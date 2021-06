Colpo di Ferrara che in volata conquista gara-5 sconfiggendo Treviglio con il punteggio finale di 62-66 e vola in semifinale contro Napoli. Una partita molto combattuta quella vista sul parquet del Pala Facchetti, Treviglio ha mantenuto il vantaggio per quasi tutti i 40’ grazie al trio Pepe-Frazier-Lupusor arrivando fino al +13 all’inizio del terzo quarto; dall’altra parte Ferrara ha avuto il merito di crederci fino alla fine, rientrando in gioco per la vittoria trascinata dall’ex Baldassarre che nella seconda parte di partita ha costruito quasi da solo la rimonta estense fino agli ultimi e decisivi minuti in cui l’attacco trevigliese è andato a corrente alternata mentre gli ospiti hanno finalizzato il sorpasso con meno di 2’ da giocare per poi consolidare il minimo vantaggio con i liberi di Panni. Una sconfitta dolorosissima per la BCC che chiude la sua stagione con il rimpianto di non esser riuscita a dare la stoccata decisiva in un match che l’ha vista quasi sempre in testa, merito a Ferrara che dopo aver annullato due match point in gara 3 e 4 completa la rimonta conquistando con merito la semifinale.

I quintetti in campo

Coach Zambelli schiera per la palla a due Frazier in regia, Pepe e Reati sugli esterni, Nikolic e Ancellotti sotto canestro; dall’altra parte coach Leka manda in campo il quintetto formato da Vencato in regia, Filoni e Bertone sugli esterni, gli ex Baldassarre e Pacher sotto canestro.

Primo quarto

Inizio di match positivo per la BCC che rompe il ghiaccio con due triple di Pepe, le mani di Ferrara sono freddissime e i padroni di casa allungano sull’8-0 con la penetrazione di Reati. S’iscrivono alla partita gli ospiti dopo più di 3’ con il piazzato di Pacher ma è un fuoco di paglia perché la Top Secret torna a sbagliare in attacco e Treviglio ne approfitta per conquistare la doppia cifra di vantaggio con il 2/2 ai liberi di Frazier e la schiacciata di Ancellotti che costringono coach Leka a chiamare il primo time out della partita. La pausa fa bene agli estensi che infilano un gioco da tre punti con Panni e un canestro da sotto con Zampini, la Blu Basket mantiene un buon margine con la tripla di Nikolic e il mezzo gancio di Lupusor a seguito dell’1/2 dalla lunetta di Pacher. Ultimo minuto targato Ferrara, gli ospiti accorciano con le realizzazioni di Zampini e Baldassarre mentre i padroni di casa pasticciano al tiro, chiudendo i primi 10’ di gioco con il punteggio di 17-12.

Secondo quarto

Continua il buon momento estense in questo inizio di secondo periodo con Bertone che conquista il -2 per i suoi con una conclusione dalla lunga distanza e sfodera una difesa molto aggressiva che manda in tilt l’attacco biancoblu. Dopo 3’ di gioco Lupusor dà respiro ai suoi interrompendo il parziale avversario con un appoggio al tabellone e dando inizio al contro-parziale di 7-0 della BCC costruito dal piazzato di Nikolic e dalla bomba di Pepe, Panni limita i danni dalla media distanza prima che un nuovo canestro del lungo italo-moldavo di Treviglio riporti il divario a 9 lunghezze (26-17). Fase centrale del quarto in cui Ferrara dimezza lo svantaggio con la realizzazione di Vencato e il 2/2 dalla lunetta di Panni, parziale subito annullato dalla Blu Basket con Ancellotti e Frazier, la Top Secret però ci crede e risponde con un 5-0 firmato dal solito Panni che vale il -4 (30-26), spingendo coach Zambelli a chiamare time out. Finale di quarto in cui Treviglio reagisce e colpisce dalla lunga distanza con Lupusor, gli estensi sprecano tre possessi e vanno negli spogliatoi per l’intervallo sotto di 7 lunghezze (33-26).

Terzo quarto

Si torna in campo con due triple di un ispirato Frazier che spinge la BCC sul +13 (39-26), dall’altra parte Ferrara non riesce a bucare la retina e porta coach Leka a chiamare il minuto di sospensione dopo meno di 3’. Reagisce la Top Secret con la penetrazione vincente di Vencato e l’1/2 ai liberi di Fantoni, dall’altra parte Treviglio cerca di abbassare i ritmi in attacco e alza le barricate in difesa (menzione d’onore per Ancellotti) mantenendo il vantaggio con tre punti del solito Frazier. Fase centrale del quarto senza grossi sussulti e con diversi errori al tiro, dopo il botta e risposta in penetrazione tra Bertone e Pepe arriva lo squillo di Baldassarre che con sette punti trascina gli estensi sotto la doppia cifra di svantaggio (44-38). Coach Zambelli chiama time out per scuotere i suoi ma non ottiene risultato, Ferrara torna a -3 con il libero di Zampini e il tap in di Pacher scaturendo però la reazione trevigliese che torna a respirare con il gioco da tre punti di Lupusor, l’ultimo squillo è di Bertone che va a segno dall’area e chiude il terzo quarto (47-43).

Ultimo quarto

Quarto periodo iniziato bene da Treviglio che allunga con la penetrazione di Pepe e la tripla di Frazier che però compie un’ingenuità subendo un tecnico per proteste, sanzione che porta alla tripla di Zampini; seguono un paio di minuti con diversi errori da entrambe le parti, fase chiusa dalla bomba centrale di Baldassarre che porta gli estensi a -3 (52-49) e spinge coach Zambelli al time out. La scossa sembra non arrivare e Ferrara torna a -1 con il canestro da sotto di Filoni, a questo punto è Frazier a portar fuori i suoi da questo momento di difficoltà con quattro punti molto importanti che ridanno fiato ai padroni di casa. Altra fiammata degli estensi che si riavvicinano con Filoni e i liberi di Zampini, il play statunitense della BCC rimette luce tra le due formazioni ma l’uomo sugli scudi è l’ex Baldassarre che infila sei punti consecutivi regalando il primo vantaggio del match agli ospiti con 1’31’’ da giocare, portando coach Zambelli a un nuovo minuto di sospensione. La tripla di Nikolic fissa il pareggio a quota 61, Ferrara rimette il naso avanti in penetrazione cui segue un’azione inconcludente per parte; con 25’’ da giocare il lungo sloveno della Blu Basket sbaglia la tripla della vittoria, sul ribaltamento di fronte fallo BCC e 1/2 ai liberi di Panni, fallo Top Secret con Frazier che con 2’’ sul cronometro infila il primo libero per poi regalare il possesso a Ferrara (nel tentativo di colpire intenzionalmente il ferro alla ricerca di un tap in dei suoi che varrebbe il pareggio colpisce malamente il tabellone), glaciale Panni che infila il 2/2 dalla lunetta e sancisce la vittoria degli ospiti (62-66).

I migliori in campo

Decisivo per la vittoria estense il contributo dell’ex Patrick Baldassarre (trascinatore nella rimonta ospite dal -13, chiude da top scorer dei suoi con 18 punti, 4 rimbalzi, 3/5 dalla lunga distanza e 5 falli subiti), importante il contributo di Panni (15 punti), Zampini (10 punti e 6 rimbalzi) e Pacher (5 punti e 9 rimbalzi).

A Treviglio non basta la buona partita di Frazier (23 punti, 4 rimbalzi e 6 assist) e la doppia cifra di Pepe (13 punti) e Lupusor (12 punti e 7 rimbalzi).

I tabellini

BCC Treviglio 62–66 Top Secret Ferrara (parziali: 17-12, 33-26, 47-43)

BCC Treviglio: Sarto, Nikolic 8, Reati 2, Corini n.e., Bogliardi, Manenti n.e., Abati Toure n.e., Ancellotti 4, Frazier 23, Pepe 13, Lupusor 12. All. Zambelli

Top Secret Ferrara: Pacher 5, Vencato 4, Basso n.e., Petrolati n.e., Fantoni 1, Dellosto, Baldassarre 18, Fabbri n.e., Zampini 10, Panni 15, Bertone 7, Filoni 6. All. Leka

Statistiche – Treviglio: 13/33 da 2, 9/28 da 3, 22/61 totale, 9/11 ai liberi; Ferrara: 16/41 da 2, 6/18 da 3, 22/59 totale, 16/22 ai liberi.Arbitri dell’incontro: D. Maschio di Firenze (FI), G. Gagno si Spresiano (TV), S. Nuara di Treviso (TV).