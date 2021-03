Casale spezza l’incantesimo e batte Treviglio

Grandissima vittoria per la Novipiù JB Monferrato che supera la Bcc Treviglio con il punteggio di 87-68. Una prova di grande carattere per i ragazzi di coach Valentini e Fabrizi che vincono e convincono in una sfida ben approcciata e gestita fin dalle prime battute. Il rientro di Redivo è ingrediente speciale e fondamentale per il finale di stagione. Mercoledì si tornerà già in campo con la sfida Pala Gianni Asti contro Basket Torino. Sugli scudi Martinoni con 20 punti ed i 10 rimbalzi ciascuno per Camara e Donzelli.

I primi punti di giornata sono di Redivo. È tornato con una voglia matta di recuperare il tempo perduto causa infortunio. La guardia argentina mette subito a segno 8 punti con le sue solite giocate che danno entusiasmo e sicurezza. Treviglio, che parte a sorpresa senza Frazier, risponde con la tripla di Reati e l’appoggio a canestro di Pepe. Fabio Valentini dall’angolo porta la Novipiù sul 13-7. Nikolic scalda i motori, ma sullo scadere dei 24” Tomasini si sblocca da tre. Dall’altro lato Sarto non si fa pregare più di tanto. La JBM accende l’entusiasmo del Palaferraris. Due contropiedi flash: prima con Thompson che schiaccia, poi con Donzelli che appoggia al tabellone costringendo coach Cagnardi al timeout. Martinoni si mette in proprio e con due grandi giocate si chiude il primo quarto sul 27-17.

Il secondo quarto si apre con lo stesso spartito. Martinoni segna e i padroni di casa che scappano. La tripla di Thompson ed il canestro di Fabio Valentini valgono il 37-20. Donzelli sotto le plance è poderoso. Nikolic deve spesso ricorrere alle maniere forti per contenerlo. Borra dalla lunetta rosicchia qualche punto. Il fallo antisportivo fischiato a Luca Valentini permette a Treviglio di tornare sul -12 grazie ai canestri di Nikolic e ancora Borra. Timeout JBM. Casini però decide di fare le cose in grande. Due triple in rapida successione che gli valgono i primi punti in questa nuova avventura rossoblu. Segnano Pepe e Borra poi c’è ancora tempo per la tripla di Martinoni e il 2/2 ai liberi di Redivo. Finisce il secondo quarto sul 52-35.

Comincia il terzo quarto. Redivo è caldo. Poi Donzelli, autore di una prestazione monumentale. Treviglio torna a segnare con Bogliardi dalla linea dei tre punti. 56-38. La partita si gioca senza esclusione di colpi nonostante il divario cominci a farsi cospicuo. Coach Valentini finalmente può gestisce le energie con ampie rotazioni. Una bella penetrazione di Tomasini ed il gancio di Martinoni portano la JBM sul +26. Frazier non al meglio fisicamente viene richiamato in panchina. Camara si toglie la soddisfazione della sua prima tripla in campionato. Il canestro di Pepe chiude i conti sul 69-45.

Con Martinoni e Donzelli si apre la quarta frazione con la JBM in completo controllo. Tripla di Pepe. Riposta di capitan Martinoni. Standing ovation per Martinoni e Redivo. Nel mentre Fabio Valentini continua a segnare da tre punti. Per Treviglio fino alla fine con grande carattere Reati e Pepe che migliorano i loro score. Spazio anche per Giombini che segna subito da tre. C‘è ancora il tempo per una magia di Casini e si chiude il match sull’87-68.

Novipiù JB Monferrato – BCC Treviglio 87-68 (28-17, 24-18, 17-10, 18-23)

Novipiù JB Monferrato: Martinoni 20 (5/6, 3/5), Redivo 14 (6/9, 0/3), Camara 11 (2/7, 1/1), Fabio Valentini 8 (1/3, 2/5), Casini 8 (1/2, 2/3), Donzelli 7 (3/3, 0/0), Thompson 7 (2/5, 1/2), Tomasini 7 (2/7, 1/2), Giombini 3 (0/1, 1/1), Luca Valentini 2 (0/1, 0/0), Sirchia 0 (0/0, 0/0), Lomele 0 (0/1, 0/0)

BCC Treviglio: Reati 16 (2/4, 3/3), Pepe 11 (1/2, 3/8), Sarto 10 (2/4, 2/6), Borra 9 (3/6, 0/0), Bogliardi 8 (1/3, 1/2), Nikolic 7 (0/5, 1/4), Corini 3 (0/0, 1/1), Lupusor 2 (1/5, 0/3), Manenti 2 (1/2, 0/0), Ancellotti 0 (0/2, 0/0), Frazier 0 (0/1, 0/0)

Il commento di coach Andrea Valentini: “Faccio i complimenti ai ragazzi per la partita che hanno disputato questa sera. Hanno messo tutta l’energia maturata in settimana. Una partita intensa nella quale siamo riusciti a fare quello che avevamo richiesto. Siamo stati bravi a giocare con grande fisicità e a chiudere le loro bocche di fuoco. Poi in attacco abbiamo giocato in maniera vivace e questo ci ha permesso di fare buoni percentuali anche da tre punti”.

FONTE: Area Comunicazione JB Monferrato