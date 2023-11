Derby show tra le piemontesi, Torino stende la JB Monferrato

Reale Mutua Torino – Novipiù Monferrato Basket 112-98 (32-25, 28-19, 19-27, 33-27)

Reale Mutua Torino: Keondre Kennedy 20 (5/9, 2/3), Niccolo De vico 19 (2/3, 3/4), Luca Vencato 19 (7/10, 1/3), Simone Pepe 16 (4/4, 2/7), Matteo Schina 16 (4/4, 2/2), Marco Cusin 12 (6/7, 0/0), Donte Thomas 10 (2/3, 1/3), Matteo Ghirlanda 0 (0/0, 0/2), Federico Poser 0 (0/0, 0/0), Kesmor Osatwna 0 (0/0, 0/0), Mauro davide Marrale 0 (0/0, 0/0), Gianluca Fea 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 19 / 21 – Rimbalzi: 32 2 + 30 (Marco Cusin 9) – Assist: 24 (Luca Vencato, Marco Cusin 7)

Novipiù Monferrato Basket: Andrea Calzavara 21 (4/7, 4/7), Dalton Pepper 21 (2/4, 5/11), C.j. Kelly 21 (3/5, 4/10), Dario Zucca 16 (2/2, 3/7), Tommaso Fantoma 10 (2/4, 1/4), Karl markus Poom 6 (0/0, 2/3), Nicolo Castellino 3 (1/1, 0/1), Tommy Pianegonda 0 (0/0, 0/0), Alessandro Baj 0 (0/0, 0/0), Niccolo Martinoni 0 (0/0, 0/0), Agustin Fabi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 24 – Rimbalzi: 20 2 + 18 (Dario Zucca 7) – Assist: 15 (Andrea Calzavara 9)

Coach Fabio Di Bella si affida al quintetto composto da Calzavara, Kelly, Pepper, Poom e Zucca. Torino parte subito a tutto gas. Schiacciata di Kennedy. Tripla di Zucca. La squadra di coach Ciani ha tante soluzioni. Vencato e De Vico da fuori. 10-3. Time-out Monferrato. Ne esce una Novipiù più sicura dei propri mezzi. Andare sotto le plance diventa complicato. Allora si spara da fuori. E le percentuali danno ragione. 60% a fine primo quarto. Due triple di Pepper, Fantoma e Calzavara. 21-18. Torino non si scompone. Cusin è dominante. Primi punti di Kelly. Schina risponde a Zucca. 8 punti fino a qui. Finisce primo quarto 32-25.

Schina, Pepe e Kennedy confezionano un parziale di 12-0 che inchioda l’inizio di secondo quarto. Time-out Novipiù. Pepper interrompe il digiuno. Vencato si fa fischiare tecnico. Calzavara bella percussione. Tripla più fallo per Zucca. La tripla di Pepper fa fermare il cronometro con il time-out di Ciani. 51-36. Bomba di Pepe e Torino trova il largo, massimo vantaggio +24. Castellino 1 su 2 ai liberi. Schina e Pepper tripla. Si va all’intervallo sul 60-44.

Al rientro in campo Monferrato deve risalire la china, e lo fa con pazienza e precisione, punto dopo punto. Zucca subito. Cusin risponde a Zucca. Le triple di Kelly e Pepper riportano Monferrato a 10 punti di distacco. 62-52. Time-out Ciani. Il gioco da tre punti di Thomas e la correzione di Kennedy allontanano di nuovo Torino. Poom e Kelly da fuori. Tecnico fischiato alla panchina di Torino. Fantoma dalla linea della carità. 73-62. Torino regge l’onda d’urto. Calzavara fino in fondo. De Vico con una bella giocata sotto canestro. La Novipiù non molla. Kelly prova a prendere in mano i suoi compagni chiudendo la terza frazione sul 79-71.

Si ricomincia con la tripla di Calzavara. 79-74. Thomas ripaga con la stessa moneta. Calzavara show, il play rossoblu si accende: tripla, altra tripla più fallo subito. 86-83. La Novipiù è dentro la partita. Poom da fuori porta i suoi sul -1. Pepe da sotto, poi Kelly trova il pareggio 89-89. Al 35’ Vencato con tanta esperienza segna e si prende il tiro aggiuntivo. De Vico da fuori. 99-93. Time-out di coach Di Bella. Torino supera i 100, Monferrato resta in scia. Pepper accorcia ai liberi. Cusin da sotto non sbaglia mai. La tripla di Kelly riporta Monferrato fino a -5. Schina scrive i titoli di coda. Finisce 112-98.

Altra prova di grande coraggio per la Novipiù Monferrato Basket che mette a referto ben 98 punti sul campo della Reale Mutua Torino, ma non bastano per portare a casa la vittoria. Ancora orfana di Fabi e capitan Martinoni, anche oggi i ragazzi scesi in campo hanno dimostrato di saper restare sempre in partita, anche dopo parziali pesanti, e con pazienza ricucire il gap. Ma ancora non basta. Tra sette giorni l’appuntamento è al PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato per la delicatissima sfida contro Latina.

Fabio Di Bella – Capo Allenatore Novipiù Monferrato Basket: “Sapevamo di venire a Torino e affrontare una squadra difficile. Dopo un avvio abbastanza terribile con un approccio molle e sbagliato, rischiando di prendere un’imbarcata, abbiamo avuto una reazione lodevole. E’ stata una battaglia, siamo arrivati punto a punto, pari a qualche minuto dalla fine. Poi l’esperienza dei giocatori di Torino è venuta fuori. A livello difensivo non abbiamo fatto una bella partita, ma prendiamo le cose positive. Siamo una squadra che può fare quasi 100 punti in trasferta e non penso che sia una cosa scontata. Sono orgoglioso per la reazione importate dei miei ragazzi, me l’aspettavo.”

