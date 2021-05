I tempi supplementari regalano la vittoria alla BCC Treviglio che sconfigge la Top Secret Ferrara tra le mura amiche del Pala Facchetti con il punteggio finale di 88-86, portandosi sul 2-0 nella serie. Una partita molto combattuta che ha visto le due formazioni condurre una lotta serrata per tutti i 45’ di gioco, senza che nessuna delle due riuscisse a scappare nel punteggio (massimo vantaggio per Treviglio a quota 7). Allungo decisivo che arriva solamente nel tempo supplementare (extra periodo cui si era arrivati dopo il piazzato sulla sirena di Panni) dove il 6-0 firmato da un super Frazier metta la contesa in maniera quasi definitiva sui binari trevigliesi prima che i liberi di Nikolic regolino le fiammate avversarie e regalino una vittoria molto importante alla BCC che ora avrà due match point da giocarsi sul parquet estense.

I quintetti in campo

Coach Zambelli schiera per la palla a due il quintetto formato da Frazier in regia, Pepe e Sarto sugli esterni, Nikolic e Ancellotti sotto canestro; dall’altra parte coach Leka manda in campo Vencato in regia, Panni e Filoni sugli esterni, l’ex Pacher e Fantoni sotto canestro.

Primo quarto

Rompe il ghiaccio Treviglio con Ancellotti che va a segno dall’area, per Ferrara il primo colpo lo infila l’ex Pacher con una conclusione dalla lunga distanza in un inizio di partita di studio per entrambe le formazioni che giocano su ritmi abbastanza bassi e sommano diversi errori al tiro; leggermente più efficaci gli ospiti che sfruttano i canestri di Fantoni e Pacher per portarsi sul +5 (2-7), spingendo coach Zambelli a chiamare il primo time out del match dopo 5’ di gioco. Arriva la reazione dei trevigliesi con il fade away di Pepe e la tripla di Nikolic che permettono loro di impattare subito il punteggio a quota 7, risponde Ferrara con l’1/2 ai liberi di Vencato e il canestro dall’area dell’altro ex Baldassarre prima che Pepe colpisca dalla lunga distanza interrompendo un paio di minuti di errori per i ragazzi di casa. Finale di quarto che si apre con il botta e risposta da dietro l’arco tra Lupusor e Baldassarre e si chiude con il 2/2 dalla lunetta di Panni che chiude i primi 10’ di gioco (13-15).

Secondo quarto

Parziale di 7-0 a favore della BCC in apertura di quarto con le penetrazioni di Frazier e Bogliardi e la tripla di Lupusor che permettono ai padroni di casa di portarsi sul +5 (20-15), gli estensi si risvegliano dal loro torpore dopo più di 2’ con la schiacciata di Pacher e il canestro dall’area di Fantoni, intervallati dall’appoggio al tabellone di Nikolic lasciato incredibilmente solo sotto la retina dalla difesa ospite; nonostante qualche disattenzione di troppo, la Top Secret ha la pazienza di rimettersi in assetto e riportarsi a -1 con il piazzato di Bertone che costringe coach Zambelli (sanzionato pochi minuti fa con un fallo tecnico per proteste) a chiamare un minuto di sospensione. Al rientro in campo arriva il sorpasso ospite con il contropiede finalizzato da Fantoni e l’allungo con il 2/2 ai liberi di Pacher e l’1/2 ancora di Fantoni, dall’altra parte una Treviglio in bambola disattenta in difesa quanto imprecisa in attacco limita i danni con il fade away di Frazier. Botta e risposta dalla lunga distanza tra il play statunitense della BCC e Vencato, fase di gioco equilibrata con la Blu Basket che ritrova un po’ di mira andando a segno da dietro l’arco con Pepe e infilando un 1/2 ai liberi con Ancellotti, dall’altra parte i punti di Pacher e Baldassarre permettono agli estensi di mantenere un minimo di vantaggio. Ultimo minuto in cui i due ex spadroneggiano in attacco, per Treviglio arriva il piazzato sulla sirena di Nikolic che manda le due formazioni negli spogliatoi sul 33-36 a favore degli ospiti.

Terzo quarto

Si riparte con il botta e risposta dalla media distanza tra Baldassarre e Frazier, Vencato e Panni portano gli estensi sul +5 rispondendo al 2/2 ai liberi di Ancellotti ma pronta è la risposta dei trevigliesi che colpiscono con la tripla di Nikolic e il 2/2 dalla lunetta di Pepe che impattano il punteggio a quota 42. Ferrara interrompe il parziale casalingo con il piazzato di Panni e la penetrazione vincente di Bertone, l’attacco trevigliese appare più impreciso rispetto ai minuti precedenti e i ragazzi di Zambelli muovono il proprio punteggio con i soli liberi di Frazier e Nikolic mentre la Top Secret ne approfitta per allungare il divario con le realizzazioni di Pacher e Bertone portandosi sul +5 (45-50), spingendo i padroni di casa al time out. Perentoria la reazione della BCC con un 5-0 firmato Frazier che riporta il punteggio in parità, ora è Ferrara a faticare in attacco e l’indemoniato folletto statunitense ne approfitta per colpire ancora in penetrazione e firmare il sorpasso Blu Basket (52-50) con cui si chiude il terzo periodo.

Ultimo quarto

Si torna sul parquet con un 5-0 Ferrara firmato Panni e Bertone, Treviglio risponde da sotto con Lupusor ma trova anche qualche errore di troppo e gli ospiti consolidano il +3 con l’appoggio al ferro di Fantoni. Botta e risposta dall’area tra Nikolic e Bertone, Pepe infila il pareggio a quota 59 andando a segno dalla lunga distanza con il punteggio che rimane in equilibrio anche dopo i successivi canestri di Vencato (2/2 dalla lunetta) e Frazier quando siamo a meno di 5’ dal termine. Il 2/2 ai liberi di Reati (primi punti del match per il capitano trevigliese) riporta avanti i padroni di casa, impatta subito Vencato con un 2/3 in una seconda parte di quarto in cui per più di 2’ entrambe le formazioni faticano a piazzare l’allungo decisivo compiendo errori evitabili nella manovra offensiva. A 1’15’’ dal termine si sblocca il punteggio con il piazzato di Nikolic, time out chiamato dal coach Leka che porta al sorpasso firmato da Bertone con una tripla dall’angolo, il lungo sloveno della BCC risponde con la stessa moneta nell’azione successiva riportando avanti i padroni di casa; con 32’’ da giocare gli estensi prima sprecano un possesso ma recuperano il pallone e impattano a quota 68 con la penetrazione di Panni a 18’’ dal termine, time out Treviglio e fallo sistematico ospite che porta al 2/2 ai liberi di Frazier prima dell’ultima azione in cui Ferrara infila il pareggio con il piazzato di Panni che porta le due formazioni al tempo supplementare.

Primo tempo supplementare

Fantoni inaugura i 5’ aggiuntivi con un canestro da sotto, perentoria la risposta trevigliese con un 6-0 firmato da super Frazier che spinge i suoi a +4, Vencato va a segno da sotto ma la BCC non vuole concedere nulla agli avversari e, anzi, allunga a +6 (80-74) con il canestro di Nikolic e il 2/2 dalla lunetta di Reati. Dimezza lo svantaggio la Top Secret con l’1/2 ai liberi di Panni e il contropiede finalizzato da Baldassarre ma subisce anche un doloroso 0/2 da parte di Fantoni, la BCC risponde con la penetrazione di Nikolic cui ribatte Vencato con la stessa moneta dando il via all’ultimo e decisivo minuto. Ultimi 60’’ che vengono approcciati con maggiore convinzione dagli estensi che prima stoppano il tentativo dalla lunga distanza e poi riducono lo svantaggio a 1 lunghezza con il 2/2 ai liberi di Panni, altra palla buttata da Frazier che s’incaponisce nel gestire l’azione da solo ma gli ospiti sbagliano e commettono anche fallo tecnico con Vencato, sanzione che la BCC capitalizza con il libero di Frazier e il 2/2 di Reati con 19’’ da giocare. Time out chiamato da coach Leka, Bertone però sbaglia la tripla dall’angolo che avrebbe potuto portare gli ospiti a -1 e Nikolic infila un 1/2 ai liberi che vale il +5, a seguire 2/2 per Zampini e 2/2 per Nikolic prima che la tripla di Zampini sulla sirena fissi il punteggio di 88-86 a favore della BCC con cui si chiude il match.

I migliori in campo

Decisive per la vittoria trevigliese le prestazioni di Frazier (top scorer del match con 29 punti cui aggiunge anche 6 rimbalzi, 7 assist e 7 falli subiti per un ottimo 34 di valutazione finale) e Nikolic (23 punti e 6 rimbalzi), in doppia cifra anche Pepe (13 punti e 5 rimbalzi) e Lupusor (10 punti e 4 rimbalzi).

A Ferrara non bastano le buone prove di Pacher (doppia doppia da 14 punti e 10 rimbalzi), Vencato (12 punti, 9 rimbalzi e 5 assist) e Fantoni (11 punti e 7 rimbalzi), in doppia cifra anche Panni (15 punti), Bertone (16 punti e 4 rimbalzi) e Baldassarre (13 punti).

I tabellini

BCC Treviglio 88–86 Top Secret Ferrara (parziali: 13-15, 33-36, 52-50, 70-70)

BCC Treviglio: Sarto, Nikolic 23, Reati 6, Corini n.e., Bogliardi 2, Manenti n.e., Abati Toure n.e., Ancellotti 5, Frazier 29, Pepe 13, Lupusor 10. All. Zambelli

Top Secret Ferrara: Pacher 14, Vencato 12, Basso, Fantoni 11, Dellosto, Baldassarre 13, Ugolini n.e., Zampini 5, Panni 15, Bertone 16, Filoni. All. Leka

Statistiche – Treviglio: 18/34 da 2, 11/27 da 3, 29/61 totale, 19/25 ai liberi; Ferrara: 25/49 da 2, 6/27 da 3, 31/76 totale, 18/28 ai liberi.

Arbitri dell’incontro: Bartoli di Trieste (TS), Raimondo di Scicli (RG) e Salustri di Roma (RM).