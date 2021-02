Colpo Verona, la Tezenis passa a Udine

Apu Old Wild West Udine – Tezenis Verona 66-81 (16-21, 15-13, 20-19, 15-28)

Apu Old Wild West Udine: Michele Antonutti 20 (5/8, 2/5), Dominique Johnson 13 (3/5, 2/8), Federico Mussini 9 (3/5, 0/1), Marco Giuri 8 (1/3, 2/4), Nana Foulland 7 (3/8, 0/0), Lodovico Deangeli 6 (1/3, 1/2), Nazzareno Italiano 3 (1/2, 0/2), Joseph yantchoue Mobio 0 (0/1, 0/0), Francesco Pellegrino 0 (0/1, 0/0), Vittorio Nobile 0 (0/0, 0/0), Matteo Schina 0 (0/0, 0/0), John paul onyekachi Agbara 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 18 – Rimbalzi: 30 12 + 18 (Nana Foulland 8) – Assist: 8 (Dominique Johnson 3)

Tezenis Verona: Phil Greene iv 22 (5/6, 4/10), Bobby ray Jones 13 (5/7, 1/3), Giovanni Severini 11 (1/2, 3/5), Giovanni Tomassini 9 (2/5, 1/1), Giovanni Pini 9 (2/3, 1/1), Francesco Candussi 8 (4/6, 0/1), Guido Rosselli 7 (1/1, 1/3), Andrea Colussa 2 (0/0, 0/1), Davide Guglielmi 0 (0/0, 0/2), Giga Janelidze 0 (0/0, 0/0), Giorgio Calvi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 10 – Rimbalzi: 28 2 + 26 (Phil Greene iv, Guido Rosselli 6) – Assist: 23 (Phil Greene iv 8)

Si è fermata a quattro la striscia di vittorie consecutive dell’Apu Old Wild West Udine che questa sera è stata fermata al PalaCarnera dalla Tezenis Verona nella ventusima giornata del Girone Verde di Serie A2. Mvp bianconero il capitano Michele Antonutti con 20 punti.

Per il derby con i veronesi coach Matteo Boniciolli schiera dall’inizio: Mussini, Johnson, Mobio, Italiano e Foulland. Torna tra i dodici Vittorio Nobile (assente dalla gara con l’UCC Assigeco Piacenza dello scorso 27 gennaio per una lesione all’adduttore destro), mentre in tribuna a sostenere i bianconeri c’è anche Andrea Amato, rientrato sette giorni fa in Friuli dopo l’intervento alla schiena (il suo rientro in campo è previsto ad aprile). Il primo canestro è del friulano Candussi (0-2), al quale risponde Foulland che in due minuti porta sul +3 l’Apu (5-2). Al terzo minuto di gioco si scatena Greene che mette a segno due triple in sequenza (5-8). Qualche secondo dopo in un intervento deciso ai danni di Colussa Mobio si infortuna alla caviglia sinistra ed è costretto ad abbandonare il campo. La Tezenis continua a spingere e si porta sul +12 a 3 minuti e 11 secondi dalla fine del primo periodo con Jones (7-19). Negli ultimi trenta secondi prima realizza dall’area (13-21) e poi proprio sulla sirena mette a segno la tripla del -5 (16-21). In avvio di secondo quarto la Scaligera allunga nuovamente con Pini e Rosselli (16-24). A metà periodo la schiacciata di Foulland su assist di Johnson rimette in carreggiata i padroni di casa (23-26). A 3 minuti e 13 secondi dall’intervallo lungo Italiano subisce fallo da Jones e trasforma solo uno dei liberi concessi dalla terna arbitrale (28-30). Uno su due anche per Mussini trenta secondi dopo (fallo di Jones, 29-32), mentre a 9 secondi dalla fine della prima parte di gara Antonutti firma il 31-34 con il quale si arriva al terzo periodo.

Le triple di Jones (31-37), Deangeli (34-37) e Giuri (37-37) aprono la terza frazione. Dopo quattro minuti Antonutti subisce fallo da Severini e alla panchina veronese viene assegnato fallo tecnico: il capitano bianconero trasforma i tre liberi e l’Old Wild West torna in vantaggio dopo quasi venti minuti (42-41). La reazione della Scaligera è immediata con Greene e Rosselli che portano a 5 i punti di distacco dai friulani (42-47). Mussini a quattro minuti dalla fine del periodo raddrizza il risultato realizzando da posizione impossibile (47-47). A 52 secondi dalla fine Italiano riporta avanti gli uomini di Boniciolli (51-50) e 15 secondi più tardi Greene sigla la tripla del 51-53 con la quale si va all’ultimo quarto. Ancora una volta gli ospiti cominciano meglio la frazione portandosi sul +6 con Candussi e Greene dopo due minuti di gioco (51-57). A metà periodo Giuri mette a segno una tripla spettacolare grazie alla quale l’Apu azzera le distanze (63-63). Nel giro di due minuti però la Scaligera si porta sul +8 (63-71). La tripla di Johnson a 2 minuti e 9 secondi dalla fine del match riapre le speranze dei bianconeri (66-71), ma la tripla di Severini (66-74) appare come una doccia gelata. I bianconeri perdono lucidità e la Scaligera si impone per 66-81.

FONTE: Uff. Stampa Apu Udine