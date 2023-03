Continua la risalita della Reyer Venezia verso i playoff, Reggio Emilia cade al Taliercio

Importante vittoria per i ragazzi di coach Spahija in chiave playoff contro una Reggio Emilia che si arrende nell’ultimo quarto. Decisivi Willis e Watt nel primo tempo e Tessitori e Granger nel finale.

Quintetto Venezia: Granger, Parks, Bramos, Willis, Watt.

Quintetto Reggio Emilia: Cinciarini, Anim, Olisevicius, Hopkins, Diouf.

PRIMO PERIODO

Parte forte Venezia subito con 8-1 firmato Willis-Sparks-Bramos dopo 2’. Reggio prova a riportarsi sotto, ma soffre la fisicità orogranata sul 12-4 a metà del quarto. La difesa di Spahija si fa sentire e l’asse Granger-Watt fa male a Reggio per il 20-5 a ridosso degli ultimi 2’ del quarto. Reggio Emilia prova la reazione con Reuvers e Strautins che con un 1su2 liberi chiude il quarto sul 21-11.

SECONDO PERIODO

Watt riprende da dove aveva lasciato e spinge Venezia sul 27-15 dopo 3’. Reggio al momento è solo Strautins e Venezia con una gran difesa scappa via sul 35-18 a metà del quarto. Ancora Willis segna il nuovo massimo vantaggio sul 42-21 con 2’ dall’intervallo lungo. Ultimo possesso per Venezia che con un gioco da quattro punti chiude il primo tempo sul 53-29.

TERZO PERIODO

Parte meglio Reggio con Reuvers che prova a riavvicinare i suopi sul 54-36 dopo 3’. Venezia fatica ora a trovare soluzioni in attacco e ne approfitta Reggio che, guidata dall’eterno Cinciarini, rientra sul 56-46 con 4’ dall’ultimo intervallo. Blackout di Venezia con Reggio Emilia che si riporta decisamente sotto sul -7 entrando negli ultimi 3’. Venezia ora prova a contenere la rimonta reggiana chiudendo il terzo quarto sul 62-52.

QUARTO PERIODO

Inizio dell’ultimo quarto in salita per Reggio che entra in bonus dopo neanche 2’ e Venezia ne approfitta per il 66-54. Tessitori prende la scena e fa valere la sua fisicità su ambo i lati del campo per il 71-60 a metà del quarto. Reggio non si arrende, ma questa volta è Granger a provare a dare spallata decisiva per il 75-62 entrando negli ultimi 3’. Finale di partita con storie tese tra Watt e Anim puniti con un doppio antisportivo sul 78-66 con 33’’ dalla sirena finale.

Umana Reyer Venezia – Unahotels Reggio Emilia 78-69

Parziali: 21-11; 52-29; 62-52.

Spettatori: 2.728

Tabellini:

Umana Reyer Venezia: Tessitori 17, Spissu ne, Parks 2, Ray ne, Bramos 3, Moraschini 5, De Nicolao 4, Granger 11, Chillo ne, Brooks 7, Willis 17, Watt 12. All.re Spahija

Unahotels Reggio Emilia: Anim 9, Reuvers 10, Hopkins 16, Cipolla, Strautins 7, Vitali, Stefanini ne, Cinciarini 11, Burjanadze 4, Senglin 2, Olisevicius10, Diouf. All.re Sakota