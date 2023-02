JB Monferrato, stop in casa contro la Vanoli Cremona

By

Novipiù Monferrato Basket – Vanoli Basket Cremona 59-67 (23-17, 9-18, 12-20, 15-12)

Novipiù Monferrato Basket: Kodi Justice 16 (4/11, 2/7), Niccolo Martinoni 12 (5/9, 0/1), Aaron Carver 11 (5/9, 0/0), Alvise Sarto 6 (1/3, 1/6), Gianmarco Leggio 5 (1/5, 1/2), Matteo Ghirlanda 5 (1/2, 1/2), Quinn Ellis 2 (1/5, 0/1), Luca Valentini 2 (1/2, 0/0), Nicolo Castellino 0 (0/0, 0/0), Matteo Formenti 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Mele 0 (0/0, 0/0), Karl markus Poom 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 6 / 8 – Rimbalzi: 34 15 + 19 (Aaron Carver 12) – Assist: 10 (Alvise Sarto 3)

Vanoli Basket Cremona: Lorenzo Caroti 14 (2/4, 2/5), Matteo Piccoli 11 (2/2, 2/4), Davide Denegri 10 (3/6, 1/2), Paul Eboua 9 (3/3, 0/1), A.j. Pacher 8 (3/5, 0/2), Trevor Lacey 7 (2/4, 1/4), Mirza Alibegovic 4 (2/4, 0/1), Andrea Pecchia 2 (0/0, 0/1), Joseph yantchoue Mobio 2 (1/3, 0/2), Mauro Zacchigna 0 (0/0, 0/0), Tommaso Vecchiola 0 (0/0, 0/0), Kevin Ndzie 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 18 – Rimbalzi: 29 5 + 24 (A.j. Pacher 6) – Assist: 17 (Paul Eboua, Trevor Lacey 4)

Il Monferrato Basket riparte con una sconfitta casalinga (67-59) dopo la mezza rivoluzione nel proprio roster (via Redivo in prestito a Cividale, dentro Kodi Justice e il cavallo di ritorno Sarto), subita per mano della Vanoli Cremona, candidata alla promozione nel campionato di Serie A2.

I rossoblù impattano bene con la partita trovando subito preziosi contributi realizzativi dal neo arrivato Justice, portandosi così in vantaggio nel primo quarto. La Vanoli però si riporta sotto nel punteggio nella frazione successiva, riuscendo a completare il controsorpasso prima dell’intervallo. La compagine dell’ex Derthona Demis Cavina tenta poi l’allungo decisivo in avvio di ripresa: la Novipiù contiene le distanze attorno alla doppia cifra di scarto, si riavvicina con qualche tripla e giochi a due tra Justice e Carver ma non trova il modo di rimarginare lo strappo entro la sirena conclusiva.