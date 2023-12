Colpaccio Real Sebastiani Rieti, gli amarantocelesti battono Treviglio

Impresa di Rieti che strappa una super vittoria in casa contro Treviglio, battuta 85-76. Prestazione monstre di tutti, nessuno escluso. Vittoria che deve dare convinzione alla Sebastiani che può competere con tutti! Prossimo appuntamento contro Latina in trasferta.

LA GARA

PRIMO TEMPO

Petrovic ne segna due, Guariglia 4 consecutivi, 2-4. Piccin pareggia, 4-4. Miaschi da fuori, Johnson risponde subito, 7-7. Guariglia, ancora a segnare, questa volta da fuori, Miaschi penetra e ne segna due, 7-12. Ancora Johnson da fuori! 10-12. Treviglio in contropiede con Pacher, 10-14. Sanguinetti spara da fuori e riporta i suoi a contatto, 13-14. Grande azione di Rieti, Hogue libera Ancellotti che non può sbagliare, 15-14. Sanguinetti in penetrazione, 17-14. Bomba di Nazza Italiano, 20-14. Harris fa 1/2, Cerella 2/2, 20-17. Anche Ancellotti fa 1/2, 21-17. Spanghero aggira il canestro e in avvitamento ne mette due, 23-17.

Miaschi parte in contropiede e schiaccia, 23-19. Johnson in penetrazione aiutato dal ferro regala due possessi di vantaggio a Rieti, 25-19. Spanghero inventa, Hogue finalizza, +8 Sebastiani. Pacher con l’appoggio, 27-21. Two & one di Sacchetti, 27-24. Johnson di forza ne segna altri due, 29-24. Due punti di Ancellotti e tripla di Giuri, 31-27. Miaschi ancora in contropiede, 31-29. Sorpasso Treviglio con la tripla di Harris, 31-32. Piccin fa 2/2 dai 5.8, 33-32. Miaschi da fuori, 33-35. Azione continuata per due volte da Rieti che al terzo tentativo realizza con Hogue, 35-35. 2/3 per Harris ai liberi, 35-37. Finisce così il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Dustin di forza apre il terzo quarto, 37-37. Bomba di Italiano e di Johnson, 43-37. Giuri replica dai 6.75, 43-40. Jack Sanguinetti da fuori, 46-40. Guariglia e Harris, due punti a testa, 46-44. Hogue ancora di prepotenza fisica si va a prendere i due punti, 48-44. Canestro in contropiede per Petrovic, 50-44. 1/3 per Miaschi dalla linea della carità, 50-45. Assist di Hogue e canestro di Petrovic, 52-45. Gran penetrazione di Harris, 52-47. Palleggio, arresto e tiro, Spanghero con due punti a cui risponde Harris, 54-49. Petrovic brucia la retina da tre, Stoppata di Ancellotti e canestro di Johnson, 59-50. Miaschi da due, Spanghero da fuori, 62-52. Spanghero spara ancora da fuori, 65-52.

Miaschi con una super tripla per il 65-55. Piccin risponde allo scadere dei 24”, 68-55. 1/2 di Spanghero ai liberi, 69-55. Harris facile in contropiede, 69-57. Sacchetti inventa da fuori, 69-60. Gran canestro di Harris che riavvicina Treviglio a -7. 1/2 di Hogue ai liberi, 70-62. Preciso invece Pacher, 70-64. Esplode il PalaSojourner con la tripla di Spanghero, 73-64. 2/2 di Sacchetti ai liberi, 73-67. Il capitano ancora da tre, risponde Giuri, 76-70. Azione corale che libera Petrovic sotto canestro, il serbo non sbaglia, 78-70. Pacher da tre, 78-73. Giocata spaziale di Spanghero in step-back, 80-73. Two & one di Pacher, 80-76. Tripla di italiano e canestro di Ancellotti, Rieti la porta a casa!!! 85-76.

Il tabellino del match:

REAL SEBASTIANI RIETI vs GRUPPO MASCIO TREVIGLIO 85–76 (parziali: 23-17; 12-20; 30-15).

REAL SEBASTIANI RIETI: Sanguinetti 8, Frattoni, Petrovic 11, Minestrini, Piccin 7, Hogue 9, Ancellotti 7, Johnson 15, Raucci, Italiano 9, Spanghero 19.

Coach: Alessandro Rossi.

GRUPPO MASCIO TREVIGLIO: Pacher 12, Vitali, Harris 16, Cerella 2, Falappi, Sacchetti 8, Barbante, Guariglia 9, Pollone, Giuri 9, Miaschi 20.

Coach: Alessandro Finelli

ARBITRI: Centonza di Grottammare (AP), Almerigogna di Trieste (TS), Pratico’ di Reggio Calabria (RC).

NOTE:

Area Comunicazione RSR