Impresa Assigeco Piacenza: Cantù cade al PalaDesio

Passa con merito l’Assigeco Piacenza a Desio. Cantù costretta al primo passo falso stagionale, nonostante un’ottima prova di Rogic. Piacenza sfrutta al meglio la gran serata del duo americano Skeens-Mc Gusty, con quest’ultimo autore di una gran prova da 23 punti. Brillano anche gli italiani per la formazione ospite, con Miaschi (14) e soprattutto l’ex Cesana (19), letali nel quarto e decisivo periodo.

Cantù: Rogic, Bucarelli, Nikolic, Da Ros, Hunt

Assigeco: Miaschi, McGusty, Cesana, Pascolo, Skeens

CRONACA – Porta la firma di Pascolo il primo canestro di serata. Cantù si sblocca con Da Ros dalla distanza, mentre l’inchiodata di Nikolic e la tripla di Rogic valgono l’8-6 iniziale. Un gran canestro di McGusty vale la nuova parità a quota 10, con l’equilibrio che continua a regnare sui due lati del campo. Sussulto finale ospite e Assigeco avanti dopo la prima frazione, con Cesana a timbare il 16-20. Nel secondo periodo parte forte Piacenza, toccando il massimo vantaggio sul 19-25 con i canestri di Skeens e Portannese. Hunt sblocca i lombardi, ma una tripla di McGusty vale il più nove esterno e imminente timeout Sacchetti. Neanche la pausa però frena gli ospiti che con uno scatenato Portannese volano a più undici, sul 23-34. Quattro punti in fila di Rogic rimettono in scia la squadra di casa (29-36), che con Hunt e ancora il play croato riaprono completamente i giochi con il 2/2 del 34-38. Gajic piazza una tripla clamorosa, ma Rogic risponde ugualmente sigillando il 37-41 all’intervallo. Anche dopo la pausa lunga, inerzia totalmente nelle mani di Piacenza coN Cesana e McGusty sugli scudi nel break di 0-7 che vale il 37-48. Nikolic prova a svegliare i compagni, ma Skeens ristabilisce il più dieci sul 40-50. L’asse Berdini-Nikolic riduce il margine, ma l’ex Cesana continua a colpire infilando il 45-57. L’Assigeco però continua a spingere e con i propri americani riscappa, con la tripla di McGusty che vale il 49-62. Una tripla di Severini sblocca la formazione di casa, ma gli ospiti sono in controllo e a dieci dal termine conducono sul 55-62. Baldi Rossi suona la carica per Cantù in avvio di quarto periodo, riportando i suoi compagni fino al meno cinque sul 60-65 con il PalaDesio che alza i decibel di tifo. Il solito McGusty sblocca Piacenza, ma Bucarelli dalla distanza fa meno quattro interno. Baldi Rossi infiamma ulteriormente il clima sugli spalti, con un’altra tripla per il 66-67. Il 2/2 di Severini finalizza la rimonta canturina, ma Cesana rimette davanti Piacenza sul 68-69 a cinque dal termine. Botta e risposta Cesana-Bucarelli dalla distanza, con Cantù che insegue sul 71-72. E’ ancora Bucarelli a rimettere avanti i canturini, ma Miaschi dalla distanza infila il 73-75. La schiacciata di Hunt vale la nuova parità, con il cronometro che segna meno di tre minuti alla fine della partita. Piacenza però non ne vuol sapere di mollare e con la tripla di Miaschi e il canestro di McGusty, riallunga nuovamente sul 75-80 a 2’20’’. Tre liberi di Miaschi lanciano virtualmente i titoli di coda (77-85), con Rogic che in lunetta prova a tenere vive le ultime speranze sul 79-85 a un minuto dal termine. Piacenza è però lucida ad amministrare il vantaggio espugnando così il PalaDesio. Termina 79-89.

MVP BASKETINSIDE.COM: CESANA

Acqua S.Bernardo Cantù – UCC Assigeco Piacenza 79-89 (16-20, 21-21, 18-21, 24-27)

Acqua S.Bernardo Cantù: Roko Rogic 19 (3/7, 3/5), dario Hunt 15 (7/11, 0/0), Lorenzo Bucarelli 10 (2/8, 2/5), Stefan Nikolic 10 (3/7, 1/1), Filippo Baldi rossi 8 (1/3, 2/6), Francesco Stefanelli 6 (1/2, 0/3), Giovanni Severini 5 (0/1, 1/4), Matteo Da ros 3 (0/1, 1/1), Nicola Berdini 3 (1/3, 0/2), Riccardo Greppi 0 (0/0, 0/0), Gregorio Meroni 0 (0/0, 0/0), Guglielmo Borsani 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 23 – Rimbalzi: 33 11 + 22 ( dario Hunt 9) – Assist: 24 (Roko Rogic 7)

UCC Assigeco Piacenza: Kameron Mcgusty 23 (7/14, 2/2), Luca Cesana 19 (3/9, 3/8), Federico Miaschi 14 (0/3, 3/5), Brady Skeens 10 (5/5, 0/0), Davide Pascolo 8 (4/6, 0/0), Marco Portannese 7 (0/1, 2/5), Nemanja Gajic 6 (0/1, 2/3), Lorenzo Querci 2 (1/1, 0/1), Antonio jacopo Soviero 0 (0/0, 0/0), Milos Joksimovic 0 (0/0, 0/0), Matteo Gherardini 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Varaschin 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 16 – Rimbalzi: 40 11 + 29 (Brady Skeens 14) – Assist: 21 (Luca Cesana 9)