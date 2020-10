JB Monferrato allunga nell’ultimo periodo e batte Biella nello scrimmage

Una buona prova per la Novipiù JB Monferrato questa sera al PalaFerraris di Casale nel terzo appuntamento della preseason.

La squadra di coach Ferrari ha tenuto una intensità completamente diversa di domenica scorsa per tutti i quaranta minuti di gioco: sugli scudi ancora una prova solida di Thompson ed un ritrovato Tomasini autore di 16 punti con un 6/6 iniziale.

L’incontro è stato agonisticamente molto simile ad una partita reale di campionato ed ha dimostrato che la compagine monferrina seppur ancora a ranghi ridotti alla sua terza uscita stagionale sta pian piano prendendo le dimensioni al campionato che si troverà ad affrontare.

I ragazzi di capitan Martinoni torneranno a lavorare già da domani alle ore 12 e continueranno venerdì e sabato la preparazione all’incontro di domenica contro la Bertram Tortona.

Il Club desidera ringraziare la Pallacanestro Biella per la disponibilità e per aver accettato l’invito a questo allenamento congiunto con così breve preavviso, in sostituzione all’amichevole con la Pallacanestro Crema.

Come concordato tra i due allenatori, il punteggio è stato azzerato ad ogni quarto, qui di seguito il tabellino:

Novipiù JB Monferrato – Edilnol Biella 17-22; 24-18; 19-20; 25-18

Novipiù JB Monferrato: Thompson 29, F. Valentini 10, L. Valentini 11, Tomasini 16, Martinoni 7, Lomele, Misljenovic, Galluzzi, Camara 12. All. Mattia Ferrari

Edilnol Biella: Berdini 8, Moretti ne, Bertetti 3, Laganà 15, Barbante 5, Miaschi 18, Vincini, Wojciechowski 5, Pollone 10, Hawkins 10, Lugic 3. All. Iacopo Squarcina

La partita completa: https://youtu.be/-DlCR4tRXcg

—

Uff stampa JB Monferrato