Eboua dominante, la Vanoli Cremona batte l’Urania Milano

Cremona vince dominando i tabelloni grazie ad un super Paul Eboua ben spalleggiato da tutto il reparto lunghi. Partita frizzante in attacco con entrambe le squadre che hanno giocato a viso aperto e con la mano calda. Fa la differenza la profondità e la costanza del roster cremonese. Per Milano da evidenziare un super Ebeling on fire da tre punti ma contro questa Vanoli serviva ben altro per vincere.

Vanoli: Lacey, Denegri, Eboua, Denegri, Piccoli, Mobio

Urania: Potts, Ebeling, Pullazi, Amato, Hill

1° Quarto: partita offensivamente subito caldissima con attacchi spumeggianti: Amato è ancora on fire, dall’altra parte gli risponde un super Lacey. È Milano la più continua, infatti con 5 punti in fila firmati Pullazi gli ospiti volano sul + 4 al quinto minuto. L’ingresso di Alibegovic e Pacher ridà energia alla Vanoli che arresta la fuga degli avversari tornando subito a contatto. Due triple senza senso di Potts sono ossigeno importantissimo per Milano mentre dall’altra risponde un caldo Alibegovic. È suo il canestro sulla sirena che fissa il 23-22 per l’Urania.

2° Quarto: la partita prosegue bella e offensivamente spettacolare: in questa fase è la Vanoli che riesce a fare qualcosa in più trovando con il gioco da tre punti di Caroti, la schiacciata di Pacher e il canestro di Pecchia i punti per mettere la testa avanti dopo meno di 3 minuti. La tripla di Piunti è l’unico acuto degli ospiti con la Vanoli che allunga grazie a Pecchia, Pacher e Mobio. La Vanoli fallisce sempre le occasioni per oltrepassare la doppia cifra di vantaggio sciupando qualche occasione ai liberi. Nonostante ciò Milano è solo Ebeling e così il primo tempo si chiude sul punteggio di 48-39 per la Vanoli.

3° quarto: dopo tanto spettacolo le squadre tornano dalla pausa completamente scariche. Tanti errori da ambo i lati ma nella difficoltà ci pensa Pullazi con due triple a dare la scossa al match. Nel momento più difficile della Vanoli ecco che esce Pacher con una bella schiacciata poi un alley oop per Eboua con la Vanoli che vola sulla doppia cifra di vantaggio. Ebeling e Hill provano a dare la scossa ma 6 punti in fila della coppia di lunghi Eboua-Pacher permette alla Vanoli di chiudere la terza frazione sul 65-52.

4° Quarto: Vanoli ancora on fire grazie a un super Mobio autore di 5 punti filati in avvio di periodo che significano ulteriore fuga per i padroni di casa. Dopo la tripla di Alibegovic la Vanoli abbassa la concentrazione, l’Urania ne approfitta timidamente per accorciare con Pullazi e Potts. Con Amato l’Urania arriva anche al -10 a 2 minuti dalla fine ma ci pensano Denegri e Mobio a infilare i canestri del controllo. Gli ultimi assalti di Cremona e Milano fissano il punteggio sul 86-73 per i padroni di casa.

I tabellini:

Vanoli Cremona 86-73 Urania Milano

Vanoli Cremona: Eboua 18, Pacher 13, Alibegovic 12, Pecchia 7, Caroti 5, Vecchiola, Denegri 6, Galli ne, Lacey 12, Piccoli, Mobio 13, Ndizie ne. All. Cavina

Urania Milano: Potts 8, Piunti 5, Ebeling 21, Valsecchi ne, Hill 7, Amato 7, Montano 8, Marra, Pullazi 17, Cavallero. All. Villa