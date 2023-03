JB Monferrato espugna il campo della Juvi Cremona

Vittoria pesantissima della Novipiù Monferrato Basket che espugna il PalaRadi contro la Juvi Cremona con il punteggio di 72-84. Ribaltata anche la differenza canestri dello scontro diretto. A due giornate dalla conclusione della prima fase del campionato i rossoblu sono ancora in corsa per scongiurare il girone nero. Sabato prossimo altra trasferta: questa volta contro Urania Milano. Tutto è ancora in gioco.

Coach Comazzi torna al quintetto con Ellis, Justice, Sarto, Martinoni, Carver. Sarto inaugura subito il match con una tripla dall’angolo. Carver fa sentire i muscoli sotto le plance. La tripla di Martinoni ed il contropiede con schiacciata di Justice 0-10 che costringe la Juvi al primo timeout. Allen sblocca i suoi. Amici risponde a Carver. Tripla di Sarto, poi tecnico fischiato ad Amici con Justice e Martinoni che allungano dalla lunetta. Douvier con una bella giocata, primo quarto che si chiude 13-25. Allen di prepotenza. Amici deve fare attenzione perché è già al quarto fallo. Vincini con due giochi da tre punti intervallati da un viaggio in lunetta di Leggio. Timeout Novipiù. È un momento delicato. 25-28. Justice con una bella azione solitaria. Martinoni in area: 25-32. Reati è la minaccia principale di Cremona in questa fase. Douvier trova il meno 2, poi Carver lasciato tutto solo rispedisce al mittente. 31-35. Timeout Cremona. Ellis terzo fallo. Douvier trova il pari sul 35-35. Poi Justice, 5 punti consecutivi. SI va all’intervallo sul 37-40.

Tornati in campo subito Nasello in evidenza. Dall’altro lato Carver raccoglie dal ferro e segna. Justice continua a pungere dalla distanza. 45-51. Carver con un insolito piazzato morbido. Poi il ritorno di Cremona. Tripla di Allen. La partita è viva. 51-53. Allen e Douvier firmano il sorpasso. 55-53. Timeout Novipiù. Ellis con l’aiuto del ferro. Risponde Nasello. Leggio per il controsorpasso da fuori. Poi parziale di 0-6 per la Novipiù. Ghirlanda-Ellis da tre punti. Ultima pausa sul 61-64. Si entra nell’ultimo quarto con lo 0/2 di Douvier ai liberi. Ellis allunga, ancora Ghirlanda con tanta energia offensiva che vale punti preziosi. Il canestro più fallo su Ellis chiama il +10 con la quale si galleggia per un po’ in questa fase di quarto. Vincini e Nasello con un ultimo tentativo di orgoglio. La Juvi ci crede. 65-71. Poi sale in cattedra Justice, Ellis risolve una situazione ingarbugliata. Vantaggio che torna in doppia cifra. Cremona pasticcia un po’. Allen è l’ultimo ad alzare bandiera bianca. Martinoni con un rimbalzo offensivo che è un timbro a fuoco sulla partita. Libero di Valentini e si può festeggiare tutti insieme sotto il settore ospiti.

TABELLINO

Ferraroni Juvi Cremona – Novipiù Monferrato Basket 72-84 (13-25, 24-15, 24-24, 11-20)

Ferraroni Juvi Cremona: Trevon Allen 17 (6/11, 1/6), Bryce Douvier 12 (4/6, 0/5), Alessandro Amici 11 (3/5, 1/3), Davide Reati 10 (2/3, 1/5), Luca Vincini 9 (3/5, 0/0), Ferdinando Nasello 8 (4/7, 0/1), Eugenio Fanti 5 (0/2, 1/4), Tommy Pianegonda 0 (0/0, 0/1), Marko Milovanovic 0 (0/0, 0/0), Niccolò Giulietti 0 (0/0, 0/0), Mattia Boni 0 (0/0, 0/0), Alfredo Boglio 0 (0/0, 0/0)

Novipiù Monferrato Basket: Kodi Justice 23 (4/7, 4/12), Aaron Carver 14 (7/8, 0/0), Quinn Ellis 14 (4/6, 1/4), Niccolo Martinoni 14 (4/9, 1/2), Alvise Sarto 6 (0/0, 2/5), Gianmarco Leggio 5 (0/1, 1/3), Matteo Ghirlanda 5 (1/1, 1/1), Luca Valentini 3 (1/3, 0/2), Karl markus Poom 0 (0/0, 0/1), Matteo Formenti 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Mele 0 (0/0, 0/0)

Il commento di coach Stefano Comazzi: “Voglio fare i complimenti alla mia squadra per la partita che abbiamo giocato. Con Treviglio era psicologicamente una partita più facile. Oggi era diverso, con pressioni differenti. Siamo stati più bravi. I ragazzi sono partiti bene, sciolti. Nel primo quarto Cremona ha avuto le percentuali più basse, poi sono stati bravi a rientrare. Hanno giocatori scaltri, capaci di andare in lunetta. Noi abbiamo perso qualche palla di troppo. Poi il terzo quarto è stato equilibrato, c’è stato qualche scambio di canestri. Nell’ultimo quarto abbiamo difeso benissimo. Non abbiamo più lasciato canestri facili. Ribaltare la differenza canestri è stata la ciliegina finale. Ringrazio i tifosi che ci hanno sostenuto in questa trasferta e la società che ha messo a disposizione il pullman. Il loro supporto è quello che ci servirà in questo finale di stagione”.

