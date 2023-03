Una prodezza di Mayfield scaccia la paura di vincere di Torino, Rieti battuta

Si affrontano al pala Gianni Asti due squadre in cerca di riscatto, i laziali reduci da due stop e i piemontesi dopo il filotto incredibile di nove successi cercano di smaltire le scorie della lunga pausa che è costata la sconfitta casalinga contro Trapani.

PRIMO TEMPO Si parte con un De Vico non al meglio, ed un Paolo Paci subito molto attivo, per i rietini cinque punti subito a referto arrivano anche da Bonaccini. Primi minuti al piccolo trotto con le squadre a stretto contatto senza grandi sussulti, il primo strappo arriva con il solito Pepe che colpisce dalla lunga. E’ un bel duello con un altro protagonista tra i laziali Tassone che realizza dalla lunga e metterà a dura prova la difesa gialloblù. Torino trova i primi due possessi di vantaggio con il semigancio di Taflaj (oggi in grande spolvero) ma concede lo step back a Maglietti. I ritmi sono ancora bassi e il gioco è frammentato, Poser sfrutta a pieno un viaggio in lunetta , Mayfield alza proprio per il lungo gialloblù un alley up che è un invito a nozze e Poser non stecca. La tripla di Schina illude i gialloblù che si perdono Paci da sotto (35-29). Pepe scalda la mano dalla lunga, Tucker risponde con un tap in, ottimo l’impatto dell’americano di Rieti nel primo tempo, verrà meno purtroppo per Ceccarelli nel secondo tempo. Pepe realizza ancora un piazzato, Schina si guadagna un fallo e non trema dalla linea della carità, sembra tornata la stessa Torino di gennaio (42-31). Tucker si infila nella difesa trova un corridoio, l’americano converte anche un viaggio in lunetta nell’azione successiva, Ciani è costretto al time out

Un sussulto per Torino arriva con il piazzato di Schina, Del Testa realizza a cronometro fermo, scorrono gli ultimi scampoli del secondo quarto, il gioco a due Timperi Rotondo non va a buon fine, la preghiera di Pepe sulla sirena si spegne sul ferro. Torino chiude avanti con un dominio importante a rimbalzo (21-14)

Si chiude con i padroni di casa meritatamente avanti (44-36)

SECONDO TEMPO Sull’asse Bonacini Tucker sono gli ospiti a muovere per primi il punteggio, gli uomini di Ciani rompono gli indugi con Guariglia dalla lunetta. Una transizione veloce con scambio Vencato Mayfield regala nuovamente la doppia cifra di vantaggio ai piemontesi, Timperi non indugia dalla lunetta. La tripla di Del Testa infiamma il match con Rieti che si riaffaccia, è pronta la risposta Reale Mutua firmata Vencato. Timperi va fino in fondo e regala una schiacciata, Jakson jr pesca il solito Guariglia, Torino ritrova ossigeno. Del Testa non sbaglia dalla lunga, Guariglia non stecca da sotto e si ripete subito dalla media. Si alzano i ritmi con Timperi che obbliga Vencato ad un fallo, girandola dei cambi i torinesi non si scrollano Rieti. L’esterno nerazzurro converte entrambi i liberi e si ripete dopo un’ingenuità di Schina sempre a cronometro fermo (56-53).

De Vico si incunea e trova un varco nella difesa laziale, Tucker scrive altri due punti a referto e la Kienergia ora è ad un passo (56-55).Guariglia prende bene i tempi alla difesa e guadagna un proficuo viaggio in lunetta, Ciani alza il quintetto con Poser, Del Testa e De Vico si stuzzicano gli arbitri ravvisano un fallo di De Vico ed un tecnico alla panchina gialloblù, l’inerzia ora passa dalla parte della Kienergia con Paci che riporta ad una sola lunghezza gli ospiti (58-57). Paci manda a vuoto Poser in semigancio, tocca a Schina convertire due liberi che consentono ai piemontesi di rimettere la testa avanti. Un stoppata di De Vico infiamma il pubblico, Schina non trema dalla lunetta e Torino ritorna avanti di un possesso pieno (62 -59).Prodezza di Taflaj sulla sirena : l’albanese si alza dall’angolo e realizza dalla lunga un gran canestro dal coefficiente di difficoltà altissimo che regala a Ciani un insperato +6 (65 – 59)

De Vico ruba palla e scappa in contropiede, Poser conclude l’alley up schiacciando, Rieti non demorde con Timperi che appoggia in transizione. Vencato e Timperi si sfidano dalla lunga.

Gli arbitri premiano la posizione difensiva di Paci e sanzionano un fallo in attacco a Poser, Tucker indugia e la Reale ritrova il possesso. Corre il cronometro ma gli attacchi hanno le polveri bagnate, ci pensa allora Tassone ad raddrizzare la mira dalla lunga distanza. Timperi avvicina ancora i nerazzurri in tap in, poser lotta in maniera gagliarda ma senza esito in attacco, Pepe trova un fischio arbitrale che ridà ossigeno ai padroni di casa, l’esterno gialloblù non sbaglia e riporta al doppio possesso di vantaggio ai gialloblù.

Si ripete l’mvp del mese di Gennaio conquista palla e fallo e regala altri punti a cronometro fermo, Timperi sull’altro fronte è una spina nel fianco, realizza dopo un buon uso del perno.

Maglietti trova una tripla con grande equilibrio, il viaggio in lunetta premia Vencato che realizza.

La Reale Mutua ritrova ossigeno e riparte sull’asse Vencato Poser, da manuale è l’appoggio solo rete del lungo (80-75).

Temperi non molla la presa, ma De Vico ricaccia indietro gli ospiti con una tripla chirurgica, inizia l’ultimo giro di lancette con De Vico che converte due liberi importantissimi (85 -79).

Il finale è al cardiopalma Ceccarelli ordina il time out, due triple di Tassone ribaltano tutto, Rieti impatta a 17’ dalla fine.Mayfield si alza dalla lunga e la risolve con un proverbiale gioco da quattro punti, l’iracheno regala il +4, ai rietini l’onore delle armi si chiude una partita davvero rocambolesca e ricca di emozioni.

Reale Mutua Torino – Kienergia Rieti 89-85 (20-22, 24-14, 21-23, 24-26)

Reale Mutua Torino: Tommaso Guariglia 20 (7/14, 0/1), Federico Poser 14 (5/6, 0/0), Simone Pepe 13 (0/4, 3/6), Matteo Schina 11 (1/1, 1/2), Luca Vencato 9 (2/3, 1/1), Demario Mayfield 6 (1/4, 1/4), Celis Taflaj 6 (0/0, 2/4), Niccolo De vico 5 (0/3, 1/4), Ronald Jackson 5 (0/3, 1/1), Edoardo Ruà 0 (0/0, 0/0), Gianluca Fea 0 (0/0, 0/0), Simone Doneda 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 27 / 30 – Rimbalzi: 35 10 + 25 (Tommaso Guariglia 9) – Assist: 19 (Luca Vencato 7)

Kienergia Rieti: Marco Timperi 18 (6/9, 0/1), Maurizio Del testa 15 (0/0, 4/6), Darryl Tucker 11 (5/10, 0/1), Paolo Paci 11 (5/6, 0/0), Maurizio Tassone 9 (0/0, 3/5), Lucas Maglietti 7 (2/4, 1/2), Paolo Rotondo 6 (3/5, 0/0), Davide Bonacini 5 (1/3, 1/1), Nikola Nonkovic 3 (0/1, 1/3), Alessandro Naoni 0 (0/0, 0/0), Federico Margarita 0 (0/0, 0/0), Godwin Jhon 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 17 – Rimbalzi: 25 4 + 21 (Darryl Tucker 6) – Assist: 13 (Lucas Maglietti 4)