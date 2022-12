Juvi Cremona decimata, Cantù dilaga

Juvi non pervenuta. Priva di Fanti, Blake e Iannuzzi la formazione cremonese resiste poco meno di tre minuti prima di soccombere sotto le triple di Baldi Rossi e compagni. Troppo ampio il divario tecnico tra i due roster, con la formazione di Sacchetti che, al contrario del match contro la Stella Azzurra, disputa fin da subito una gara coriacea e con la giusta attenzione archiviando ogni discorso nei primi due quarti.

Cantù: Rogic, Stefanelli, Bucarelli, Severini, Pini

Juvi Cremona: Boglio, Allen, Reati, Nasello, Vincini

CRONACA – Parte forte la Juvi con Nasello e Reati a segno per lo 0-5. Nikolic rompe il digiuno canturino, mentre è neo entrato Baldi Rossi a firmare il primo vantaggio sul 7-6. Allen risponde dall’arco, ma Bucarelli e Nikolic replicano per l’11-9. Due triple di Baldi Rossi e Stefanelli scavano il primo solco (19-11), con il lungo canturino che si ripete poco dopo per il 22-11 che obbliga Crotti al timeout. Copione che non cambia, con la formazione di Sacchetti che chiude il primo periodo avanti 34-13 trascinata da un fenomenale Baldi Rossi dall’arco (4/5 da 3). Anche la seconda frazione si riapre con i padroni di casa a segno con Severini prima e Berdini poi, per il massimo vantaggio sul 39-13. Cantù non si ferma e con un’altra tripla di Severini, è 47-17 dopo 15’. La Juvi sbanda, Nikolic vola a inchiodare un gran alley oop per il 49-17. La Juvi prova a limitare i danni, ma la trama è sempre la stessa e dopo due quarti, è 57-26 sul tabellone. Nella ripresa i lombardi si limitano a gestire il margine accumulato, imponendosi con il punteggio finale di 90-55.

MVP BASKETINSIDE.COM: Baldi Rossi

Acqua S.Bernardo Cantù – Ferraroni Juvi Cremona 90-55 (34-13, 23-13, 23-12, 10-17)

Acqua S.Bernardo Cantù: Stefan Nikolic 21 (8/12, 1/3), Filippo Baldi rossi 16 (1/2, 4/7), Giovanni Severini 14 (1/1, 4/7), dario Hunt 8 (4/8, 0/0), Matteo Da ros 8 (1/3, 2/2), Roko Rogic 7 (2/4, 0/2), Francesco Stefanelli 7 (2/3, 1/3), Nicola Berdini 5 (1/3, 1/4), Lorenzo Bucarelli 4 (2/5, 0/2), Davide Brembilla 0 (0/1, 0/1), Guglielmo Borsani 0 (0/0, 0/3), Giovanni Pini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 8 – Rimbalzi: 38 9 + 29 (Stefan Nikolic 10) – Assist: 33 (Matteo Da ros 9)

Ferraroni Juvi Cremona: Ferdinando Nasello 14 (7/10, 0/1), Luca Vincini 11 (5/10, 0/0), Davide Reati 8 (0/0, 2/7), Trevon Allen 7 (2/8, 0/2), Marko Milovanovic 7 (2/4, 1/4), Niccolò Giulietti 5 (2/2, 0/1), Alfredo Boglio 3 (0/3, 0/2), Mattia Boni 0 (0/0, 0/0), Antonio Iannuzzi 0 (0/0, 0/0), Eugenio Fanti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 15 – Rimbalzi: 30 3 + 27 (Luca Vincini 9) – Assist: 10 (Alfredo Boglio 4)