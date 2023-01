Clark e Marciuš trascinano Treviglio alla vittoria contro la Stella Azzurra Roma

Vittoria sudata per la Gruppo Mascio Treviglio che soffre contro la Stella Azzurra Roma ma porta a casa la vittoria nell’ultimo quarto con il punteggio di 77-69. Una partita a corrente alternata quella condotta dai ragazzi allenati da Alessandro Finelli, potenzialmente in grado di uccidere la contesa sin dal primo quarto ma che hanno vissuto diversi momenti di appannamento lungo i 40’ di gioco, concedendo a una più che onorevole formazione laziale (a dispetto dei punti in classifica) di rimanere in lizza per la vittoria sino agli ultimi minuti; alla fine hanno pesato la maggiore esperienza e freddezza dei giocatori trevigliesi e la gran prestazione di Clark che hanno permesso alla Blu Basket di infilare un’altra vittoria casalinga e confermarsi ai piani alti della classifica.

I quintetti in campo

Coach Finelli (privo di Marini, fuori per un guaio muscolare) schiera per la palla a due Giuri in regia, Clark e Cerella sugli esterni, Lombardi e Marciuš sotto canestro; dall’altra parte coach Bechi risponde con il quintetto formato da Giachetti in regia, Givens e Wilson sugli esterni, Nikolic e Ferrara sotto canestro.

Primo quarto

Rompe il ghiaccio Clark con una schiacciata in contropiede, inizio di partita vissuto su ritmi blandi da entrambe le parti che vede Roma faticare a trovare i primi punti del match mentre una Treviglio sorniona si porta sul 6-0 con la bimane di Marciuš e il 2/2 ai liberi di Lombardi. Primi punti per gli ospiti con il gioco da tre punti di Wilson e l’appoggio da sotto di Ferrara, dall’altra parte la Blu Basket prova ad accelerare con la tripla di Clark e altri due punti di Marciuš che le permettono di mantenere il doppio possesso di vantaggio. Il neo entrato Chiumenti timbra subito il cartellino per Roma, il pallino però rimane in mano ai trevigliesi che, nonostante un ritmo ancora basso, allungano sul +9 con un’altra conclusione dalla lunga distanza di Clark e il canestro da sotto di Giuri che costringono coach Bechi a chiamare il primo time out dell’incontro. Buona reazione ospite con le realizzazioni di Wilson e Givens, i padroni di casa sono inspiegabilmente in bambola e Roma ne approfitta per fissare il parziale di 6-0 con la bimane in contropiede dello statunitense in canotta numero 45, spingendo ora coach Finelli a chiamare il minuto di sospensione. Nel finale Chiumenti porta i suoi a -1, Treviglio continua a rimanere inconcludente e in difficoltà davanti alla pressione avversaria e chiude il primo periodo con la stoppata di Chiumenti sul tiro sulla sirena di Clark (16-15).

Secondo quarto

Treviglio torna a respirare con la tripla di Maspero in apertura del secondo periodo, Roma però sembra viaggiare a una velocità superiore e piazza il sorpasso con la schiacciata in contropiede di Innocenti e il gioco da tre punti di Visintin. Due punti da sotto per Bruttini prima di una serie di conclusioni mandate a segno da dietro l’arco (Giachetti e Rullo da una parte, Cerella per i padroni di casa), finalmente la Blu Basket torna a mostrare una manovra offensiva più efficace e piazza un contro-parziale di 7-0 con le realizzazioni di Lombardi e Marciuš e il gioco da tre punti di Clark che le permettono di tornare avanti nel punteggio. Fase di gioco caratterizzata dalla confusione, Roma riduce il gap con le realizzazioni di Givens e Innocenti mentre Treviglio va a segno con Marciuš, da entrambe le parti però fioccano le palle gestite male e i contatti al limite del regolamento, situazione che spinge coach Finelli a chiamare time out. 2/2 ai liberi di Marciuš, è Roma in questo frangente a capitalizzare maggiormente le occasioni guadagnate e piazza un parziale di 6-0 con il trio Nikolic-Givens-Chiumenti che la riportano in vantaggio (34-35). Finale di quarto nel quale Sacchetti firma il controsorpasso, Wilson riporta avanti la Stella Azzurra in penetrazione ma l’ultimo colpo è di Clark che si dimostra il più in forma dei suoi e infila un gioco da tre punti che manda i padroni di casa negli spogliatoi in vantaggio 39-37.

Terzo quarto

Si torna sul parquet con un Jason Clark arrembante che subito nel 1’ infila un 5-0 che spinge coach Bechi al time out, Roma però sembra essere rimasta negli spogliatoi a fronte di una Gruppo Mascio che ha ingranato le marce alte in termini di intensità e allunga ancora con Marciuš. Fase centrale del quarto nella quale Treviglio si dimostra pasticciona e frettolosa in attacco non riuscendo a capitalizzare alcune buone azioni, dall’altra parte continua la sofferenza della Stella Azzurra che sbatte contro l’intensità difensiva dei padroni di casa e riesce a trovare i primi punti del quarto solo dopo 5’ di gioco con la tripla frontale di Innocenti e il 2/2 dalla lunetta di Visintin. Reazione di Treviglio con la bomba dall’angolo di Maspero e il 2/2 ai liberi di Cerella, Roma si mantiene vicina nel punteggio grazie a Chiumenti e Givens e nel finale è l’unica ad andare a segno con l’appoggio al tabellone di Wilson che fissa il 52-48 dopo 30’ di gioco.

Ultimo quarto

Il quarto periodo si apre con il 2/2 dalla lunetta di Clark, Nikolic va a segno dalla lunga distanza ma Treviglio è più cinica in questo frangente di gioco e va oltre il doppio possesso di vantaggio con le realizzazioni in contropiede di Sacchetti e Cerella, situazione che spinge coach Bechi a chiamare un time out. Botta e risposta dalla lunga distanza tra Clark e Wilson, i laziali sembrano meno lucidi rispetto al quarto precedente e la Gruppo Mascio ne approfitta per allungare con cinque punti di un glaciale Giuri che spinge i suoi sul +12 a 5’30’’ dal termine. Time out Stella Azzurra che va poi a segno in contropiede con Wilson e dalla lunetta con l’1/2 di Innocenti, Treviglio controlla la contesa con i liberi di Lombardi e Marciuš ma non riesce a chiudere definitivamente la partita e concede due punti facili da sotto a Givens, spingendo coach Finelli a un time out per organizzare gli ultimi 3’ di gioco. Roma accorcia il divario con cinque punti dell’esperto Giachetti riportandosi a -6 con meno di 2’ sul cronometro, dall’altra parte Treviglio fatica ad andare a segno dal campo e puntella il suo vantaggio con i liberi di Clark e Marciuš. La Stella Azzurra sfodera una difesa molto aggressiva sin dalla rimessa e annulla un altro possesso offensivo ai trevigliesi mentre in attacco si mantiene a due possessi di distanza con il piazzato di Givens, Treviglio soffre ma tiene duro e a 43’’ dal termine piazza con Lombardi la schiacciata che vale il game-set-match Gruppo Mascio. Ultimi scampoli di partita nei quali si registrano tre punti di Wilson, la schiacciata di Marciuš e l’1/2 dalla lunetta di Giuri che fissano il punteggio finale di 77-69.

I migliori in campo

MVP del match per Jason Clark: decisivo nell’arco dei 40’ di gioco, trascinatore nei momenti di appannamento della formazione di casa, chiude da top scorer con 25 punti con un buon 4/7 dalla lunga distanza. Decisiva anche la prestazione di Marciuš (18 punti e 9 rimbalzi), positivi Cerella (7 punti, 6 rimbalzi e 4 assist) e Lombardi (7 punti, 7 rimbalzi e 4 assist).

A Roma non sono bastate le buone prestazioni di Wilson (19 punti e 7 rimbalzi), Givens (12 punti, 7 rimbalzi e 4 assist) e Innocenti (8 punti e 3 assist).

I tabellini

Gruppo Mascio Treviglio 77-69 E-Gap Stella Azzurra Roma (parziali: 16-15, 39-37, 52-48)

Gruppo Mascio Treviglio: Lombardi 7, Clark 25, Bruttini 2, Corona n.e., Cerella 7, Sacchetti 4, Abati Touré n.e., Giuri 8, Maspero 6, Marciuš 18. All. Finelli

E-Gap Stella Azzurra Roma: Innocenti 8, Wilson 19, Fresno n.e., Mabor Biar n.e., Nikolic 5, Giachetti 8, Chiumenti 8, Visintin 5, Rullo 2, Ferrara 2, Salvioni n.e., Givens 12. All. Bechi

Statistiche – Treviglio: 19/37 da 2, 7/20 da 3, 26/57 totale, 18/23 ai liberi; Roma: 23/44 da 2, 5/22 da 3, 28/66 totale, 8/13 ai liberi.

Arbitri dell’incontro: Alessandro Tirozzi di Bologna, Sebastiano Tarascio di Priolo Gargallo (SR), Francesco Cassina di Desio (MB).