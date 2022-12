Impresa Kienergia Rieti: Geist on fire, Torino va al tappeto

L’impresa è servita. La Kienergia batte Torino al PalaSojourner grazie ad una prestazione collettiva eccellente.

Partenza devastante per la Kienergia. Geist predica basket e colpisce la difesa di Torino, saranno 14 al termine dei primi due quarti, la formazione di Ciani sbaglia molto e sembra sorpresa da una Rieti tosta dal punto di vista difensivo. Lo scarto si allunga fino al +11, poi con Poser e Ikangi in campo, gli ospiti ricuciono. La Kienergia riesce comunque a chiudere avanti 21 a 17 i primi 10 minuti. Nel secondo quarto salgono in cattedra le difese. Torino serra le maglie, ma sbaglia tanti tiri aperti. Rieti difende bene ma dalla lunetta tira male ( 8 su 14). Nonostante questo i ragazzi di Ceccarelli tengono l’urto di Torino sul 30 pari. Poi torna Geist dopo la pausa in panchina e la musica cambia di nuovo. Altro contro break e Kienergia che si riporta sopra la doppia cifra di vantaggio, sarà 41 a 31 al 20’.

La tripla di Tucker apre le danze poi il rientro i Torino è importante. E’ De Vico a salire in cattedra, con canestri da campione. Il parziale dice 25 a 17 anche a causa di qualche disattenzione difensiva di troppo di Rieti, e gli ospiti tornano a contatto. Torino però sbaglia tanto dal perimetro pagando la giornata storta al tiro di Pepe, chiuderà con 1 su 10 dalla lunga distanza. Nonostante questo le due squadre danno vita ad una gara intensa e molto bella. L’attacco Kienergia si ferma, nel momento difficile Zugno piazza due triple di fila che invertono nuovamente l’inerzia del match. Un devastante Geist, chiuderà con 28, fa il resto. La chiude Del Testa dalla lunetta. Rieti vince 86 a 81, si interrompe una serie di tre sconfitte consecutive in campionato.

Kienergia Rieti – Reale Mutua Torino 86-81 (21-17, 20-14, 17-25, 28-25)

Kienergia Rieti: Jordan Geist 28 (4/8, 4/9), Darryl Tucker 17 (4/4, 2/4), Ruben Zugno 8 (1/2, 2/5), Maurizio Del testa 7 (2/2, 0/3), Lorenzo Tortu 6 (3/7, 0/2), Marco Timperi 6 (2/4, 0/0), Davide Bonacini 5 (1/2, 0/1), Lucas Maglietti 5 (1/1, 1/1), Nikola Nonkovic 2 (1/2, 0/0), Benjamin Marchiaro 2 (1/1, 0/0), Godwin Jhon 0 (0/0, 0/0), Alessandro Feliciangeli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 19 / 30 – Rimbalzi: 32 6 + 26 (Darryl Tucker 10) – Assist: 11 (Ruben Zugno, Lorenzo Tortu 3)

Reale Mutua Torino: Demario Mayfield 18 (4/6, 2/5), Niccolo De vico 15 (3/4, 1/3), Federico Poser 14 (6/8, 0/0), Luca Vencato 9 (1/2, 1/2), Tommaso Guariglia 8 (1/4, 2/5), Simone Pepe 7 (2/2, 1/11), Matteo Schina 5 (1/1, 1/1), Ronald Jackson 4 (0/2, 1/3), Iris Ikangi 1 (0/2, 0/2), Federico Avino 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 18 / 26 – Rimbalzi: 30 7 + 23 (Demario Mayfield, Federico Poser, Tommaso Guariglia 5) – Assist: 22 (Luca Vencato 7)

