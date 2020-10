Intensità e coralità, Derthona batte Orzinuovi nello scrimmage

Bertram Derthona-Agibertocchi Orzinuovi 88-76

(26-15, 24-13, 18-28, 20-20)

Tabellini:

Derthona: Mastroianni ne, Sackey ne, Cannon 16, Gazzotti 9, Ambrosin 2, Tavernelli 10, Fabi 10, Graziani 3, Mascolo 9, Severini 12, Sanders 15, Morgillo 2. All. Ramondino

Orzinuovi: Rupil, Miles 21, Mastellari 10, Cassar 2, Guerra, Galmarini 2, Martini 16, Zilli 4, Spanghero 13, Hollis 7. All. Corbani

Terzo impegno della preseason della Bertram Yachts Derthona, impegnata contro l’Agribertocchi Orzinuovi – formazione inserita nel Girone Verde del campionato di Serie A2 Old Wild West – davanti al proprio pubblico: i Leoni, in una gara con punteggio azzerato a ogni quarto, continuano crescere imponendosi in due dei quattro quarti giocati e pareggiandone uno. Quintetto tradizionale in questo avvio di stagione per coach Ramondino nel primo scrimmage casalingo dell’annata: dopo un avvio favorevole agli ospiti, le giocate di Sanders, Severini e Cannon danno il vantaggio ai bianconeri (18-13 all’8’). Nelle battute conclusive del primo quarto, i Leoni dilatano il proprio margine fino al 26-15 con i canestri di Cannon e Gazzotti. Avvio di secondo periodo favorevole alla Bertram, spinta da Graziani, Mascolo e Gazzotti: i bianconeri guidano nel punteggio per 12-6 a metà parziale. Nei minuti successivi i bianconeri trovano buone soluzioni corali e ampliano il gap nel corso della frazione che si chiude con i canestri di Cannon e Morgillo (24-13). Nel terzo quarto Martini e Miles producono il break di Orzinuovi (1-7) in avvio, interrotto dalla tripla di Sanders: nei minuti seguenti la Bertram prende in mano il ritmo della partita e opera il sorpasso (15-14) con un libero di Cannon. Le giocate di Miles e Spanghero consentono agli ospiti di imporsi però nella terza frazione con il punteggio di 18-28. Ultimo quarto che si gioca in equilibrio tra le due squadre, che trovano buone risposte da tutti i giocatori impiegati: Miles e Mastellari spingono avanti Orzinuovi, prima che Tavernelli e Severini consentano al Derthona di tornare in vantaggio per 17-16. Mastellari e Sanders – quest’ultimo da tre punti – muovono il punteggio, che alla sirena è pari 20. Il prossimo impegno della Bertram si svolgerà mercoledì 7 ottobre 2020 alle ore 17.30 in trasferta, sul campo della BCC Treviglio.

Così il vice allenatore Vanni Talpo al termine della gara: ʺÈ stato bello tornare a giocare al PalaOltrepò davanti al nostro pubblico, che ringraziamo per avere partecipato e per averci seguito con affetto, anche a distanza, durante il periodo trascorso dall’inizio della stagione. Queste partite ci servono per continuare a mettere minuti nelle gambe dei giocatori dopo tanto tempo fermi, siamo contenti perché dopo le prime due uscite si sono visti i miglioramenti arrivati con il lavoro fatto in palestra. Abbiamo la di dovere limare dettagli e migliorare. Manca ancora più di un mese all’inizio del campionato e approfitteremo di questa e delle prossime partite per arrivare pronti all’appuntamentoʺ.

Ufficio Comunicazione Derthona Basket