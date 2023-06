F G2 – La Vanoli Cremona batte Forlì e va sul 2-0

Inizio di partita macchinoso, con le squadre che per 3 minuti si studiano senza segnare punti, la la bomba di Sanford rompe il ghiaccio e la gara inizia davvero. Fin da subito c’è grande intensità e voglia di giocare, ma si capisce immediatamente che Cremona ha le idee chiare, e dopo la vittoria di mercoledì si mette saldamente al comando, sul 12-17.

Nel secondo quarto i pronostici si ribaltano, con l’Uniero che appare molto più lucida e presente, difatti riesce, non con poca fatica, a rimontare ed a sorpassare gli avversari, grazie a molti tiri da fuori area. Verso la fine del primo tempo però Cremona ritorna ad essere quello di inizio match, finisce 35-31.

Terza frazione molto equilibrata, con le due contendenti che si battono alla pari, rispondendo colpo su colpo e punto su punto. Certo, ci sono molti errori arbitrali, che arrivano a condizionare l’esito del match, e termina 47-55.

Nell’ultimo quarto vengono fischiati molti falli fantasma, la maggior parte dei quali a sfavore della squadra di casa. Questo, sommato all’altissima intensità di gioco dei cremonesi, che motivati e spinti dal desiderio di mettere una grande ipoteca sulla serie spingono come dei dannati in ogni fase di gioco, mette in seria difficoltà i padroni di casa, che tuttavia non si arrendono. Purtroppo però, nonostante tutto, Forlì arriva molto vicina ma non riesce a ricolmare il gap e soccombe, la partita finisce 64-69.

Unieuro Forlì – Vanoli Cremona 64-69(12-17/23-14/12-25/17-14)