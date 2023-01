La JB Monferrato s’inchina a Torino nel derby piemontese

By

Novipiù Monferrato Basket – Reale Mutua Torino 66-74 (16-20, 13-15, 26-19, 11-20)

Novipiù Monferrato Basket: Niccolo Martinoni 13 (3/6, 1/3), Karl markus Poom 13 (5/6, 1/4), Lucio Redivo 12 (3/6, 1/5), Aaron Carver 9 (3/6, 0/1), Quinn Ellis 8 (2/9, 0/3), Matteo Ghirlanda 7 (2/5, 1/4), Matteo Formenti 4 (2/4, 0/3), Luca Valentini 0 (0/2, 0/0), Nicolo Castellino 0 (0/1, 0/1), Lorenzo Mele 0 (0/0, 0/0), Alessandro Luparia 0 (0/0, 0/0), Gianmarco Leggio 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 19 – Rimbalzi: 33 8 + 25 (Aaron Carver 15) – Assist: 21 (Matteo Ghirlanda 5)

Reale Mutua Torino: Tommaso Guariglia 22 (7/14, 2/3), Niccolo De vico 15 (5/6, 1/2), Demario Mayfield 10 (3/9, 0/1), Ronald Jackson 8 (1/3, 1/3), Simone Pepe 8 (3/5, 0/1), Matteo Schina 7 (2/7, 1/2), Federico Poser 4 (1/2, 0/0), Celis Taflaj 0 (0/2, 0/0), Edoardo Ruà 0 (0/0, 0/0), Gianluca Fea 0 (0/0, 0/0), Luca Vencato 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 19 – Rimbalzi: 42 8 + 34 (Tommaso Guariglia, Demario Mayfield 11) – Assist: 15 (Matteo Schina 6)

Dopo la vittoria nel derby del girone di andata, la Reale Mutua Torino vince anche al ritorno: sul campo della Novipiù Monferrato Basket finisce 74-66 per i ragazzi di coach Ciani. Doppia-doppia (22+11) per Tommaso Guariglia e 15 punti per capitan Niccolò De Vico.

Il primo canestro della partita porta la firma di capitan De Vico, subito imitato da Schina per il 4-0 Reale Mutua. Si sblocca anche la Novipiù grazie a Redivo, che trova il canestro del 6-2 dopo 3’ di gioco. Si iscrive a referto anche Guariglia, che trova quattro punti consecutivi per il 13-8 gialloblù a metà primo periodo. Anche Mayfield e Pepe trovano i primi punti di serata e la Reale Mutua conduce 17-11 a 3’ dalla prima pausa. Si entra nell’ultimo minuto di gioco sul punteggio di 20-12. Il primo quarto va in archivio sul 20-16 in favore della Reale Mutua.

Il secondo quarto si apre con quattro punti in fila di Guariglia ed il canestro di Pepe che spingono Torino alla doppia cifra di vantaggio (26-16) e costringono coach Valentini a fermare la partita con il time-out. Al rientro in campo le due squadre smettono di segnare fino al canestro di Ellis, che sblocca Monferrato (26-18). Segna ancora capitan De Vico e la Reale Mutua torna sul +8 (30-22). Jackson trova il 2+1 ed i gialloblù trovano nuovamente la doppia cifra di vantaggio (33-22). Si va negli spogliatoi sul 35-29 per Torino.

Al rientro in campo dalla pausa lunga riparte con i liberi di Redivo da una parte e la tripla di Schina dall’altra (38-31). Martinoni e Guariglia segnano da tre punti e la Reale Mutua resta sul +9 (43-34). La Novipiù si scuote e si riporta sul -3 (46-43), costringendo coach Ciani a fermare la partita con il time-out. Dopo la sospensione la partita corre sui binari dell’equilibrio, con Monferrato che trova il suo primo vantaggio di serata grazie a Martinoni (49-48). La Reale Mutua però reagisce e grazie a Poser torna avanti (52-51 a 1’ dall’ultima pausa). Il terzo quarto si chiude 55-54 in favore della Novipiù.

L’ultimo quarto si apre con un parziale di 4-0 in favore di Monferrato, che va sul +5 (59-54), ma capitan De Vico segna dalla media il -3. La partita continua a correre sui binari dell’equilibrio e a 6’ dalla fine il tabellone recita 62-58 in favore dei padroni di casa. La Reale Mutua trova nuovamente la parità grazie a capitan De Vico (62-62 a metà periodo) ed il vantaggio un’azione dopo con Mayfield (64-62). Ancora De Vico segna da tre punti e la Reale Mutua torna sul +6 (68-62) e coach Valentini decide di fermare la partita con il time-out a 3’ dalla fine. Jackson segna la tripla allo scadere dei 24” che vale il +7 (71-64) a 1’30” dalla sirena. È il canestro decisivo: la Novipiù ci prova fino in fondo, ma è la Reale Mutua a portare a casa la vittoria con il punteggio di 74-66.

UFF. STAMPA BASKET TORINO