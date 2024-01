Colpo Vigevano sul campo di Treviglio

Gruppo Mascio Treviglio – Elachem Vigevano 1955 68-90 (13-26, 15-21, 24-18, 16-25)

Gruppo Mascio Treviglio: Federico Miaschi 15 (1/4, 2/11), Tommaso Guariglia 13 (3/4, 0/1), A.j. Pacher 12 (3/6, 0/1), Brian Sacchetti 11 (1/2, 1/1), Marco Giuri 7 (2/2, 1/6), Terrell Harris 6 (1/5, 0/3), Bruno Cerella 4 (2/3, 0/1), Matteo Pollone 0 (0/1, 0/2), Simone Barbante 0 (0/0, 0/0), Giacomo Carpi 0 (0/0, 0/0), Luca Vitali 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 30 / 38 – Rimbalzi: 28 5 + 23 (Brian Sacchetti 7) – Assist: 14 (Marco Giuri 5)

Elachem Vigevano 1955: Tyler Wideman 29 (3/7, 6/9), Ikeon deonta Smith 21 (6/9, 2/7), Leonardo Battistini 17 (4/8, 3/5), Kristofers Strautmanis 8 (2/3, 0/0), Alessandro Amici 5 (1/1, 1/4), Filippo Rossi 4 (0/2, 1/3), Lorenzo D’alessandro 4 (1/1, 0/0), Michele Peroni 2 (1/1, 0/3), Giacomo Leardini 0 (0/0, 0/0), Matteo Bettanti 0 (0/0, 0/0), Filippo Bertoni 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 21 – Rimbalzi: 39 9 + 30 (Leonardo Battistini 13) – Assist: 22 (Ikeon deonta Smith 7)

La Blu Basket subisce uno stop con Vigevano che, con merito, espugna il PalaFacchetti: 68-90. Complice una serata negativa da tre punti (4/26) e la poca incisività a rimbalzo (30-43), i biancoblù rimediano l’ottava sconfitta stagionale, quinta tra le mura amiche. Per la Elachem protagonisti la coppia americana Wideman (29) e Smith (21), supportati da Battistini in doppia doppia (17 punti, 13 rimbalzi).

In avvio, solito quintetto per la Blu Basket: Giuri in regia (Vitali ancora out), Harris, Miaschi, Pacher e Guariglia. Sull’altro fronte, l’ex Pansa parte con Rossi, Peroni, Smith, Leardini e Wideman. Vigevano prende subito l’inerzia della gara: protagonista di tutto il primo periodo è Wideman (14), mentre per la Blu Basket Miaschi e Giuri sono i primi a mettere canestri. Il lungo americano di Vigevano segna anche da tre: dopo 5′ l’Elachem doppia Treviglio: 6-12. La difesa di Vigevano è molto fisica, soprattutto sugli esterni biancoblù (1/7 da tre punti nei primi 10′), il tap in di Battistini mette la doppia cifra di vantaggio: 9-19 (7′). La bomba di D’Alessandro vale il +14: i primi 10′ finiscono 13-26.

Secondo periodo che inizia con alcune palle perse per la Blu Basket, 4-0 di parziale per i vigevanesi. Treviglio non trova la via del canestro, sotto di 20 punti Finelli chiama un nuovo time out. Il black out dei padroni di casa è continuo e Vigevano non perdona con altre due bombe: 14-40 (14′). La Blu Basket si mette a zona e ha una piccola reazione con Guariglia e Miaschi, il tecnico (terzo fallo) fischiato a Pacher costringe Finelli a richiamare l’americano in panchina. Il primo tempo finisce 28-47 con un canestro di Cerella sulla sirena.

La Blu Basket si presenta con un’altra faccia al ritorno in campo, ma la reazione si esaurisce in poco tempo. Subito canestro di Pacher e rubata di Giuri. L’antisportivo fischiato a Strautmanis porta altri due liberi a Guariglia (34-47). Rossi piazza la tripla, Smith segna due canestri difficili nel momento migliore dei trevigliesi e la bomba di Battistini riporta a +22 l’Elachem: 37-59 al 26′. La bomba di Sacchetti (9 punti nel quarto), due liberi di Pacher e Harris riavvicinano i locali e sembrano riaprire il match a fine terza frazione; 52-65.

Nell’ultimo periodo, dopo tre minuti senza segnature su entrambi i fronti, è ancora protagonista Wideman che spegne il tentativo di rimonta della Blu Basket. Le bomba di Smith e Battistini fanno ripiombare Treviglio oltre i 20 punti di ritardo. Finisce 68-90.

La prossima settimana, la Gruppo Mascio è attesa dalla trasferta sul parquet della capolista Trapani: si gioca sabato 13 gennaio alle ore 20:30.

UFF.STAMPA BLU BASKET TREVIGLIO