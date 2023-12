Kennedy firma la rimonta di Torino, Real Sebastiani Rieti domata in volata

Partita punto a punto quella tra Reale Mutua Torino e RSR. I padroni di casa la spuntano dopo che gli amarantocelesti hanno condotto per larghi tratti della gara. La Sebastiani parte bene nel primo quarto, chiuso sul 18-29. Da lì in poi i gialloblu rosicchiano punti quarto dopo quarto e nell’ultimo possesso difendono alla morte i due punti di vantaggio. Per Rieti in doppia cifra Johnson con 26 punti, Hogue con 14 e Sanguinetti con 10. Appuntamento a domenica in casa contro Treviglio.

LA GARA

PRIMO TEMPO

Grande partenza reatina con due triple di Johnson ed il canestro di Petrovic, 0-8. Palleggio, arresto e tiro di Spanghero, 0-10. Poser con due liberi permette ai suoi di sbloccarsi, 2-10. Penetrazione vincente di Johnson, 2-12. Kennedy spara da fuori, 5-12. 1/2 di Hogue ai liberi, 5-13. Ancora Jazz da fuori!! 5-16. Ancora Poser per i gialloblù, 7-16. Sta volta Hogue è preciso dalla lunetta, 7-18. De Vico e Poser, due punti a testa, 11-18. Petrovic dall’angolo non sbaglia e Rieti torna a +10. De Vico con il 50% dalla linea della carità, 12-21. Anche Ancellotti fa 1/2, 12-22. Solito Poser con il gancio, 14-22. Gioco da quattro per Simone Pepe, 18-22. Bomba di Italiano, 18-25. Giro dorsale e schiacciata, ecco la giocata Ancellotti, 18-27. I due punti di Hogue chiudono i primi 10′, 18-29.

Ancora Poser a segnare per i torinesi, 20-29. Petrovic di forza ne mette due, 20-31. De Vico da tre e Italiano da sotto, 23-33. Tripla di Spanghero per il +13 amarantoceleste, 23-36. Kennedy ne segna due, poco dopo Schina segue il compagno, 27-36. 1/2 da parte di Hogue, 27-37. Vencato impreciso dalla linea della carità, 1/2 e -9. Sta volta Vencato fa 2/2 e il punteggio recita, 30-37. Anche De Vico non sbaglia, 32-37. Altra retina bruciata da Johnson, risponde però De Vico, 35-40. Piccin con il long two e due liberi segnati fa 4 punti in poco tempo, 35-44. Penetrazione di Thomas che realizza due punti, 37-44. Johnson non sbaglia i liberi, 37-46. Tecnico a Thomas, Johnson non sbaglia il libero assegnato, 37-47. Ancora Jazz da fuori!! 37-50. Vencato ne segna due, Johnson fa 1/2 ai liberi, 39-51. Poser e Petrovic, due punti a testa, 41-53. De Vico segna due liberi e Poser continua a segnare, 45-53. Two & one di Pepe che accompagna il primo tempo alla chiusura sul 48-53.

SECONDO TEMPO

Palla persa da Rieti, Kennedy ne approfitta e ne segna due, 50-53. Sanguinetti da tre, 50-56. Preciso Hogue ai liberi, 50-58. Johnson con 3 secondi esci dai blocchi e segna da tre, risponde De vico, 53-61. Ghirlanda con la tripla aperta, 56-61. Contropiede torinese, Ghirlanda finalizza con due punti, 58-61. Altri due punti del #6 gialloblu, risponde Hogue, 60-63. Altro appoggio facile per i padroni di casa, è Schina a segnare, 62-63. Sorpasso del toro con altri due punti di Ghirlanda, 64-63. Hogue riporta avanti i suoi con due liberi, 64-65. Due punti per Piccin, 64-67. Arcobaleno di Sanguinetti, +5 Sebastiani. Thomas dalla media e Kennedy con un 2/2 ai liberi, 68-69. Sanguinetti con un altro arcobaleno chiude il terzo quarto sul 68-71.

Bomba di Sanguinetti per il +6 Real. Kennedy non ci sta e risponde da fuori, 71-74. De Vico pareggia con una bomba, 74-74. Thomas segna due liberi e Torino rimette il muso avanti, 76-74. Bomba di Italiano per il controsorpasso, 76-77. De Vico pareggia con un 1/2 ai liberi, 77-77. Anche Ancellotti fa 1/2, 77-78. Due punti di Ancellotti ridanno un possesso di vantaggio a Rieti, 77-80. Kennedy non sbaglia dalla linea della carità, 79-80. Due punti di Johnson, 79-82. Poser inchioda per il -1. Altra schiacciata del #12 per un nuovo vantaggio piemontese, 83-82. Hogue con il tap-in , 83-84. Kennedy da tre, 86-84.

Il tabellino del match:

REALE MUTUA TORINO vs REAL SEBASTIANI RIETI 86-84 (parziali: 18-29; 30-24; 20-18; 18-13).

REALE MUTUA TORINO: Kennedy 17, Thomas 6, Vencato 5, Ghirlanda 7, Schina 6, Fea, Poser 18, Marrale, Jahier, De Vico 20, Pepe 7.

Coach: Franco Ciani

REAL SEBASTIANI RIETI: Sanguinetti 10, Frattoni, Petrovic 9, Pettine, Piccin 4, Hogue 14, Ancellotti 8, Johnson 26, Raucci, Italiano 8, Spanghero 5.

Coach: Alessandro Rossi.

NOTE:

