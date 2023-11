Il solito Hickey è inarrestabile: Cantù doma Torino

Cantù ingrana. Quinta vittoria consecutiva per la compagine lombarda che spinta da un immenso Hickey doma Torino e si mantiene in vetta alla classifica. Una partita ben giocata da parte della formazione di Cagnardi, che dopo dieci minuti ad altissimo ritmo con gli attacchi protagonisti, ha svoltato nel secondo periodo trovando la spallata giusta per andare avanti in doppia cifra. Nella ripresa la Reale Mutua ha dimostrato di valere tutti i punti fin qui conquistati, lottando fino alla fine e arrivando fino al meno cinque a metà del quarto periodo. Nel finale però è tornato a salire un Hickey sempre più leader tra i brianzoli, spaccando definitivamente la contesa e permettendo all’Acqua S.Bernardo di conservare la vetta del girone.

Cantù: Hickey, Bucarelli, Nikolic, Young, Burns

Torino: Vencato, Kennedy, Thomas, De Vico, Cusin



CRONACA – Burns da una parte e Kennedy dall’altra aprono la contesa. Hickey e De Vico scaldano le mani dalla distanza (8-9), con le due formazioni decisamente ispirate sul fronte offensivo. Young e Bucarelli ridanno vantaggio interno (16-13), ma Pepe risponde prontamente con due triple in fila per il 20-19. Equilibrio che continua e al decimo il punteggio è di 25-21. Nella secconda frazione è Burns il primo a trovare la via del canestro, mentre Torino continua a trovare un ottimo Kennedy autore del 28-24. Sale in cattedra Berdini (8pt in fila) e Cantù riscappa, toccando la doppia cifra di margine sul 39-26 che obbliga Ciani al minuto di sospensione immediato. Al rientro è ancora Cantù incontenibile con Berdini che suona la carica con un gran recupero che innesca Burns per la tripla del 42-28. De Vico e Pepe provano a ridare ossigeno ai piemontesi, riavvicinando la Reale Mutua fino al 53-43 del ventesimo. Anche il terzo periodo vede subito Cantù protagonista, con Young a segno per il 55-43. Torino prova ad affidarsi alle giocate di Kennedy e Thomas (59-51), restando comunque in scia.Young dall’arco rimette Cantù avanti in doppia cifra. Copione che non cambia e al trentesimo la formazione di Cagnardi conduce 69-59. L’ultimo quarto si apre con l’ex Thomas a segno con due canestri in fila per il 71-63 obbligando Cagnardi al timeout. Schina al rientro fa meno sei, riaprendo totalmente la gara. Hickey torna a punire da tre punti (75-65), ma Pepe dall’arco e De Vico in lunetta riavvicinano prepotentemente la formazione di Ciani sul 75-70. Hickey trova l’ennesima tripla e l’Acqua S.Bernardo riallunga sul 79-70. L’asse Berdini-Nikolic propizia il nuovo più undici, poi è il turno di Bucarelli prima e Baldi Rossi poi, con i padroni di casa che scappano via sul 86-70. Torino non ha più energie e il finale serve solo a definire il punteggio. A Desio termina 96-83.

Acqua S.Bernardo Cantù – Reale Mutua Torino 96-83 (25-21, 28-22, 16-16, 27-24)

Acqua S.Bernardo Cantù: Anthony Hickey 21 (4/5, 3/7), Lorenzo Bucarelli 18 (4/9, 2/5), Solomon Young 17 (2/4, 4/9), Christian Burns 12 (3/7, 2/3), Filippo Baldi rossi 11 (1/2, 3/7), Stefan Nikolic 9 (4/7, 0/1), Nicola Berdini 8 (1/2, 2/2), Gabriele Tarallo 0 (0/0, 0/0), Riccardo Greppi 0 (0/0, 0/0), Filippo Clerici 0 (0/0, 0/0), Gregorio Meroni 0 (0/0, 0/0), Curtis Nwohuocha 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 15 – Rimbalzi: 29 5 + 24 (Christian Burns 7) – Assist: 20 (Anthony Hickey 12)

Reale Mutua Torino: Simone Pepe 25 (3/4, 4/7), Niccolo De vico 16 (1/4, 4/7), Donte Thomas 14 (7/13, 0/1), Keondre Kennedy 12 (6/10, 0/1), Marco Cusin 8 (4/5, 0/0), Matteo Schina 4 (2/2, 0/1), Luca Vencato 2 (1/3, 0/3), Matteo Ghirlanda 2 (1/1, 0/0), Federico Poser 0 (0/0, 0/0), Kesmor Osatwna 0 (0/0, 0/0), Mauro davide Marrale 0 (0/0, 0/0), Gianluca Fea 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 12 – Rimbalzi: 27 4 + 23 (Luca Vencato 8) – Assist: 28 (Luca Vencato 11)