JB Monferrato a segno, Kelly e Pepper stendono Latina

Benacquista Assicurazioni Latina – Novipiù Monferrato Basket 94-103 (19-24, 19-29, 26-22, 30-28)

Benacquista Assicurazioni Latina: Ivan Alipiev 30 (6/10, 3/5), Samuele Moretti 19 (6/10, 0/0), Gabriele Romeo 15 (2/9, 3/5), Alexander Cicchetti 14 (5/12, 0/0), Demario Mayfield 7 (1/3, 1/4), Kenneth Viglianisi 5 (0/0, 1/3), Borislav georgiev Mladenov 4 (2/2, 0/2), Lorenzo Zangheri 0 (0/1, 0/3), Maurizio Spadon 0 (0/0, 0/0), Jacopo Rapetti 0 (0/0, 0/0), Salvatore Parrillo 0 (0/0, 0/0), Felix Amo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 26 / 32 – Rimbalzi: 36 10 + 26 (Ivan Alipiev 17) – Assist: 20 (Demario Mayfield 7)

Novipiù Monferrato Basket: C.j. Kelly 38 (2/5, 10/15), Dalton Pepper 25 (3/8, 5/11), Tommaso Fantoma 12 (2/2, 2/6), Niccolo Martinoni 12 (5/7, 0/1), Andrea Calzavara 10 (5/8, 0/0), Seraphin Kadjividi boussounka 4 (0/0, 0/0), Raffaele Romano 2 (1/3, 0/0), Nicolo Castellino 0 (0/0, 0/0), Abdel Fall 0 (0/0, 0/0), Tommy Pianegonda 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 19 – Rimbalzi: 32 6 + 26 (C.j. Kelly 8) – Assist: 14 (Andrea Calzavara 7)

Vittoria importantissima della Novipiù Monferrato Basket che supera Latina con il punteggio di 94-103. Primo successo esterno stagionale, nella serata probabilmente fino a qui più importante. Mattatore di serata senza dubbio CJ Kelly autore di 38 punti ma è tutto il gruppo allenato da coach Fabio Di Bella a ben destreggiarsi in quella che alla vigilia sembrava avere tutti i contorni della trappola perfetta complice anche la pesante assenza di Aka Fall (in panchina ma non ancora al 100%). Novipiù che si porta a quota 10 punti in classifica agganciando Agrigento. Venerdì anticipo casalingo con Cantù (ore 20.45) prima dell’ultimo atto della prima fase in trasferta con Urania Milano che determinerà gli incroci della fase a orologio.

Calzavara, Kelly, Fantoma, Pepper e Martinoni è il primo quintetto della partita. Latina parte subito forte. Romeo scatenato. Gioco da tre punti e tripla che porta avanti i suoi. È dell’ex di turno Pepper il primo canestro rossoblu della serata. Alipiev risponde a Martinoni. Prima tripla di Kelly che accorcia il gap. 11-9. Latina è ordinata. Calzavara con due belle incursioni. Kelly da fuori segna il -1 quando manca poco più di un minuto. La guardia statunitense decide di prendersi tutta la scena. Altri due possessi, due siluri. Punteggio schizza sul 19-24 alla prima sosta. Latina è frastornata, i rossoblu sono in striscia positiva. Le percentuali da fuori sono altissime. 19-30. Con il piazzato di Pepper i ragazzi di coach Fabio Di Bella tentano la fuga. Cicchetti con un gioco da 3 punti interrompe il momento d’oro. Schiacciata di Fantoma, Ancora da fuori Kelly. Pepper vale il 26-41 a metà frazione. Romeo in risposta a Martinoni. Kelly la porta addirittura sul +19 dalla lunetta. Le rotazioni vedono Romano, Castellino e Serafino dare un contributo importante. Il canestro di Moretti porta tutti all’intervallo sul 38-53.

Il terzo quarto è bellissimo. Latina non ci sta a fare la parte della vittima sacrificale. Monferrato che continua a fare la sua partita con Kelly che vuole recitare il ruolo di attore protagonista. Da fuori è una sentenza, chiuderà con 10/15 dalla linea dei tre punti. Percentuali macchiate nel finale con una comprensibile stanchezza per un giocatore rimasto in campo tutto l’incontro. Martinoni alza la parabola e riporta sul +15 il vantaggio. Alipiev dimostra di essere un bruttissimo cliente. Pepper ancora una volta da fuori sbroglia un momento che poteva diventare complicato. Sempre Alipiev, che chiuderà a quota 30 punti e 17 rimbalzi. Kelly trova il nono sigillo dalla cameretta di casa, Alipiev ancora con un gioco da tre punti: 64-75 con cui si va all’ultimo quarto. Una bella azione di Mladenov. Schiacciata da urlo di Kelly, questa sera davvero a 360°. Cicchetti sotto le plance per il -12. Poi ancora dalla distanza la coppia Pepper-Kelly. Son 10. Monferrato controlla ma Latina fino alla fine vende cara la pelle. Martinoni va gestito a causa dei 4 falli. Alipiev non molla mai. L’antisportivo fischiato a Calzavara sembra essere lo spartiacque del quarto. Viglianisi non sbaglia, coach Sacco chiama timeout. Sono possessi bollenti. Martinoni e Calzavara out per cinque falli. La mano di Alipiev non trema mai. Il gioco da tre punti di Moretti inchioda la partita sul 86-91 a 2’ dalla sirena. Niente paura, ci pensa il Marines. La tripla di Pepper di fatto chiude i conti. I missili di Viglianisi e Romeo servon più solo per le statistiche. I viaggi in lunetta di Serafino, Fantoma, Castellino e Pepper infatti sono i titoli di coda su un match emozionantissimo che premia i rossoblu. A due giornate dalla conclusione della prima fase si può provare a migliorare il piazzamento per prepararsi al meglio ad una fase a orologio che si preannuncia bollentissima.

Il commento di coach Fabio Di Bella al termine della sfida con Latina: “E’ stata una partita a due facce. Un primo tempo nella quale difensivamente siamo riusciti a tenere botta. Poi è chiaro che con pochi giocatori a disposizione e qualche fallo di troppo alla fine un po’ puoi pagare pegno. Siamo stati bravi a non mollare anche nei momenti più complicati. Credo che la partita l’abbiamo meritata, condotta e portata a termine. Complimenti a chi ha giocato ma anche a chi da fuori con il suo supporto ha dato una mano davvero importante. Un ringraziamento va anche allo staff: questa settimana abbiamo lavorato molto bene sapendo l’importanza del momento e della partita e abbiamo portato a casa il risultato”.

UFF.STAMPA JB MONFERRATO