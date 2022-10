Debutto sul velluto per Torino: Stella Azzurra al tappeto

TORINO Due coach che si ritrovano al Pala Gianni Asti, il precedente è storico : Bechi nel 2014 guidava la formazione piemontese, si giocò proprio la finalissima contro l’allenatore emiliano che all’epoca sedeva sulla panchina agrigentina. Torino si impose nella serie che regalò lo storico ritorno in serie A della gestione Forni

LUCI E OMBRE GIALLOBLU’ Molto concentrati e determinati nei primi minuti i padroni di casa perdono mordente nella seconda parte del quarto e concedono spazi agli uomini di Bechi.

Parte contratta la Stella Azzurra, stenta e incassa subito un minibreak di 8-0.Al contrario l’inizio degli uomini di Ciani è poderosa : Guariglia innesca De Vico, DeMario Mayfield allunga ancora dalla lunetta. La situazione inizia a farsi scottante per gli ospiti che sono ancora a secco dopo 4’, Bechi corre ai ripari e manda sul parquet un altro grande ex accolto tra gli applausi Jacopo Giacchetti.

Finalmente Innocenti rompe il ghiaccio e regala le prime gioie agli ospiti, un gioco a due Guariglia Mayfield spinge ancora avanti i padroni di casa. Wilson concretizza una facile transizione, il numero 4 scalda ancora i motori e la Stella Azzurra lima lo svantaggio.

Il pala Gianni Asti si infiamma per la prima volta proprio per un assist al bacio di Vencato per Poser che realizza schiacciando, anche Wilson dalla lunetta non stecca. Grazie ad un interferenza chiamata a Jakson, Chiumenti riporta a -10 gli ospiti.

Giacchetti trova due punti di pregevole fattura, i capitolini si riaffacciano a -8, Nazione rrealizza un canestro pesantissimo per i bianconeri sulla sirena del quarto.

TORINO ALLUNGA Avvio segnato dai molti errori : apre le ostilità Poser in semigancio, i capitolini sfruttano a pieno il primo viaggio in lunetta di Chiumenti.Torino ritrova un Guariglia ispirato a cronometro fermo, Chiumenti lavora ottimamente sotto i tabelloni e trova il pertugio giusto tra le maglie gialloblù.Il duello Guariglia Chiumenti prosegue senza esclusione di colpi, il lungo laziale ha ancora la meglio e serve Nikolic nell’angolo che trova il tiro solo rete.

La risposta gialloblù è quindi affidata alla mano calda di Jakson dalla lunga, Guariglia trova un comodo appoggio con fallo e la Reale Mutua accelera ancora con Vencato che concretizza un antisportivo.

Guariglia si conferma in stato di grazia dall’angolo trascina ancora i gialloblù al massimo vantaggio (34-21).

Un ingenuità di Rullo consegna ancora il possesso ai torinesi, Visentin fa saltare Jakson e realizza, Vencato converte due liberi, Mayfield regala un altro assist a Guariglia.Vencato e Ronald Jakson infiammano il Pala Gianni Asti, il primo serve un halley up che l’americano non esita a schiacciare a canestro. Ci pensa il solito Wilson a tenere i bianconeri agganciati al match con un tiro dalla lunga distanza. Nazione realizza un tap in nel traffico, Jakson risponde in maniera eccellente sull’altro fronte. La caparbietà di De Vico è pagata, l’ala gialloblù si procura un fallo e realizza entrambi i tiri liberi. Si va al riposo lungo sul 44-30

TORINO CHIUDE I GIOCHI Giacchetti innesca Nazione, Mayfield realizza il primo piazzato. Il punteggio non si muove, le difese serrate prendono il sopravvento nei primi minuti.Una carambola sul ferro premia De Vico, risponde Innocenti per i capitolini.Bechi prova a aggiungere centimetri, Innocenti colpisce dalla distanza, ma Guariglia è ispirato.

Scalda ancora la mano Innocenti ed ora la Stella Azzurra rivede il -11 (50 -39), spetta a Jakson ristabilire le distanze dalla lunetta. Guariglia sfrutta il miss match con Salvioni e aggiunge fieno in cascina per i gialloblù.

L’esterno gialloblù si conferma in serata magica e realizza da distanza siderale la tripla che fissa a 16 il massimo vantaggio. Rullo stecca e la Reale Mutua dilaga con Schina. Nikolic si iscrive ancora a referto, Schina si guadagna un altro proficuo viaggio in lunetta.I gialloblù infieriscono nel finale di quarto con Simone Pepe e Poser che lotta come un leone sotto i tabelloni. Nazione realizza ma le sue proteste regalano un fallo tecnico che consente ai gialloblù di mettere praticamente in banca il risultato.

EPILOGO GIA’ SCRITTO L’ultimo periodo si apre con un piccolo grattacapo per coach Ciani, Poser è costretto a lasciare il campo per falli, Vencato trova il tap in della tranquillità per Torino che rallenta i ritmi.Si viaggia al piccolo trotto : c’è gloria anche per Taflaj, l’esterno albanese si mette in luce con un paio di buone giocate. Il match è ora vetrina per giovani od esperimenti per coach Ciani, la Stella Azzurra pare aver già la testa alla prossima giornata, Schina beffa Nikolic e allunga ancora. Wilson firma un minibreak, ma Guariglia spezza definitivamente ogni speranza di rimonta e colpisce dalla lunga, si ripete poco dopo con un offensivo e schiacciata. Visintin infila dalla lunga, Jakson si incunea tra le maglie bianconere e realizza, il traguardo per Ciani è ad un soffio. Nazione si iscrive ancora a referto. Mayfield realizza e mette il sigillo sul match. Girandola di cambi per i due coach, è ora di qualche scampolo in più per i giovani, a parte una conclusione di Schina la partita non ha proprio più nulla da dire è l’ora dei titoli di coda proprio sull’ultimo sussulto di Visintin (86-59)

REALE MUTUA TORINO – STELLA AZZURRA ROMA 86-59 (20-14, 24-16, 22-13, 20-16)

REALE MUTUA : Taflaj 2, Schina 10, Mayfield 9, Guariglia 25, Vencato 8, De Vico 8, Pepe 2, Poser 9, R. Jakson 13, Ruà, Dalle, Fea.

All. Franco Ciani

STELLA AZZURRA ROMA : Innocenti 7, Visintin 7, Ferrara 4, Chiumenti 6, Salvioni 1, Giacchetti 2, Nazione 14, Wilson 13,Nikolic 6 Fresno, Ferrara, Rullo, Mabor.

All. Luca Bechi