrovic 16, Piccin, Hogue 3, Ancellotti 4, Nobile 2, Johnson 23, Raucci 2, Italiano 10, Spanghero 7.

Coach: Alessandro Rossi.

NOTE: al 40′ Martinoni (M) uscito per 5 falli, al 40′ Sarto (R) uscito per 5 falli

