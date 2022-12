Derby di Cremona: la Juvi lotta nonostante le assenze ma vince la Vanoli con un super Denegri

Il derby è della Vanoli Cremona. Decisivo un super Denegri, autore di una prestazione chiave in un momento in cui la partita non aveva un vero padrone.

Il derby è della Vanoli Cremona. Decisivo un super Denegri, autore di una prestazione chiave in un momento in cui la partita non aveva un vero padrone. Partita non bellissima ma molto combattuta che ha visto la Vanoli sfruttare bene la sua qualità sulla distanza. Reati on fire da tre, Nasello super hanno cercato di sopperire alle assenze di Iannuzzi e Blake in casa Juvi. La Vanoli non ha espresso la sua miglior partita ma in una serata complicata è emersa la sua qualità con Denegri assoluto protagonista.

Vanoli: Tabu, Eboua, Piccoli, Alibegovic, Cannon

Juvi: Allen, Reati, Nasello, Vincini, Fanti,

1° Quarto: ottimo avvio della Vanoli con Piccoli e Tabu mentre la tripla di Alibegovic ispira la fuga dei biancoblu. La Juvi ci mette inizialmente qualche minuto prima di accendersi, grazie alle iniziative di Nasello, Vincini e Reati che ispirano un controbreak che fissa il match sul 20-20 al settimo minuto. Ancora Alibegovic da tre la il fisico della Juvi mette in difficoltà la Vanoli e così la tripla allo scadere di Reati fissa il 26-25 per la Juvi Cremona.

2° Quarto: avvio contratto per entrambe le squadre con Denegri ed Eboua che segnano canestri importanti per riportare avanti la Vanoli. La Juvi fatica a segnare, Tabu con una tripla e il solito Denegri fissano il +12 Vanoli al settimo minuto. Reazione Juvi sia a livello d’intensità che che con qualche punto con una tripla di Fanti. Vincini realizza mentre allo scadere Denegri segna la tripla che vale il 46-34 per la Vanoli.

3° quarto: il cuore juvino esce nel terzo quarto con 5 minuti di fuoco con le triple di Reati e le giocate di Nasello che fissano la parità sul 52-52 al quinto minuto. La Vanoli resta in balia degli avversari con il solo Alibegovic capace di trovare la via del canestro. 8 punti di uno scatenato Denegri riportano avanti la Vanoli in un paio di minuti. Denegri segna ancora un canestro pazzesco fissando così il 65-52 di fine terzo quarto per la Vanoli.

4° Quarto: Caroti tiene avanti la Vanoli, la Juvi resiste ma non riesce a piazzare la zampata della riscossa. Reati ci prova con una tripla ma uno scatenato Eboua infila 8 punti filati che di fatto chiudono i conti. Finisce 88-73 con la tripla allo scadere di Zacchigna.

I tabellini:

Vanoli Cremona 88-73 Ferraroni Juvi Cremona

Vanoli Cremona: Eboua 14, Cannon 6, Alibegovic 13, Caroti 5, Tabu 19, Vecchiola, Denegri 22, Galli, Piccoli 4, Mobio 3, Ndizie ne, Vecchiola, Zacchigna 2. All. Cavina

Ferraroni Juvi Cremona: Reati 18, Giulietti 4, Nasello 22, Allen 11, Fanti 6, Milovanovic, Beghini ne, Boglio 4, Vincini 8, Roberto, Iannuzzi ne. All. Crotti