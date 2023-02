Il derby di Cremona è ancora della Vanoli: Juvi ko al Pala Radi

La Vanoli Cremona vince anche il derby di ritorno con una prestazione corale convincente. Buona difesa, attacco con idee e una verve ritrovata nel tiro pesante. Buon esordio del neo acquisto Pacher, letale dai 6,75 (3/4 da tre). Per la Juvi ci sono delle favolose fiammate di Allen e un Douvier pericoloso solo a sprazzi.

Juvi: Fanti, Douvier, Allen, Giulietti, Nasello

Vanoli: Denegri, Mobio, Lacey, Piccoli, Eboua

1° Quarto: avvio equilibrato con le squadre che sbagliano e si coloiscono ripetutamente. Bene in avvio Nasello e Allen per la Juvi, la Vanoli risponde con Eboua e Denegri. Nessuna squadra riesce a prendere il controllo del match soprattutto a causa di una mano in.avvio non troppo calda. Solo nel finale la Vanoli piazza un mini strappo grazie alle iniziative di Eboua e ai liberi finali di Alibegovic. Il primo quarto si chiude sul punteggio di 20-14 per la Vanoli.

2° Quarto: Allen apre il quarto con una tripla folgorante ma è l’unico acuto juvino: Pecchia, Lacey e Mobio infilano i canestri che permettono alla Vanoli di trovare una timida fuga.Le magie di Allen tengono in vita la Juvi ma appena l’esterno americano smette di punire la Vanoli ecco che gli ospiti riescono a piazzare il break del definitivo slancio con un super Mobio. Sempre il solito Allen infila il canestro che chiude il primo tempo sul 41-27 per la Vanoli.

3° quarto: avvio equilibrato, nessuna squadra riesce a prendere il sopravvento con la Juvi che prova la rimonta grazie alla coppia Douvier-Allen, la Vanoli difende il suo bottino con tutto il gruppo. Dopo un periodo senza particolari acuti, tolta una super stoppata di Mobio su Douvier, la tripla di Milovanovic accende il match. La Juvi sembra trovare energia ma in un minuto prima Alibegovic poi Caroti da tre firmano l’allungo ospite, con la Vanoli che chiude la terza frazione avanti 61-47.

4° Quarto: ancora Milovanovic da tre per la scossa Juvina ma come prima è la Vanoli che si accende: Denegri e Pacher rispondono con 5 punti poi Pecchia e un caldo Alibegovic fanno volare la Vanoli sul +20. La Juvi non riesce a recuperare lo svantaggio, la Vanoli difende facilmente il suo bottino con una pioggia di triple. Finisce 82-63 per la Vanoli Cremona.

I tabellini:

Ferraroni Juvi 63-82 Cremona Vanoli Cremona

Ferraroni Juvi Cremona: Roberto ne, Milovanovic 9, Fanti 6, Nasello 10, Reati, Boni ne, Beghini ne, Boglio, Giulietti 4, Vincini 6, Allen 18, Douvier 10 All. Crotti

Vanoli Cremona: Eboua 7, Pacher 11, Alibegovic 17, Pecchia 6, Caroti 10, Denegri 6, Lacey 12, Piccoli 2, Mobio 11, Ndizie. All. Cavina