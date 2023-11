La Real Sebastiani Rieti addomestica Vigevano e conquista la vittoria

La RSR vince una sfida fondamentale contro Vigevano per 80-71. gli amarantocelesti partono bene, poi subiscono il rientro dei lombardi che di portano a -1, in qual momento entra in gioco il PalaSojourner che sposta di molto gli equilibri e la Sebastiani dà lo strappo decisivo. Johnson torna su medie realizzative alte con 27 punti segnati, bene anche Ancellotti (10 pti) e Italiano che ne mette 11 concentrati nel momento decisivo della gara. Prossima gara in casa della capolista Trapani il 26 novembre alle 20:30.

LA GARA

PRIMO TEMPO

Tripla di Spanghero e libero segnato da Johnson, 4-0. Wideman appoggia da sotto, 4-2. Johnson dall’arco, solo retina per lui, 7-2. Smith da due, Raucci da tre, 10-4. Preciso Spanghero ai liberi, Smith segna un long two, Raucci ne mette altri due, 12-6. Long two anche per Spanghero, 14-6. Wideman riceve palla nel pitturato e segna due punti, poco dopo Battistini realizza da sotto, 17-10. Berdetti non sbaglia dai 5.8, 17-12. Battistini da due, Jazz ancora da fuori, 20-14. Battistini ne mette due con il semigancio, Ancellotti chiude il primo quarto con un 1/2 ai liberi, 21-16.

Two & one di Ancellotti, 24-16. Altra grande giocata di Ancellotti che si libera e ne realizza due, 26-17. Amici colpisce in area ma Johnson risponde segnando ancora dai 6.75, 29-19. Sanguinetti si sblocca con due punti, 31-19. Azione corale che libera Petrovic sotto canestro, 33-19. Wideman tiene a galla i suoi con altri due punti, 33-21. Step-back di Johnson dentro l’area, 35-21. Battistini a rimbalzo, Petrovic in penetrazione, 37-23. Wideman con l’ottavo punto della serata, 37-25. Amici segna due liberi e Vigevano è a -10. Jumper di Ancellotti, bomba di Peroni, 39-30. Italiano mette i primi due punti personali, 41-30. Battistini è preciso dai 5.8, 41-32. Spanghero in palleggio, arresto e tiro da due, 43-32. Peroni ancora da fuori, 43-35. Rossi fa 1/2, Sanguinetti spara da tre ma Rossi risponde ancora dall’arco sulla sirena, il primo tempo termina 46-39.

SECONDO TEMPO

Rossi parte subito forte con due punti, 46-41. Smith riavvicina Vigevano ad un possesso di distanza sul 46-43. Tecnico alla panchina di Rieti, Wideman realizza il libero, 46-44. Amici impatta sul 46-46. Sanguinetti da tre scuote Rieti, 49-46. Smith ne mette due ai liberi, 49-48. Inchiodata di Ancellotti, 51-48. Due punti di Battistini per il -1 Gialloblu. Italiano colpisce dall’arco, 54-50. Altro tecnico a Rieti, Bertetti non sbaglia, 54-51. Petrovic fa 2/2 dalla linea della carità, 56-51. Altra bomba di Nazza e canestro con fallo di Johnson, il PalaSojourner esplode! 62-53. Bertetti da tre risponde Italiano con un’altra tripla, 65-56. Due punti di Jazz e 1/2 ai liberi per Vigevano, 67-57 è il punteggio con cui si chiude il terzo periodo.

Altri due per Jazz, 69-57. Bertetti segna l’ottavo punto, 69-59. 2/2 di Petrovic ai liberi, 71-59. Johnson infiamma la retina con un’altra tripla, 74-59. Bertetti con il two & one, 74-62. Canestro con fallo anche per Wideman, 74-65. Hogue con il rimbalzone, 76-65. Wideman preciso dai 5.8, 76-67. Johnson si prende il fallo e non sbaglia i liberi, 78-67. Bertetti riporta i suoi sotto la doppia cifra di svantaggio, 78-69. Canestro di Hogue, 80-69. Si chiude 80-71.

Il tabellino del match:

REAL SEBASTIANI RIETI vs ELACHEM VIGEVANO 80-71 (parziali: 21-16; 25-23; 21-18; 13-14).

REAL SEBASTIANI RIETI: Sanguinetti 8, Frattoni, Petrovic 8, Bidarra, Piccin, Hogue 4, Ancellotti 10, Johnson 27, Raucci 3, Italiano 11, Spanghero 9.

Coach: Alessandro Rossi.

ELACHEM VIGEVANO: Leardini, Bettanti, Smith 8, Wideman 14, Bertoni, Amici 8, Pisati, Strautmanis, Bertetti 13, Battistini 14, Rossi 8, Peroni 6.

Coach: Lorenzo Pansa

ARBITRI: Capello di Porto Empedocle (AG), Capurro di Reggio Calabria (RC), Bartolini di Fano (PU).

NOTE: al 37′ Wideman (V) uscito per 5 falli, al 40′ Hogue (R) uscito per 5 falli

Area Comunicazione RSR