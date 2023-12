La Juvi Cremona batte Real Sebastiani Rieti in volata

La Sebastiani cede il passo a Cremona per 79-77. Partita equilibrata che ha visto cominciare benissimo gli amarantocelesti, nella fase centrale Cremona si porta avanti raggiugendo il massimo di +11, la Sebastiani riesce a tornare in gara fino all’ultimo possesso dove ha la possibilità di portarla a casa, ma così non è stato. I soliti infortuni, gli attacchi influenzali che hanno colpito Italiano e Petrovic e la contusione riportata da Johnson che nel finale ha giocato a mezzo servizio, hanno pesato troppo sul risultato finale. Rieti chiude così il suo 2023, il nuovo anno la vedrà di nuovo in trasferta nel giorno della befana, 6 gennaio 2024 alle ore 20:30, contro l’Urania Milano.

LA GARA

PRIMO TEMPO

La aprono Sanguinetti e Johnson con due triple, si unisce Petrovic e dopo 1′ e 30” siamo 0-9. La Juvi si sblocca con 3 liberi segnati, ma Hogue colpisce con il gancio, 3-11. Tap-in con schiacciata per Timperi, due punti per Petrovic, 5-13. A Timperi risponde Petrovic da due, 7-15. Gran canestro di Medford in allontanamento, 9-15. 1/2 per Hogue ai liberi, 9-16. 2/2 invece per Timperi, 11-16. Hogue libera Petrovic che deve solo appoggiare, ma Vincini risponde sempre con due punti, 13-18. Tripla per Timperi, il migliore dei suoi finora con 10 punti, 16-18. Magro in tap-in pareggia, 18-18. 1/2 per Petrovic dalla linea della carità, 18-19. Tortu per il primo vantaggio cremonese, 20-19. Gara impattata dal libero di Italiano, 20-20. Preciso invece Magro dai 5.8, 22-20. Coast to coast di Medford che appoggia due punti, 24-20. Tortu con due liberi mette due possessi di distanza tra le squadre, 26-20. Bomba di Piccin che desta un po’ Rieti, 26-23. Termina con il +3 dei padroni di casa il primo periodo.

Solito giro dorsale di Ancellotti, tripla di Medford, 29-25. Timperi tutto solo dall’angolo colpisce ancora, 32-25. Sabatino da fuori spedisce Rieti a -10, Raucci da sotto per il -8. Medford tutto solo dalla punta non sbaglia, 38-27. Musso segna un libero assegnato per tecnico, Johnson spara da fuori, 39-30. Two & one di Hogue e la Sebastiani va a -6. Anche Benetti con il canestro con fallo, 42-33. Timperi con il 50% ai liberi, 43-33. Johnson preciso dalla lunetta, 43-35. Ancora Timperi, lasciato tropo solo colpisce da dentro l’area, 45-35. Ancellotti non sbaglia i liberi, 45-37. Benetti ancora ai liberi con 2/2, 47-37. Canestro super di Johnson da tre, 47-40. Vincini sempre troppo solo chiude il secondo quarto sul 49-40.

SECONDO TEMPO

Benetti da tre apre il secondo tempo, 52-40. Bomba di Petrovic per il -9, 52-43. 1/2 di Jazz dai 5.8, 52-44. Canestro di Johnson in penetrazione, 52-46. Gran canestro di Medford, risponde Hogue con un rimbalzone trasformato in canestro, 54-48. Tripla di Raucci, Rieti prova a tornare a contatto, 54-51. 1/2 di Hogue dai 5.8, 54-52. Magro con due punti sveglia Cremona un po’ bloccata negli ultimi minuti, 56-52. Preciso Sanguinetti dalla lunetta, 56-54. 1/2 di Italiano ai liberi, Sabatino penetra e ne segna due, 58-55. Due punti da palla recuperata per Jazz, tecnico per la panchina cremonese e libero segnato dallo stesso Johnson, 58-58. 1/2 di Johnson ai liberi che riporta avanti Rieti, 58-59. Musso da tre, 61-59. Piccin preciso ai liberi, 61-61.

Sabatino in penetrazione con due punti, 63-61. Bomba di Piccin per il 63-64. Musso risponde subito, 66-64. Johnson con altri due punti, pareggia nuovamente a quota 66. Dustin appoggia due punti, 66-68. Palla persa da Petrovic e Medford va a realizzare in contropiede, 68-68. Freddo Piccin ai liberi, ne mette due e Rieti torna avanti, 68-70. Sabatino punisce da tre, 71-70. 1/2 di Italiano, 71-71. Magro preciso dalla linea della carità, 73-71. Tortù spara da fuori e a due minuti scarsi dalla fine della gara siamo sul 76-71. Canestro di Johnson, Real a -3. Ancora Magro questa volta con un 1/2, 77-73. Bomba di Petrovic per il -1, 77-76. Ultimi minuti tesi, alla fine la spunta Cremona per 79-77.

Il tabellino del match:

FERRARONI JUVI CREMONA vs REAL SEBASTIANI RIETI 79-77 (parziali: 26-23; 23-17; 12-21; 18-16).

FERRARONI JUVI CREMONA: Benetti 10, Cotton , Sabatino 10, Musso 7, Medford 14, Boni , Vincini 4, Magro 9, Tortu 9, Timperi 16, Grassi.

Coach: Luca Bechi

REAL SEBASTIANI RIETI: Sarto, Sanguinetti 6, Frattoni, Petrovic 16, Piccin 10, Hogue 11, Ancellotti 4, Johnson 22, Raucci 5, Poom, Italiano 3.

Coach: Alessandro Rossi.

NOTE:

Area Comunicazione RSR