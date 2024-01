Il carro armato Trapani non si ferma. Treviglio non ha scampo

Altra prestazione super per la Trapani Shark, che davantial proprio pubblico non fa prigionieri e abbatte anche Treviglio. Ennesima prova di forza per tutto il roster di Parente di fatto sempre in controllo, che dal terzo quarto in poi innesta le marce alte e vola verso il 14 successo consecutivo, record di tutti i tempi in A2.

Trapani Shark – Blu Basket Treviglio: 93-69 ( 18-17, 42- 33, 68-54 )

Trapani Shark: Notae 19, Marini 12, Renzi 12, Mian 11, Mobio 10, Horton 9, Pullazi 9, Imbrò 6, Dancetovic 3, Mollura 2

Blu Basket Treviglio: Pacher 18, Guariglia 14, Harris 12, Miaschi 9, Cerella 6, Barbante 4, Giuri 3, Sacchetti 3

Prima del 2024 in casa per la Trapani Shark, accolta come al solito dal pubblico delle grandi occasioni e alla caccia della 14 vittoria di fila. Treviglio arriva in Siciia quasi al completo ma con l’assenza pesante di Luca Vitali ma con un roster dal potenziale enorme, anche se spesso inespresso e con passi falsi inaspettati. Inizio devastante per Trapani. Notae e Horton aprono subito le danze in casa granata, seguiti a ruota dalla tripla di Mobio e la schiacciata in contropiede di Mian, per un 10-2 in meno di 3 minuti che inchioda Treviglio al primo timeout di coach Finelli. Gli ositi però si riorganizzano. Le triple di Guariglia e Miaschi rianimano i lombardi, che ritrovano lo spunto per riavvicinarsi sul 12-8 al 5 minuto. Trapani stecca qualche attacco di troppo finendo per perdere un po di lucidità, lasciando a Harris la possibilità di impattare il match a quota 12 al minuto 7. Finale di tempo convulso tra falli, palle perse e diversi errori da entrambi i fronti. Il gioco da 3 punti dell’ex Marini permette ai granata di allungare sul 18-14, ma di contro, l’altro ex Miaschi infila tre liberi in serie per riportare i suoi sul -1 alla prima sirena sul 18-17.

Si torna in campo ed Harris firma dalla distanza il primo sorpasso ospite, ma Renzi risponde immediatamente con la stessa moneta e rimette le distanze, migliornando il 3 su 11 da tre dei granata dopo il primo quarto. Notae e Pullazzi alzano i giri del motore e insime a Renzi piazzano un’altra spallata, che porta Trapani sul 33-23 al 14′ minuto e un nuovo timeout per Finelli. La reazione lombarda c’è ancora e con Sacchetti e Harris Treviglio dimezza lo svantaggio un minuto dopo sul 33-28. La partita è molto fisica e sotto canestro entrambe le formazoni non si risparmiano con diversi giri in lunetta e tanto agonismo. Trapani viaggia a fiammate e tiene il passo sul 37-31 a 2 minuti dal riposo lungo, ma Treviglio è viva e vegeta, stringe bene le maglie in difesa e resta aggresiva, nonostante resti anche imprecisa al tiro. Trapani è precisa dalla lunetta e tiene botta, trovando nella tripla di Notae lo spunto finale per allungare sul definitvo 42-33 che chiude il secondo parziale.

Pronti via e Mobio e Notae infilano 6 punti dalla distanza che allargano subito la forbice oltre la doppia cifra di margine. Trapani prova a scavare un nuovo solco alzando il ritmo e l’aggressività, con Treviglio ancora negli spogliatoi. Horton prende possesso dell’area avversaria, attacca bene il canestro per poi presentarsi in difesa a lottare e respigere gli attacchi lombardi. Tutto ciò paga dividendi importanti e garantisce a Trapani un nuovo allungo sul 55-39 al 25′ che infiamma il palashark. Treviglio stavolta non reagisce, l’ennesimo timeout di coach Finelli non rende e i lombardi incassano la schiacciata di Mobio e la triple in serie di Imbrò e Notae ,che porta i locali sul 60-39 al 26′. Le triple di Harris e Giuri rimangono gli unici lampi di una Treviglio assai spenta, che nel finale riesce comunque a rosicchiare qualche punto, grazie anche alla tripla sulla sirena ancora di Harris per il 68-54 con cui si chiude il terzo quarto.

Ultimo quarto con Trapani decisa a non lasciare nulla al caso, tenere alta l’intensita e spegnere sul nascere ogni tentativo di Treviglio. Renzi e Pullazi obbediscono, attacano bene il ferro e strappano punti pesanti senza dare resiro agli ospiti, che finiscono nel baratro del -23 sul 77-54 a sette minuti dalla fine. Trapani non si ferma, macina punti e difende forte come in un testa a testa, spingendosi ogni oltre limite con Marini e Mian infallibili dalla distanza per stare avanti sul 82-59 al 35′ minuto. La festa adesso può davvero partite, con la solita hola del PalaShark e i cori dei tifosi al grido “torneremo in serie A”. Treviglio alza bandiera bianca senza nemmeno contenere il passivo, aspettando mestamente l’ultima sirena, che regala invece a Trapani punti un po per tutti, tra cui il giovane Dancetovic e il successo finale per 93-69.