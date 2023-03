La Vanoli Cremona non perdona, Trapani si arrende

Tutto facile per la Capolista Vanoli Cremona, che con una prova maiuscola passa a Trapani con il punteggio di 64-78. Match in equilibrio solo per metà primo quarto, poi gli ospiti inseriscono le marce alte e controllano fino alla fine.

Pallacanestro Trapani – Vanoli Cremona 64-78 (13-22, 29-45, 40-60 )

Pallacanestro Trapani: Davis 14, Stumbris 12, Renzi 10, Guaiana 9, Romeo 8, Tsetserukou 6, Massone 5,

Vanoli Cremona: Ebua 16, Mobio 12, Caroti 11, De Negri 11, Pacher 9, Pecchia 9, Alibegovic 8, Piccoli 2,

Dopo la splendida, quanto insperata vittoria di Torino e in piena e costante emergenza fisica, la Pallacanestro Trapani prova a stringere i denti nel tentativo di strappare una salvezza diretta, che avrebbe certamente risvolti positi anche per il futuro di questa società. Per farlo, in settiamana è arrivato dalla Fortitudo Bologna Steven Davs, americano certamente di peso, che potrà dare una grosa mano alla causa. La corazzata Vanoli Cremona invece, arriva a Trapani da capolista del gruppo verde e in piena corsa per ritornare presto al piano superiore con 4 vittore di fila e un roster profondissimo e di altissima qualità per la categoria. La doppia tripla di Stumbries e i 5 punti in serie di Mobio, aprono subito le ostilià di un match dall’avvio frizzante e dinamico. Padroni di casa avanti 10-9 al 5′ minuto, ma la successiva tripla di Caroti regala anche il primo vantaggio ospite della serata sul 10-12. Massone ricambia poco dopo, ma nel finale la coppia Pacher/Caroti alza la voce e in tandem piazzano un pesante parziale di 10-0 ch da la prima scossa al match, che manda in archivio il primo parziale sl 13-22.

I primi punti di Renzi provano a rilanciare le ambizioni granata in avvio di secondo quarto, ma Caroti ed Eboua non sembrano essere d’accordo. La Vanoli affonda i suoi colpi e in meno di 3 minuti scappa 15-29, dettando legge in attacco e imponendo grande fisicità in difesa. Al 14′ il Palauriga accoglie i primi punti di Davis, che mette a segno il 19-32. Renzi riprende il filo con il canestro, e con due triple in serie ridà fiato a Trapani, che torna sul -10 (27-37) al 17′. Coach Parente prova ad alzare il suo quintetto, piazza la sua zona, ma i lombardi restano sempre duttili e performanti. L’ondata ospite, formata da Pacher ed Eboua, torna ad investire i granana, che tornano a staccarsi fino al 29-45 con cui si chiude la seconda frazione.

Si torna in campo con i granata che provano quantomeno a tappare la falla, ma si scontrano con la grande profondità tecnica e Cremona, che aggiunge a referto pezzi da novanta come Alibegovic e tutto diventa più difficile. Cremona Scappa sul +21, (32-53), ma Romeo e Stubries si mettono in socità dalla distanza, firmando un break da 8-0 che riporta Trapani a quote più basse sul 40-53 al minuto 25. Coach Cavina richiama i suoi all’ordine, rimettendoli presto in riga. De Negri e soci non si lasciano intimidire, respingono gli assalti di una Trapani volitiva ma certamente poco performante e incapace di andare a segno. I granata non segnano più e si piantano a quota 40. Cremona alza la sua pressione e torna abbatanza comodamente sul +20 alla terza sirena sul 40-60.

5-0 Cremona in apertura di ultimo quarto, per il nuovo massimo vantaggio ospite che di fatto chiude i giochi di un match ampiamente gia in ghiaccio. Lombardi che gestiscono bene il margine, amministrando senza grandi affanni e spesso allungano, dall’alto della loro maturità. Trapani nel suo piccolo prova a creare, ma finendo per sbattere continuamente sul muro avversario. Cremona non si ferma, e al minuto 35′ viaggia fino al 43-71. Gli ultimi 5 minuti volano via rapidi, dove oltre alle triple di Alibegovic e De Negri si segnalano quelle di Davis, che si presenta davanti al suo pubblico nei minuti finali con un paio di buone giocate. I minuti finali servono solo per le statistiche e per l’esordio del giovanissimo Lentini, prima di timbrare il referto sul 64-78 finale.