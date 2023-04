Forlì conquista in volata il big match contro Treviglio

Una solida Forlì conquista lo scontro di alta classifica contro Treviglio uscendo vittoriosa dal Pala Facchetti con il punteggio finale di 79-83. Una partita molto combattuta quella portata a casa dai ragazzi di coach Martino che hanno condotto per lunghi tratti del match arrivando fino al +13 nel terzo periodo mentre la Gruppo Mascio ha faticato a trovare la fluidità di gioco che solitamente la caratterizzano e ha pagato la giornata sottotono dei propri lunghi (sia dal punto di vista realizzativo che in termini di rimbalzi); la compagine trevigliese però ha avuto il merito di crederci sempre e di riuscire a rientrare in gioco nel finale trascinata dal duo Vitali-Clark fino ad avere in mano la palla della vittoria con Marini a pochi secondi dal termine, Forlì però è rimasta fredda fino alla fine mantenendo sempre un vantaggio minimo con le realizzazioni di Adrian e firmando il successo nel finale con l’esperienza di Cinciarini. Una vittoria importante per Forlì su un campo difficile come quello di Treviglio, una sconfitta fastidiosa per la Gruppo Mascio che non riesce a dar seguito alla bella vittoria di domenica scorsa a Cento ma che non preclude assolutamente le ambizioni della compagine bianco blu.

I quintetti in campo

Coach Finelli (privo dell’infortunato Giuri) schiera il quintetto formato da Maspero in regia, Cerella e Marini sugli esterni, Lombardi e Marcius sotto canestro; dall’altra parte coach Martino manda in campo per la palla a due Valentini in regia, Sanford e Pollone sugli esterni, Adrian e Benvenuti sotto canestro.

Primo quarto

Fase iniziale del match caratterizzata dall’intensità difensiva da entrambe le parti, le due formazioni si affidano quindi al tiro dalla lunga distanza per muovere il punteggio con Marini per Treviglio e il duo Pollone-Adriano e per Forlì. 2/2 ai liberi di Lombardi prima del primo allungo a opera dell’Unieuro con il 4-0 firmato Sanford-Benvenuti, risposta micidiale dei trevigliesi con 10 punti consecutivi di uno scatenato Marini che riportano in vantaggio i suoi. La furia agonistica dell’ala abruzzese (13 punti per lui nella prima frazione) blocca la formazione ospite che trova 2 punti da Adrian ma fatica a bucare la difesa bianco blu come avveniva nei primi minuti di gioco. Forlì però è squadra esperta e piano piano ritrova il bandolo della matassa e riesce a tornare avanti di 2 lunghezze con il piazzato di Sandford e la nuova tripla di Pollone. Nel finale 2/2 dalla lunetta di Sacchetti ma è l’Unieuro a capitalizzare maggiormente con la conclusione dalla lunga distanza di Romeo e il piazzato sulla sirena di Cinciarini che fissano il 17-22 dopo 10’ di gioco.

Secondo quarto

Treviglio riprende con 5 punti di un ispirato Cerella mentre Forlì colpisce da dietro l’arco con Cinciarini in una fase di gioco caratterizzata da molta fisicità nei contatti in entrambe le aree, la Gruppo Mascio risulta più efficace a livello realizzativo e trova il -1 con il contropiede di Clark che spinge coach Martino a chiamare time out. Altri 2 punti della guardia statunitense che porta avanti la formazione di casa, pronta la risposta forlivese con Sanford e Gazzotti che ribaltano la situazione e portano questa volta coach Finelli a richiedere il minuto di sospensione. Fase centrale molto combattuta dove sono le difese a farla da padrone, meglio Forlì che prima del botta e risposta dalla lunga distanza tra Marini e Valentini trova altri 2 punti con Sanford portando il proprio vantaggio a 5 lunghezze. Nuovo time out Finelli che prova a riordinare le idee dei suoi che subiscono 2 punti da Adrian ma ne trovano anche 6 da un glaciale Clark che con un 2/2 da dietro l’arco firma il -1 bianco blu. Time out Martino che frutta 5 punti di un nervosissimo Cinciarini che si fa fischiare contro un evitabilissimo fallo tecnico per proteste, la sanzione consente a Treviglio di accorciare il divario con 1 libero a testa per Clark e Marini che fissano il 37-41 con cui le due formazioni vanno negli spogliatoi per l’intervallo lungo.

Terzo quarto

Inizio contratto per entrambe le squadre che non riescono ad andare a segno per i primi 2’, rompe il ghiaccio Radonjic e lo fa in maniera perentoria con un gioco da 4 punti che porta gli ospiti sul +8 e fa vacillare i trevigliesi che in questo frangente appaiono un pò sottotono. 1/2 dalla lunetta di Marcius che sblocca il punteggio dei padroni di casa ma non il gioco che continua a latitare, dall’altra parte Forlì sfrutta il momento per andare per la prima volta oltre la doppia cifra di vantaggio con il 2/2 ai liberi di Valentini e il canestro da sotto di Benvenuti. Coach Finelli cerca idee dalla panchina e trova 2 punti da Marini ma i suoi ragazzi non riescono a dar continuità in attacco (complice anche l’aggressività difensiva degli ospiti) e l’Unieuro colpisce ancora dalla lunga distanza con Adrian, spingendo il coach trevigliese a un nuovo time out. Forlì insiste arrivando a +13 con Cinciarini e Adrian, arrivano però segnali di ripresa da Treviglio che trova 5 punti da Clark e una tripla con Marini che scalda le mani dei tifosi che riempiono gli spalti del Pala Facchetti. 2/2 dalla lunetta per Cinciarini, Sacchetti e Adrian, Treviglio si affida a Vitali che segna 4 punti in penetrazione, prontissima la risposta di Forlì che mantiene il vantaggio con la tripla frontale di Romeo e il canestro da sotto di Sanford. Finale all’insegna del nervosismo con contatti al limite del regolamento da entrambe le parti e Marini che si fa fischiare un tecnico per proteste, Sanford infila il libero che ne consegue e fissa il 55-66 dopo 30’ di gioco.

Ultimo quarto

Fiammata trevigliese in apertura di quarto periodo con 2 punti di Cerella e la tripla di Vitali che dimezzano il divario e ridanno speranza alle ambizioni della formazione di casa, time out Forlì che però non riesce più a segnare e la Gruppo Mascio ne approfitta per tornare a -2 con Bruttini e Lombardi (non pervenuti fino a questo momento). Gli ospiti si affidano alla freddezza di Adrian che smorza l’entusiasmo trevigliese con 5 punti, Treviglio però insiste con altri 2 punti di Lombardi e le triple di Vitali e Clark (intervallate da quella di Cinciarini per l’Unieuro) che fanno esplodere il pubblico del Pala Facchetti che ora ci crede davvero. Altra tripla di Adrian, Treviglio fa 2/2 ai liberi con Vitali ma non riesce a capitalizzare le varie occasioni che le si presentano per raggiungere il pareggio e Forlì ne approfitta per mantenere il proprio vantaggio e lo aumenta con l’1/2 dalla lunetta di Cinciarini. In questo momento di difficoltà per Treviglio scende in campo l’esperienza di Vitali che si prende e infila di personalità la tripla del -1 con cui si entra nell’ultimo e decisivo minuto: palla in mano a Cinciarini che sfrutta tutti i 24 secondi e infila la tripla del +4, time out Gruppo Mascio che fa 2/2 ai liberi con Bruttini, a seguire sia Cinciarini che Marini mancano la tripla decisiva, il capitano dell’Unieuro però ha l’occasione di chiudere la contesa e infila un 2/2 ai liberi (con sfottò ai tifosi trevigliesi) che con poco meno di 5’’ da giocare sa tanto di sentenza, time out Finelli che porta all’errore al tiro di Clark e chiude la contesa con il punteggio finale di 79-83.

I migliori in campo

Determinanti per la vittoria forlivese le prestazioni di Cinciarini (23 punti, 3 rimbalzi e i canestri decisivi nel finale) e Adrian (22 punti, 3 rimbalzi e 4/6 dalla lunga distanza), in doppia cifra anche Sanford (11 punti, 6 rimbalzi e 4 assist), bene Pollone (6 punti e 6 rimbalzi).

A Treviglio non basta l’ottima partita di Marini (23 punti, 5 rimbalzi e 4 assist), Clark (19 punti e 5 rimbalzi) e Vitali (15 punti e ben 7 assist).

I tabellini

Gruppo Mascio Treviglio 79-83 Unieuro Forlì (parziali: 17-22, 37-41, 55-66)

Gruppo Mascio Treviglio: Lombardi 6, Clark 19, Bruttini 4, Vitali 15, Corona n.e., Cerella 7, Marini 23, Sacchetti 4, Abati Touré n.e., Maspero, Marcius 1, Resmini n.e.. All. Finelli

Unieuro Forlì: Sanford 11, Cinciarini 23, Gazzotti 2, Valentini 5, Adrian 22, Pollone 6, Munari n.e., Radonjic 4, Penna 6, Benvenuti 4. All. Martino

Statistiche – Treviglio: 12/31 da 2, 13/29 da 3, 25/60 totale, 16/18 ai liberi; Forlì: 14/30 da 2, 14/33 da 3, 28/63 totale, 13/14 ai liberi.

Arbitri dell’incontro: Mauro Moretti, Marco Rudellat, Andrea Cassinadri.