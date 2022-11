Denegri e Alibegovic on fire, la Vanoli Cremona stende Monferrato in casa

I 18 punti a testa di Denegri e Alibegovic unita a una ottima difesa permettono alla Vanoli di vincere in casa contro Casale Monferrato. Formenti gioca la classica partita dell’ex ma non basta, Cremona limita in maniera efficace il trio Carver, Ellis, Redivo e così Monferrato è costretta al ko esterno

Vanoli: Tabu, Eboua, Cannon, Piccoli, Denegri

Casale: Ellis, Redivo, Martinoni, Carver, Ghirlanda

1° Quarto: la Vanoli parte subito fortissima con il trio Tabu, Piccoli, Cannon on fire sia in attacco che in difesa. Cremona doppia Casale ma la riscossa ospite passa dalla coppia Ghirlanda-Martinoni che segna a ripetizione canestri pesantissimi. La Vanoli perde smalto in attacco mentre Casale torna a contatto fino al -2. Redivo infila il pari poi sulla sirena sbaglia il tiro del vantaggio. Il primo quarto si chiude sul 18-18

2° Quarto: La Vanoli torna a mordere in difesa mentre in attacco 4 punti filati di Alibegovic riportano avanti i locali. Ellis e Carver riportano a contatto una Casale dura a morire ma nuovamente sprint della Vanoli con il trio Caroti, Eboua e Alibegovic. Eboua fa la voce grossa sotto canestro in ambo le metacampo e così il primo tempo vede Cremona avanti 38-28.

3° quarto: Denegri si carica la Vanoli sulle spalle con 8 punti in 4 minuti che spingono i locali sul +15. Redivo prova ad accendersi con due triple ma Denegri è inarrestabile e piazza altre giocate che permettono alla Vanoli di mantenere il controllo. Dopo Redivo ci pensa Formenti con Casale che rosicchio qualche punto importante con la terza frazione che si chiude sul 58-47 per Cremona.

4° Quarto: Avvio di quarto periodo in equilibrio con falli ed errori da ambo i lati: da questa situazione ne guadagna la Vanoli che vede i minuti passare mentre Cannon e ALibegovic infilano 5 punti utili per la fuga. Tra tecnici e antisportivi Casale fallisce l’ultimo tentativo per rientrare definitivamente. La Vanoli con la difesa di Mobio e le offensive di Denegri e Alibegovic mette la parola fine al match. Finisce 82-71 per la Vanoli Cremona

I tabellini:

Vanoli Cremona 82-71 Novipiù Monferrato

Vanoli Cremona: Eboua 10, Gallo, Zanetti ne, Cannon 18, Alibegovic 15, Caroti 6, Tabu 8, Denegri 18, Galli ne, Piccoli 2, Mobio 5, Ndizie. All. Cavina

Novipiù Monferrato Basket: Castellino ne , Ellis 6, Carver 8, Mele ne, Valentini, Formenti 14, Luparia ne, Redivo 10, Martinoni 15, Ghirlanda 16, Poom. All- Valentini.