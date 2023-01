Il big match è del Gruppo Mascio: Sacchetti trascina Treviglio alla vittoria su Cantù

Treviglio vince il big match contro la capolista Cantù conquistando una vittoria importantissima con il punteggio finale di 90-85. Una partita equilibrata e combattuta fino alla fine quella vissuta sul parquet del Pala Facchetti (sold out per l’occasione) tra due formazioni che occupano i primi due posti del girone verde, dopo un primo quarto con Cantù avanti di 5 lunghezze è Treviglio a dare il primo scossone nel secondo periodo trascinata da Giuri e Clark, nel terzo i brianzoli danno pan per focaccia grazie al duo Bucarelli-Baldi Rossi ma nell’ultimo periodo è capitan Sacchetti a dare la scossa decisiva ai trevigliesi che tornano ad aggredire i canturini in difesa e a punire da dietro l’arco in attacco arrivando allo sprint finale avanti di quei pochi ma decisivi punti che le permettono di conquistare una vittoria meritata e di accorciare il divario in classifica a 4 lunghezze.

I quintetti in campo

Coach Finelli (privo di Marini e del neo acquisto Vitali) schiera per la palla a due Giuri in regia, Clark e Cerella sugli esterni, Lombardi e Marciuš sotto canestro; dall’altra parte coach Sacchetti risponde con il quintetto formato da Rogic in regia, Bucarelli e Nikolic sugli esterni, Hunt e Baldi Rossi sotto canestro.

Primo quarto

Partenza decisa di Treviglio con il fade away di Marciuš e il contropiede finalizzato da Giuri, Cantù reagisce con 4 punti di Hunt che impattano il punteggio, Clark trova un 2/2 ai liberi in un inizio di partita molto equilibrato. Gli ospiti si appoggiano in area a Hunt che trova altri due punti per i brianzoli che conquistano il loro primo vantaggio del match con la penetrazione di Rogic. Si sblocca Lombardi e i trevigliesi tornano avanti con altri 2 punti di Giuri, immediata la reazione di Cantù che piazza un parziale di 7-0 con 5 punti di Baldi Rossi e altri 2 di Hunt che incrementa ulteriormente il suo score e permette agli ospiti di andare oltre il possesso di vantaggio. Botta e risposta dalla lunga distanza tra Giuri e Bucarelli, nel finale la maggiore fisicità difensiva da entrambe le parti fa sì che si veda qualche errore al tiro di più con Treviglio a rimanere vicina con Clark e il 2/2 dalla lunetta di Bruttini, Cantù infila altre due triple con Rogic e Bucarellli ma subisce il tap in sulla sirena di Lombardi chiudendo comunque avanti 19-24 dopo 10’ di gioco.

Secondo quarto

Baldi Rossi apre il secondo periodo andando a segno dalla lunga distanza subito imitato nell’azione a seguire da Maspero, Treviglio si riporta a -2 con le realizzazioni dall’area di Bruttini e Maspero mentre Cantù mantiene il vantaggio grazie all’1/2 di Berdini e la conclusione dalla media di Stefanelli. Gioco da tre punti di Marciuš che porta la Gruppo Mascio a -1, l’Acqua S. Bernardo fa un pò più fatica rispetto al primo periodo contro la difesa aggressiva della Blu Basket che concede poco agli attaccanti di coach Sacchetti (eccezione il pasticcio sul taglio di Hunt che schiaccia indisturbato) e mantiene un esiguo vantaggio con il 2/2 ai liberi di Rogic. Il gioco da tre punti di Clark regala ai ragazzi del presidente Mascio il pareggio a quota 34, il momento è propizio alla formazione di casa che sente l’odore del sangue e allunga il parziale a 9 lunghezze andando avanti di 6 punti con le triple consecutive firmate capitan Sacchetti e Clark che fanno esplodere il pubblico del Pala Facchetti e costringono coach Sacchetti al time out. Cantù sembra un’altra squadra rispetto al primo quarto, senza idee in attacco e in confusione in difesa, la Blu Basket approfitta del black out avversario per volare oltre la doppia cifra di vantaggio con il 3/4 dalla lunetta di capitan Sacchetti e la tripla di Maspero. L’antisportivo fischiato alla difesa trevigliese permette ai brianzoli di interrompere l’emorragia con l’1/2 ai liberi di Hunt cui poi seguono nell’azione successiva altri 2 punti del lungo statunitense, time out chiamato da coach Finelli ad aprire l’ultimo minuto nel quale Cantù va a segno dalla media con Berdini prima che la tripla di Giuri mandi le squadre negli spogliatoi sul 49-39 per i padroni di casa (30-15 il parziale a favore dei biancoblu).

Terzo quarto

Si torna sul parquet con il canestro da sotto di Rogic per una Cantù che mostra un piglio più deciso e aggressivo del secondo quarto che le perette di tornare a -6 con la schiacciata di Hunt. Marciuš regala i primi punti del quarto ai suoi con un canestro più libero aggiuntivo, la partita si accende con il botta e risposta da dietro l’arco tra Baldi Rossi e Cerella e lo slalom in penetrazione di Nikolic; Cantù sembra decisa ad agganciare i trevigliesi nel punteggio e con la penetrazione di Bucarelli si porta a -5, Treviglio però non è disposta a mollare e ricaccia indietro gli avversari con la tripla di Lombardi. Bucarelli dà sfoggio della sua classe con due bombe consecutive (la prima con mano in faccia di Bruttini) che valgono il -2 Acqua S. Bernardo a metà quarto, time out chiamato da coach Finelli per riordinare le idee dei suoi ma al rientro arriva il pareggio di Nikolic in penetrazione e il sorpasso in contropiede firmato Rogic che scalda ancor di più i tifosi brianzoli accorsi al Pala Facchetti. Cantù viaggia a velocità superiore e raddoppia costantemente sul portatore di palla, Treviglio prova a reagire con i 2 punti di Clark ma fatica terribilmente a costruire una manovra offensiva in maniera lucida e soffre la velocità degli avversari in attacco che mantengono il vantaggio con la tripla di Nikolic. Cerella fa 1/2 dalla lunetta, Baldi Rossi e ancora Nikolic portano i brianzoli sul +6 ma l’ultimo colpo del quarto è di capitan Sacchetti che dall’angolo manda a segno la tripla del -3 che ridà fiducia ai trevigliesi in vista dell’ultimo e decisivo periodo (64-67).

Ultimo quarto

Giuri apre l’ultimo parziale con un canestro da sotto, risponde Cantù con Nikolic prima del gioco da tre punti di capitan Sacchetti che ristabilisce la parità a quota 69. Baldi Rossi permette ai brianzoli di rimettere il naso avanti in una fase di partita molto equilibrata, la Gruppo Mascio però ora è più lucida degli ospiti e piazza il sorpasso con la penetrazione di Clark e la tripla di un sontuoso capitan Sacchetti, deciso a dare un dispiacere a papà Meo che chiama time out sulla panchina dell’Acqua S. Bernardo. Brian però non si ferma e infila un’altra tripla, Treviglio alza le barricate in difesa mandando in bambola i giocatori canturini mentre in attacco bersaglia la retina avversaria con un’altra tripla, questa volta è Giuri a colpire firmando il +9 con poco più di 4’ sul cronometro. Reazione degli ospiti con 2 punti di Nikolic e la tripla di Rogic che dimezzano il divario, Treviglio però non perde la calma e torna a +7 con la conclusione dalla lunga distanza di Clark. Con 2’17’’ da giocare coach Sacchetti chiama time out per Cantù che segna con Rogic il libero scaturito dal fallo antisportivo fischiato a Maspero, la Gruppo Mascio recupera palla nell’azione successiva e infila con Giuri la tripla del +9 a poco più di 1’ dal termine. Rogic e l’1/2 dalla lunetta di Bucarelli riducono il divario, Treviglio cerca il colpo del KO con Clark che sbaglia la tripla ma è abile a conquistare il rimbalzo con Marciuš che con 29’’ sul cronometro però fa 0/2 ai liberi mantenendo vive le speranze dei brianzoli che sul ribaltamento di fronte trovano la tripla del -3 con Baldi Rossi. Time out coach Finelli e fallo sistematico canturino con Clark che fa 2/2, tripla sbagliata da Sfefanelli e tap in vincente di Rogic che sulla rimessa compie la sciocchezza di farsi fischiare un fallo tecnico, Clark segna il libero che deriva dalla sanzione così come Giuri che fa 1/2 con 10’’ da giocare, il tiro della disperazione è di Stefanelli ma la palla si stampa sul ferro e fa esplodere la gioia dei trevigliesi che portano a casa una vittoria importantissima con il punteggio finale di 90-85.

I migliori in campo

Fondamentali per la vittoria trevigliese le prestazioni di Sacchetti (decisivo nella rimonta dei biancoblu, chiude con una doppia doppia scintillante da 18 punti e 12 rimbalzi, 4/6 dalla lunga distanza e 5/7 totale dal campo, per una valutazione totale di 30), Clark (top scorer dei suoi con 20 punti, cui aggiunge 4 rimbalzi e 3 assist), e Giuri (19 punti e 5 assist), importanti Cerella (beccato dal pubblico canturino per il suo passato in canotta Olimpia, chiude con 4 punti, 6 rimbalzi e 5 assist), Maspero (8 punti e 4 assist) e Marciuš (8 punti e 6 rimbalzi).

A Cantù non bastano la doppia cifra di Rogic (19 punti, 5 rimbalzi e 6 assist), Baldi Rossi (18 punti e 6 assist, 4/6 da dietro l’arco), Bucarelli (15 punti e 6 assist), Hunt (15 punti e 7 rimbalzi) e Nikolic (13 punti e 6 rimbalzi).

I tabellini

Gruppo Mascio Treviglio 90-85 Acqua S. Bernardo Cantù (parziali: 19-24, 49-39, 64-67)

Gruppo Mascio Treviglio: Lombardi 9, Clark 20, Bruttini 4, Corona n.e., Cerella 4, Sacchetti 18, Abati Touré n.e., Giuri 19, Maspero 8, Marciuš 8, Resmini n.e.. All. Finelli

Acqua S. Bernardo Cantù: Stefanelli 2, Hunt 15, Baldi Rossi 18, Berdini 3, Nikolic 13, Borsani n.e., Da Ros, Bucarelli 15, Severini, Rogic 19. All. Sacchetti

Statistiche – Treviglio: 16/31 da 2, 14/34 da 3, 30/65 totale, 16/21 ai liberi; Cantù: 23/41 da 2, 11/24 da 3, 34/65 totale, 6/11 ai liberi.

Arbitri dell’incontro: Giacomo Dori di Mirano (VE), Mattia Eugenio Martellosio di Buccinasco (MI), Chiara Maschietto di Treviso.