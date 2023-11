Doppia doppia di Horton, Trapani stende Torino

Trapani Shark – Reale Mutua Torino 90-79 (28-21, 29-20, 21-19, 12-19)

Trapani Shark: Chris Horton 19 (7/8, 0/0), Fabio Mian 17 (3/3, 3/5), Yancarlos Rodriguez 12 (0/1, 2/7), Pierpaolo Marini 11 (4/5, 0/3), Matteo Imbro 10 (4/7, 0/4), Joseph yantchoue Mobio 9 (3/3, 1/3), J.d. Notae 7 (3/6, 0/2), Rei Pullazi 5 (1/1, 1/2), Marco Mollura 0 (0/1, 0/0), Andrea Renzi 0 (0/0, 0/0), Fabrizio Pugliatti 0 (0/0, 0/0), Veljko Dancetovic 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 19 / 28 – Rimbalzi: 29 4 + 25 (Chris Horton 10) – Assist: 17 (Chris Horton 7)

Reale Mutua Torino: Donte Thomas 23 (9/10, 0/2), Keondre Kennedy 13 (5/10, 0/4), Simone Pepe 12 (1/2, 3/8), Niccolo De vico 11 (2/2, 1/3), Marco Cusin 6 (3/7, 0/0), Matteo Schina 6 (3/4, 0/2), Luca Vencato 5 (2/4, 0/4), Matteo Ghirlanda 3 (0/1, 1/3), Luca Loiacono 0 (0/0, 0/0), Gianluca Fea 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 22 – Rimbalzi: 33 9 + 24 (Donte Thomas 9) – Assist: 16 (Luca Vencato 5)

La Reale Mutua Torino non riesce nell’impresa di espugnare il Pala Shark, casa della capolista Trapani. La squadra gialloblù è costretta a inseguire per tutti i 40 minuti, lottando per tentare una rimonta dal -16 di metà gara, ma il carattere degli uomini di coach Ciani non è sufficiente per uscire vincitori dallo scontro al vertice.

Coach Franco Ciani decide di partire con il solito quintetto formato da Vencato, Kennedy, De Vico, Thomas e Cusin. Coach Parente risponde con Imbrò, Notae, Mian, Mobio e Horton.

In avvio di gara Torino fa fatica a entrare in ritmo partita, mentre i padroni di casa aprono le danze con un mini-parziale di 5-0. Donte Thomas sblocca la Reale Mutua con 4 punti in fila, ma Mian e Notae firmano un nuovo parziale portando Trapani sul +10 e costringendo coach Ciani a chiamare timeout sul 16-6 dopo 6 minuti di gioco. Il neoentrato Pepe prova a dare una scossa con due triple consecutive ma nell’altra metà campo Torino non riesce a contenere l’attacco siciliano che continua a trovare con costanza il canestro. Il primo periodo si chiude sul 28-21.

Schina apre il secondo quarto con un canestro dal mid-range per il momentaneo -5 ma arriva subito la replica di Marini. Ghirlanda colpisce dall’arco mentre i padroni di casa sfruttano i viaggi in lunetta di Marini e Imbrò per rimanere a otto lunghezze di distanza da Torino. De Vico dalla lunga distanza e Thomas dalla lunetta riportano i gialloblù a un solo possesso di svantaggio sul 34-31 dopo 4′ nel secondo periodo, ma arriva subito la risposta di Horton e Notae per spingere di nuovo Torino sul -9. Torino non riesce a trovare contromisure su Horton e lo svantaggio torinese torna ad essere in doppia cifra (51-37 a 2′ dall’intervallo). Dopo un timeout di coach Ciani, Torino firma un mini-break di 4-0 ma Mian e Rodriguez trovano ancora il fondo della retina dai 6.75 m, chiudendo la prima metà di gara sul 57-41.

Torino prova lentamente a rosicare lo svantaggio in avvio di terzo quarto: Vencato completa un gioco da tre punti, poi Kennedy realizza un altro canestro con tiro libero supplementare per rientrare sul -10 (63-53 dopo 4′ nella ripresa). Proprio la guardia americana mette a referto altri due punti da rimbalzo offensivo per portare lo svantaggio in singola cifra (63-55). Marini interrompe il parziale gialloblù con un gioco da tre punti, poi Rodriguez segna la tripla del nuovo +15 siciliano. Lo stesso Rodriguez va in lunetta per tre liberi in seguito ad un fallo tecnico e chiude la terza frazione sul 78-60.

Torino prova a reagire in apertura di ultimo quarto, con un parziale di 7-0 per tornare sul -11 (78-67 a 8′ dalla fine). Imbrò e Marini interrompono il tentativo di rimonta gialloblù riportando Trapani sul +15 (82-67 a 6′ dalla fine). De Vico prova a dare una scossa ai suoi con quattro punti in fila e un importante tuffo su una palla vagante, poi Pepe segna la tripla del -8 (84-76 a 5′ dalla fine). Thomas fa 1/2 in lunetta per il -7, ma Torino perde Pepe per falli e Marini segna i liberi del +9 granata a due minuti dalla fine. Trapani gestisce il risultato negli ultimi minuti: Torino esce sconfitta dal Pala Shark per 90-79.

Coach Franco Ciani in sala stampa nel postpartita: “C’è poco di cui possiamo essere soddisfatti, se non per tre quarti della seconda metà di gara. Il parziale della seconda parte è stato di 38-33 a nostro favore, questo vuol dire che almeno in quell’intervallo di tempo siamo stati in grado di competere con la squadra che ad oggi è la squadra migliore del nostro girone, nonostante l’assenza di un giocatore importante per noi come Poser. Non siamo contenti per la prima metà di gara perché se vai sotto di 16 punti all’intervallo contro una squadra di questo livello, poi sei costretto a compiere un miracolo per recuperare. Non possiamo permetterci questo tipo di svantaggi se vogliamo rimanere nelle zone alte della classifica. Per noi era un test per vedere quanto fossimo vicini alla prima della classe: siamo abbastanza vicini ma ci manca ancora qualcosa in termini di recupero fisico e di lucidità nelle letture del gioco in alcune situazioni. Però si impara, dobbiamo trarre ciò che questa partita ci può dare a livello di insegnamento ed esperienza.”

UFF.STAMPA REALE MUTUA TORINO