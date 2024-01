Colpo Juvi, Urania perde ancora all’ultimo respiro

Colpo Juvi in casa Urania: la Wegreenit comanda per larghi tratti, ma si inceppa sul più bello, non concretizzando un +5 a 4′ dalla fine dopo un canestro e fallo di Landi. Da lì il parziale di Cremona è stordente: 6-17 con 8 punti di Shahid, che fin lì a dir la verità era stato disastroso, togliendosi rapidamente dalla partita causa falli. Ma la squadra di coach Bechi ha il merito di non uscire mai dal match, nonostante i continui tentativi di allungo milanesi. Agli uomini di coach Villa non bastano i 16 di un Landi extralusso ed i 14 di Severini, caldissimo dall’arco con i primi 4 tentativi tutti a segno. Potts e Montano combinano per un pessimo 1/12 da 3 punti, inusuale per la coppia di frombolieri Urania.

Cremona invece, dopo le prime 6 conclusioni sballate, termina con un ottimo 11/22 nella fondamentale statistica. L’attacco granata è ben bilanciato, con 4 uomini in doppia cifra guidati dai 14 di Benetti. Già detto della partita contraddittoria di Shahid, spiccano i 12 dell’ex Tortu, ed ancora di più la supremazia a rimbalzo, addirittura nove catturati in più.

Urania crolla al fotofinish per la seconda partita consecutiva, ed adesso è bagarre a tre insieme proprio a Cremona ed a Rieti.

Quintetti iniziali

Wegreenit Urania Milano: Amato, Potts, Severini, Landi, Beverly

Ferraroni Juvi Cremona: Shahid, Vincini, Timperi, Benetti, Musso

L’inizio è tutto di marca milanese: Beverly viene pescato ripetutamente vicino a canestro, da dove non può che prendere grossi vantaggi. Lato Cremona invece Shahid parte come peggio non si può: due falli nel giro di 40”, dopo nemmeno 3′ passati. Grattacapi per coach Bechi, che però sceglie di tenerlo sul parquet. La seconda bomba di Severini, su assist di Lupusor, permette ad Urania di doppiare Cremona sul 16-8. Magro tenta di metterci una pezza, ma ancora un indiavolato Severini rintuzza la fuga Urania. La bomba di Sabatino tenta di riportare a contatto i suoi, su cui però grandina la pessima notizia del terzo fallo del nuovo acquisto, che si toglie prestissimo dalla contesa a fine primo periodo.



Un paio di perse di troppo innescano la transizione cremonese, che paga dividendi ancora con Sabatino, che impatta a quota 24. Da qui inizia un lungo batti e ribatti, fatto di tentativi di allungo e risposte coriacee. Urania si appoggia sulle enormi spalle di capitan Piunti e di Landi, Cremona si affida in toto all’ex di lunga data Tortu. Gli ospiti mettono addirittura il naso avanti, sul 31-32, con gli unici punti di Grassi, subito replicati da Timperi. Villa si gioca il secondo timeout sulla rottura prolungata dei suoi.

Landi è un fattore, molto più di un Potts stranamente impreciso, che si incaponisce col tiro dalla lunga distanza. Periodo chiuso dalla quarta tripla di Severini, ma i due liberi di Timperi danno un +1 prezioso agli ospiti: 42-43.

La prima conclusione a bersaglio di Potts vale l’ennesimo sorpasso in testa, Shahid continua ad essere un non-fattore commettendo anche il quarto fallo. Buon per Cremona che Benetti si inventi una soluzione a fil di sirena, ma una fiammata di Amato confeziona un 6-0 di parziale in un amen. L’ex Agrigento Costi, ben imbeccato da Tortu, tiene a galla i suoi, nonostante i tanti extrapossessi raccattati ma non concretizzati. Tant’è che Urania si fa trascinare dal suo capitano Piunti, provando nuovamente a scappare sul +5. Il desaparecido Shahid si presenta all’Allianz con 28′ di ritardo: sua la tripla per il nuovo -3. Due liberi di Montano ridanno due possessi pieni di vantaggio all’Urania: al 30′ il tabellone recita 67-61.

Dopo 2′ di errori ad un ritmo forsennato, è Musso a togliere il tappo dal canestro. La coppia Landi-Montano ha però idee ben diverse, aggiornando il massimo vantaggio sul +9 a metà periodo. Quando l’attacco di Cremona sembra aver toccato il baratro, sono ancora Benetti e Tortu a dar speranza agli ospiti, con Villa che sulla fiammata Juvi si gioca la seconda sospensione.

Shahid adesso è un fattore, allungando il parziale ospite a 0-7. Sempre Landi a catalizzare palloni decisivi, che fruttano altri 4 punti all’ex Torino. Cremona sorpassa quando mancano 2′ con la tripla di Musso, glaciale sullo scarico di Shahid. La Juvi non si volta più indietro e viola l’Allianz Cloud, Urania perde la seconda in fila, in maniera sinistramente simile al match di sette giorni prima con Rieti.

Tabellini

Wegreenit Urania Milano: Landi 16, Montano 14, Severini 12, Beverly 10, Potts 9, Amato 9, Lupusor 4, Piunti 7, Bonacini, Solimeno ne, Anchisi ne, Cavallero ne

Ferraroni Juvi Cremona: Benetti 14, Shahid 13, Tortu 12, Magro 10, Costi 9, Musso 8, Sabatino 7, Timperi 7, Vincini 4, Grassi 3, Boni ne