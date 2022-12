La Juvi Cremona torna a vincere, battuta la Kienergia Rieti

Ceccarelli recupera Tucker e lo getta nella mischia dal primo minuto. Senza Blake e Fanti invece Cremona e con uno Iannuzzi non al meglio . La partenza di Rieti è devastante, 12 a 2 ed una facilità di fare canestro importante. L’ingresso di Iannuzzi però regala consapevolezza ai padroni di casa che trovano in un devastante Allen il faro offensivo. L’ex Cantù ne piazza 23 nei primi 20 minuti, permettendo a Cremona di rientrare. Rieti si affida a Geist, 13 nei primi due quarti, e prova a mantenere due possessi pieni di distanza anche grazie ad un buon impatto di Tucker, sotto ai tabelloni, limitato però ancora una volta dai falli. La gara diventa equilibrata con botta e risposta da ambo le parti. L’ultima tripla di Allen fissa il finale del tempo sul 38 a 41.

Nel terzo quarto è Tucker a partire forte, ma è ingenuo a commettere il quarto fallo ed è costretto ad uscire. Cremona prende coraggio e con un 22 a 17 di parziale riaddrizza il match. Boglio è protagonista soprattutto dall’arco, saranno 15 alla fine, ed i padroni di casa mettono la freccia e sorpassano. Lo scarto con la tripla di Milovanovic arriva a sette punti, ma la tripla di Zugno ricuce. Si va al finale punto a punto. Timperi dalla lunetta non è perfetto, Allen però non ne approfitta. Un possesso pieno di scarto. Geist è bravo a subire fallo da tre punti ma a cronometro fermo da 2 su 3. Ultimi 38 secondi. Tortù spende il fallo su Allen, che fa ancora 1 su 2. Rieti ha con 14 secondi la palla sia per l’overtime che per la vittoria. Se la gioca Geist che non riesce però a piazzare il Buzzer. Termina 74 a 72, la Kienergia fallisce un’occasione davvero ghiotta per risalire in classifica.

Ferraroni Juvi Cremona – Kienergia Rieti 74-72 (18-23, 20-18, 22-17, 14-14)

Ferraroni Juvi Cremona: Trevon Allen 28 (5/9, 4/7), Alfredo Boglio 15 (1/2, 3/6), Ferdinando Nasello 11 (5/9, 0/3), Niccolò Giulietti 9 (4/6, 0/3), Antonio Iannuzzi 4 (1/7, 0/0), Davide Reati3 (0/1, 1/6), Marko Milovanovic 3 (0/0, 1/2), Luca Vincini 1 (0/2, 0/0), Eugenio Fanti 0 (0/0, 0/0), Mattia Boni 0 (0/0, 0/0), Leonardo Beghini 0 (0/0, 0/0), Simone Roberto 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 21 – Rimbalzi: 28 8 + 20 (Trevon Allen, Antonio Iannuzzi, Luca Vincini 6) – Assist: 11 (Antonio Iannuzzi 4)

Kienergia Rieti: Darryl Tucker 19 (7/9, 1/3), Jordan Geist 16 (3/5, 1/6), Maurizio Del testa 11 (1/2, 3/5), Marco Timperi 9 (3/5, 0/2), Lorenzo Tortu 6 (3/5, 0/2), Ruben Zugno 5 (1/3, 1/2), Nikola Nonkovic 4 (2/3, 0/0), Davide Bonacini 2 (1/5, 0/1), Lucas Maglietti 0 (0/0, 0/0), Benjamin Marchiaro 0 (0/0, 0/0), Godwin Jhon 0 (0/0, 0/0), Giuliano Roversi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 16 – Rimbalzi: 34 6 + 28 (Darryl Tucker 11) – Assist: 12 (Davide Bonacini 5)

