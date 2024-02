La Real Sebastiani Rieti sfiora l’impresa, vince Trapani

Una Sebastiani commovente gioca una gara ai limiti della perfezione ma cede il passo a Trapani per 77-80. Grande gara quella della RSR che raggiunge anche il +10, nel quarto periodo Trapani rientra e trova il sorpasso nei minuti finali. Bene Johnson con 26 punti e Sarto con 10. Ora testa alla fase ad orologio che metterà la Real di fronte alla capolista del girone Rosso domenica 11 febbraio alle 18:00.

LA GARA

PRIMO TEMPO

Due liberi di Mian e la bomba di Sarto nei primi 2′ e 30 del primo quarto, 3-2. Imbrò ne mette due, 3-4. 50 % ai liberi per Piccin, 4-4. Mobio trova strada libera e va a schiacciare, 4-6. Piazzato di Sarto per la parità, 6-6. Hogue con in muscoli si prende il canestro, 8-6. Preciso Jazz ai liberi, 10-6. Si segna molto poco, Hogue mette due liberi ed è +6 amarantoceleste. Anche Notae non sbaglia dai 5.8, 12-8. Penetrazione del n.1 trapanese, 12-10. Italiano impeccabile dalla linea della carità, 14-10. Con questo punteggio terminano i primi 10′ di gioco.

Mobio segna due liberi, 14-12. Grande assist di Raucci per Sarto, 16-12. Mollura aiutato dai ferri segna da tre, 16-15. Gran giocata di Italiano che ne appoggia due, 18-15. Hogue ancora di forza sovrasta Horton dopo il canestro di Imbrò, 20-17. Tecnico alla panchina reatina, Imbrò segna il libero, 20-18. Mobio inventa due punti, 21-20. Johnson in palleggio, arresto e tiro, 23-20. Imbrò fa 2/2 ai liberi, 23-22. Canestro di Hogue, 25-22. Johnson non sbaglia dalla linea della carità, 27-22. Imbrò si libera di Sarto e ne mette due, 27-24. 1/3 di Notae ai liberi, 27-25. Johnson spara da fuori! 30-25. Due su due di Piccin 32-25. Sul +7 Sebastiani termina il secondo quarto.

SECONDO TEMPO

Petrovic si sblocca ad inizio terzo quarto, 34-25. Mian da tre, 34-28. Johnson e Notae in penetrazione, 36-30. Gioco da quattro di Johnson, +10 RSR. Mobio si va a prendere i due punti, 40-32. Horton con il rimbalzo offensivo va a metterne due, 40-34. Mian spara da tre, 40-37. Johnson inventa da fuori, 43-37. Sanguinetti con l’arcobaleno, 45-37. Notae penetra e appoggia a canestro, 45-39. Piccin dall’angolo, 47-39. Marini tripla mani in faccia, 47-42. Petrovic tutto solo, piedi per terra non sbaglia, 50-42. 1/2 di marini ai liberi, 50-43. Tripla di Raucci per un nuovo +10 reatino. Altro 1/2 per Marini, 53-44. Spanghero dal ballhanding e Marini da tre, termina 55-47 il terzo quarto.

Due punti per Mollura e Horton, 55-51. Gran canestro in step-back di Mollura, 55-53. Mollura pareggia con due liberi, 55-55. Rimbalzone di Raucci che corregge a canestro, Pullazi spara da tre e Trapani va avanti, 57-58. Il capitano Spanghero da tre, 60-58. Pullazi risponde, 60-61. Ancora Spanghero da fuori, 63-61. Botta e risposta ancora con Pullazi, 63-64. Marini dal palleggio ne mette due, 63-66. Johnson da tre pareggia, 66-66. Mobio inchioda a canestro due punti, 66-68. Mobio preciso ai liberi, 66-70. Two & one di Johnson, 69-70. Marini con l’arcobaleno, 69-72. Preciso Marini ai liberi, 69-74. Canestro di Johnson, 71-74. Marini ne mette due, Sarto tre, siamo 74-76 a 20” dalla fine. I due liberi di Mollura e Pullazi chiudono la gara

REAL SEBASTIANI RIETI vs TRAPANI SHARK 77-80 (parziali: 14-10; 18-15; 23-22; 22-33).

REAL SEBASTIANI RIETI: Sarto 10, Sanguinetti 2, Petrovic 8, Piccin 5, Hogue 8, Ancellotti, Johnson 26, Raucci 5, Poom 1, Italiano 4, Spanghero 8.

Coach: Alessandro Rossi.

TRAPANI SHARK: Notae 9,Horton 4, Renzi, Imbrò 9, Mian 8, Pugliatti, Mollura 11, Mobio 12, Marini 16, Rodriguez, Pullazi 11.

Coach: Daniele Parente

NOTE: Al 33′ Italiano uscito per 5 falli, al 40′ Hogue uscito per 5 falli.

Area Comunicazione RSR